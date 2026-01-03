Παρελθόν από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας αποτελεί ο Τόνι Τζεκίρι.

Τον επόμενο σταθμό της καριέρα του ψάχνει ο Τόνι Τζεκίρι. Ο Νιγηριανός σέντερ έλυσε κοινή συναινέσει τη συνεργασία του με την ΤΣΣΚΑ και μένει να δούμε που θα καταλήξει.

Τη φετινή σεζόν μετρά 7.5 πόντους και 4.8 ριμπάουντ ανά ματς, βοηθώντας στη ρακέτα των Ρώσων. Στο παρελθόν έχει παίξει σε ομάδες της Eurolegue. Στην Μπασκόνια, τη Βιλερμπάν, την ΟύνικςΚαζάν και τη Φενέρ.

Έχει πάρει το πρωτάθλημα της VTB League με την ΤΣΣΚΑ το 2024 και το 2025. Το δικό του ευχαριστώ στον Τζεκίρι είπε ο προπονητής της ομάδας, Ανδρέας Πιστιόλης. «Θέλω να ευχαριστήσω τον Τόνι για τη συνεισφορά του στην επιτυχία μας τα τελευταία χρόνια και να του ευχηθώ καλή τύχη στο μέλλον της καριέρας του».