H Εθνική Κορασίδων νίκησε 78-36 την Ιρλανδία στην πρεμιέρα του EuroBasket U16 (Β) που φιλοξενείται στα Ιωάννινα. Επόμενος αντίπαλος το Σάββατο (8/8, 19.30) στο “Σιδέρης Καραδήμας” η Δανία.

Η ελληνική ομάδα από την αρχή έδειξε ότι μπορεί να κυριαρχήσει στο παρκέ. Ξεκίνησε με ένα 5-0 από τις Μπεκίρι και Μανάβη και συνέχισε με την Ιτόγια να οδηγεί στο +10 (5-15, 5’46’’). Τα τρίποντα της Χουσελά στο τέλος της πρώτης περιόδου και στην αρχή της δεύτερης διαμόρφωσαν το 7-28 (11’) με την Λάσκαρη να ακολουθεί με ένα καρέ πόντων για το 12-32 (16’). Το πρώτο μισό έκλεισε και με διαφορά 20 πόντων (18-38) με την Ελλάδα να μετρά 48.15% (6/13) στα σουτ τριών πόντων, έχοντας πάλι 22 πόντους από λάθη αντιπάλων.

Η απόσταση μεγάλωσε ακόμη περισσότερο, έφτασε στο +30 (27-57, 28’10”) με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να φτάνει σε μια άνετη νίκη που σφραγίστηκε με το τελικό 36-78.

Διαιτητές: Τσαβάρ (Βοσνία Ερζεγοβίνη), Ντεχόντ (Βέλγιο), Μπάιγκοριτς (Βοσνία Ερζεγοβίνη)

Δεκάλεπτα: 7-25, 18-38, 29-61, 36-78

Ελλάδα (Ανδρεοπούλου): Κυναμέα 2, Μηλιτσοπούλου 5 (1), Τουλούπη 2, Βουγιούκα 2, Σκούμα, Χουσελά 12 (4), Μπεκίρι 7, Λάσκαρη 8, Μαλλιαρού 3 (1), Μανάβη 13 (2), Ιτόγια 18 (2), Βλάχου 6