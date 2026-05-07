Ο Προμηθέας βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Γιώργο Βόβορα ούτως ώστε να καθίσει στην άκρη του πάγκου της ομάδας της Πάτρας.

O Προμηθέας τερμάτισε στη 10η θέση της Stoiximan GBL ολοκληρώνοντας πρόωρα την παρουσία του στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Μεσούσης της σεζόν η ομάδα της Πάτρας ανακοίνωσε το «διαζύγιο» με τον Κούρο Σεγκούρα με τον Μάριο Μπατή να αναλαμβάνει χρέη ρόλου προπονητή. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta νέος προπονητής του Προμηθέα από τη νέα σεζόν θα είναι ο Γιώργος Βόβορας με τις δύο πλευρές να βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις για την επισημοποίηση της συμφωνίας.

Ο 49χρονος Έλληνας τεχνικός έχει μεγάλη εμπειρία έχοντας εργαστεί πολλά χρόνια ως βοηθός προπονητή στον Παναθηναϊκό (2012-2014, 2016-2020, 2022-23) ενώ εκτέλεσε και ρόλο πρώτου προπονητή στο τριφύλλι αναλαμβάνοντας την ομάδα τον Απρίλιο του 2022 έως και το τέλος της σεζόν. Παράλληλα, στην καριέρα του έχει περάσει από τον ΑΠΟΕΛ, τον ΟΦΗ, την Ντεμπρετσέν και τη Νεπτούνας με τον Προμηθέα να αποτελεί πιθανότατα τον επόμενο προορισμό της καριέρας του.