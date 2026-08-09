Στο πρωτάθλημα της Β' κατηγορίας στην Ουρουγουάη σημειώθηκε ένα περίεργο περιστατικό, που είχε ως αποτέλεσμα τροχαίο ατύχημα.

Viral έγινε το βίντεο στην Ουρουγουάη, όπου η επέμβαση ενός αμυντικού είχε ως αποτέλεσμα να προκληθεί τροχαίο ατύχημα.

Στην αναμέτρηση Ουρουγουάν Μοντεβιδέο με την Παϊσαντού για τη δεύτερη κατηγορία, ένας αμυντικός πέταξε με δύναμη τη μπάλα εκτός γηπέδου, για να εμποδίσει τους αντιπάλους να βγουν στην κόντρα.

Η μπάλα προσγειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο έξω από το γήπεδο, όπου τα αυτοκίνητα έτρεχαν με μεγάλη ταχύτητα, κάποια προσπάθησαν να την αποφύγουν αιφνιδιασμένοι και το τρακάρισμα ήταν το αποτέλεσμα. Ευτυχώς χωρίς τραυματίες, όπως αναφέρουν τα τοπικά ΜΜΕ.

Δείτε το περιστατικό