Στους Μπλέιζερς με μη εγγυημένο συμβόλαιο ο Κουίν Κουκ (pic)

Ο Κουίν Κουκ θα φορέσει τη φανέλα των Πόρτλαντ Μπλέιζερς στους οποίους μετακόμισε με μη εγγυημένο συμβόλαιο.

Ο Αμερικανός γκαρντ που έχει αγωνιστεί σε Μάβερικς, Πέλικανς, Ουόριορς, Λέικερς και Καβαλίερς, μέχρι πρότινος ήταν free agent καθώς συμφώνησε να συνεχίσει την καριέρα του στους Πόρτλαντ Μπλέιζερς.

Βέβαια όπως ανέφερε ο Σαμς Τσαράνια από το «The Athletic», ο Κουίν Κουκ θα γίνει συμπαίκτης του Ντέιμιαν Λίλαρντ χωρίς ωστόσο να έχει εγγυημένο συμβόλαιο. Στην καριέρα του μετράει 188 παιχνίδια στα οποία μέτρησε κατά μέσο όρο 6,4 πόντους, 1,7 ριμπάουντ και 1,6 ασίστ με 41% στα τρίποντα και 46% στα σουτ εντός παιδιάς στο σύνολο.

Free agent guard Quinn Cook is signing a non-guaranteed deal with the Portland Trail Blazers, sources tell @TheAthletic @Stadium.