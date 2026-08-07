Εθνική Νεανίδων: Ήττα - αποκλεισμός από τη Λιθουανία στα προημιτελικά
Η Εθνική Νεανίδων γνώρισε τον αποκλεισμό στην οκτάδα του EuroBasket U18 Β’ Κατηγορίας, στην Τουλτσέα της Ρουμανίας, χάνοντας με 71-64 από τη Λιθουανία και, μαζί, τη δυνατότητα να διεκδικήσει την άνοδο στη μεγάλη κατηγορία, παίζοντας πια για την κατάταξη στις θέσεις 5-8, αρχικά με αντίπαλο τη Βουλγαρία το Σάββατο (8/8, 16:00).
Η Λιθουανία μπήκε δυναμικά στο παιχνίδι και προηγήθηκε με 0-7, όμως η αντίδραση της ελληνικής ομάδας ήταν άμεση, με τα μακρινά σουτ από Βίγκα και Τουμπανιάρη να αποτελούν την αρχή κι ένα της Κακαρά να μας βάζει μπροστά (16-14 στο 7′), κλείνοντας στο +6 το πρώτο δεκάλεπτο με τη βοήθεια των Σαμαντά και Χλιαουτάκη (22-16). Τσιανάκα και Υφαντοπούλου προστάθηκαν στην «εξίσωση», την ίδια στιγμή που η άμυνά μας δεν άφηνε περιθώρια με την πίεση που ασκούσε, αυξάνοντας τη διαφορά μας στο +13 (31-18 στο 15′), όμως η «Λιέτουβα» αντέδρασε με τις Γκρισκούτε και Γκαουμπίτε, μειώνοντας στο -4 στο ημίχρονο (33-29).
Η Βίγκα συνέχισε κεφάτη και είχε σταθερή βοήθεια επιθετικά από Ζορμπαλά και Σαμαντά, την ίδια στιγμή που η ελληνική άμυνα επανήλθε… στα στάνταρ της, με αποτέλεσμα να προηγηθούμε με 13 πόντους (48-35 στο 28′), αλλά οι Γκαλβαναουσκάιτε και Γκρισκούτε κράτησαν τη Λιθουανία, που μείωσε σε μονοψήφιο νούμερο στο τέλος της τρίτης περιόδου (50-41). Με τρίποντο της Βιστσινίτε πλησίασε κι άλλο στο ξεκίνημα του τελευταίου δεκαλέπτου, αλλά ένα σερί 9-0 από Τσιανάκα, Βίγκα και Ζορμπαλά μας κράτησε σταθερά σε θέση οδηγού (59-44 στο 34′). Οι Λιθουανές επέστρεψαν με σερί 0-11 και με τρεις βολές της Γκρισκούτε μείωσαν στη μία κατοχή με ένα δίλεπτο να έχει απομείνει για τη λήξη (61-58), ενώ η Γκαλβαναουσκάιτε από κοντά μείωσε σε 61-60 στα 55″ για την εκπνοή και στα 24.3″ ισοφάρισε σε 62-62, με την αστοχία των δύο ομάδων στα τελευταία δευτερόλεπτα να στέλνει το ματς στην παράταση.
Η Λιθουανία με επιμέρους σκορ 12-4 στην παράταση, κατάφερε να φτάσει στη νίκη-πρόκριση με 74-66.
Διαιτητές: Βούισιτς, Στόκιτς, Ζντράβκοβιτς
Δεκάλεπτα: 22-16, 33-29, 50-41, 62-62, 66-74 (παρ.)
Ελλάδα (Μασλαρινός): Κακαρά 7 (1), Φουστέρη, Προδρομίδη, Χλιαουτάκη 4, Τσιανάκα 12 (2), Βίγκα 18 (3), Ζορμπαλά 8, Υφαντοπούλου 2, Τουμπανιάρη 7 (1), Καμπάκα, Σαμαντά 8, Καβελίδη
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