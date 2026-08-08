Η Φενέρμπαχτσε θέλει να βαδίζει στα χνάρια της... Τράμπζονσπορ και συμφώνησε με τον Ρομέλου Λουκάκου για να πυροδοτήσει ακόμα μια μεταγραφική «βόμβα» στην Τουρκία!

Η Φενέρμπαχτσε φαίνεται πως... ζήλεψε την πολύκροτη μεταγραφή του Μοχάμεντ Σαλάχ στην Τράμπζονσπορ κι ετοιμάζεται να πυροδοτήσει τη δική της κίνηση που αναμένεται να προκαλέσει ντόρο στην Τουρκία.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Φενέρ κατάφερε να καταλήξει σε συμφωνία με τον Ρομέλου Λουκάκου, ο οποίος άναψε το πράσινο φως για τη μετακόμισή του στη γειτονική χώρα.

Πλέον απομένει και το «ναι» της Νάπολι ώστε να ολοκληρωθεί η μεταγραφή, με τους Τούρκους να έχουν στρωθεί ήδη στη δουλειά ώστε να προκύψει λευκός καπνός από τις διαπραγματεύσεις. Ο Βέλγος φορ αγωνίζεται στους Παρτενοπέι από το 2024, όμως φαίνεται πως είναι πλέον έτοιμος να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του.

Πλέον ωστόσο η τελική απόφαση ανήκει στη Νάπολι, η οποία σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα είχε απαντήσει αρνητικά σε πρώτη πρόταση της Φενέρ ύψους έξι εκατομμυρίων ευρώ. Αντίθετα, οι Τούρκοι απαιτούν τουλάχιστον δέκα εκατομμύρια για να δώσουν τη συγκατάθεσή τους, με τις διαπραγματεύσεις να συνεχίζονται.