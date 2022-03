Ο Ντάνιελ Χάκετ λύνει το συμβόλαιο του με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας κι υπογράφει πολυετές deal με την Βίρτους Μπολόνια, όπως μετέδωσε το Sportando.

Έτοιμη να ολοκληρώσει τη σπουδαία προσθήκη του Ντάνιελ Χάκετ είναι η Βίρτους Μπολόνια, η οποία έκλεισε τον Ιταλό διεθνή με πολυετές συμβόλαιο. Ο Χάκετ λύνει τη συνεργασία του με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας κι ακολούθως θα υπογράψει ως ελεύθερος τη νέα του συμφωνία του με τους Πρωταθλητές Ιταλίας.

Ο 34χρονος γκαρντ επαναπατρίζεται έπειτα από επτά χρόνια, καθώς από το 2015 αγωνιζόταν μόνο σε ομάδες εκτός Ιταλίας (Ολυμπιακό, Μπάμπεργκ, ΤΣΣΚΑ). Ο διεθνής άσος μέτρησε φέτος 8.5 πόντους, 2.6 ασίστ κι 1.9 ριμπάουντ σε 22 αγώνες της Euroleague με την ΤΣΣΚΑ, στην οποία αγωνιζόταν από το 2018.

Όπως όλα δείχνουν το μόνο που απομένει για την ολοκλήρωση της μεταγραφής είναι η επίσημη ανακοίνωση από πλευράς Βίρτους, η οποία από την πρώτη στιγμή εξέφρασε ενδιαφέρον για τον πολύπειρο άσο κι εν τέλει καταφέρνει να αποσπάσει την υπογραφή του.

