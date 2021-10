Κουίν Κουκ: Πρώτη φορά εκτός ΝΒΑ για την Λοκομοτίβ Κουμπάν

Ο δις πρωταθλητής του ΝΒΑ ετοιμάζεται να ταξιδέψει για πρώτη φορά στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού για χάρη της Λοκομοτίβ Κουμπάν.

Παίκτης της Λοκομοτίβ Κουμπάν θα πρέπει να θεωρείται με κάθε επισημότητα ο Κουίν Κουκ, αφού ο 28χρονος πόιντ γκαρντ υπέγραψε συμβόλαιο με τους Ρώσους, οι οποίοι τον καλωσόρισαν στην ομάδα τους μέσω του επίσημου λογαριασμού τους. Ο παίκτης θα βρεθεί για πρώτη φορά εκτός Αμερικής για να αγωνιστεί στο EuroCup.

Ο Κουκ είναι δύο φορές πρωταθλητής του ΝΒΑ κατακτώντας το τρόπαιο πρώτα με τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς (2018) και έπειτα με τους Λέικερς (2020). Τον τελευταίο χρόνο αγωνίστηκε στους «λιμνανθρώπους» και στους Κάβαλιερς, ενώ κυκλοφορούσε ελεύθερος στην αγορά από τις 16 Οκτωβρίου, όπου και τον αποδέσμευσαν οι Μπλέιζερς, με τους οποίους είχε μη εγγυημένο συμβόλαιο.

Two-time NBA champion Quinn Cook joins Loko⚡️ Lokomotiv Kuban signed up @QCook323 who last played for Lakers and Cleveland.

