Σενγκέλια: «Ανυπομονώ να ξεκινήσω στη Βίρτους» (vid)

Ο Τόκο Σενγκέλια έκανε τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης της Βίρτους Μπολόνια και εξέφρασε την ανυπομονησία του να ξεκινήσει τα παιχνίδια με τη νέα του ομάδα.

Αν και κυκλοφόρησαν σενάρια που θέλουν τον Γεωργιανό φόργουορντ να μένει στην Μπολόνια έως το τέλος της σεζόν και στη συνέχεια να μετακομίζει στην Βαρκελώνη για λογαριασμό της Μπαρτσελόνα, εκείνος στάθηκε στο... σήμερα εξηγώντας ότι περιμένει και πώς και πώς να ξεκινήσει τα ματς φορώντας τη φανέλα της Βίρτους.

«Γεια σας φίλοι της Μπολόνια. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που βρίσκομαι εδώ και σας ευχαριστώ όλους για τα χιλιάδες μηνύματα. Ανυπομονώ να αρχίζω να παίζω για εσάς» ήταν το μήνυμα που έστειλε ο Σενγκέλια.

