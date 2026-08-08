Εθνική: Που θα δείτε τα ματς των Παίδων, Κορασίδων και Νεανίδων
Ημέρα (08/08) με τρία ματς που αφορούν την Εθνική μας ομάδα. Η αρχή γίνεται με την ομάδα Παίδων, η οποία ετοιμάζεται για τη δεύτερη αγωνιστική του EuroBasket U16, μετά την ήττα από την Ισπανία.
Η «γαλανόλευκη» έδειξε ένα πολύ ανταγωνιστικό πρόσωπο στην πρεμιέρα, όμως ηττήθηκε στην παράταση με 96-86. Για τη δεύτερη αγωνιστική του ομίλου, θα αντιμετωπίσει το Ισραήλ (13:00), σε ένα παιχνίδι που θα μεταδοθεί στο κανάλι της FIBA στο YouTube.
Στις 16:00, είναι σειρά της Εθνικής Νεανίδων, η οποία έχασε στα προημιτελικά του EuroBasket U18 Β' Κατηγορίας από τη Λιθουανία στην παράταση και μαζί τη δυνατότητα να διεκδικήσει την άνοδο στη μεγάλη κατηγορία.
Η ομάδα των Νεανίδων, θα παίξει για την κατάταξη στις θέσεις 5-8 και το Σάββατο, θα αντιμετωπίσει τη Βουλγαρία, σε ένα παιχνίδι που θα δείξει το κανάλι της FIBA στο YouTube.
Τέλος, στις 19:30, ρίχνεται στη μάχη για το EuroBasket U16 Β' Κατηγορίας η Εθνική Κορασίδων. Μετά την άνετη νίκη στην πρεμιέρα του ομίλου επί της Ιρλανδίας, η Ελλάδα θέλει να κάνει το 2/2 στον όμιλό της, σε μία διοργάνωση που διεξάγεται στα Γιάννενα.
Το Σάββατο θα αντιμετωπίσει τη Δανία, σε ένα ματς που και αυτό θα μεταδοθεί στο YouTube της FIBA.
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