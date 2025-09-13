Ο Αντώνης Καλκαβούρας πιστεύει ότι η Τουρκία άξιζε και με το παραπάνω να διεκδικήσει το χρυσό μετάλλιο, εξηγεί γιατί δεν μπορέσαμε να σηκώσουμε κεφάλι σε κανένα σημείο του αγώνα και πιστεύει ότι η βαριά ήττα ήταν ίσως το πιο «βοηθητικό» αποτέλεσμα ενόψει της μεγάλης και δύσκολης μάχης για το χάλκινο μετάλλιο.

Πιο ορθά, κοφτά και ρεαλιστικά, δεν μπορούσε να το θέσει ο 57χρονος Σκοπιανός τεχνικός, Οκτάι Μαχμούτι μιλώντας στο Gazzetta, παραμονές του ημιτελικού Ελλάδας-Τουρκίας στο Eurobasket 2025.

«Κατά την γνώμη μου, αυτή είναι η καλύτερη τουρκική ομάδα που έχουμε δει! Υπάρχει ποιότητα, υπάρχει ταλέντο, υπάρχει ενέργεια κι ένας πολύ καλός προπονητής. Οπότε μιλάμε για το καλύτερο σύνολο στην ιστορία του τουρκικού μπάσκετ!», ήταν τα προφητικά λόγια του βετεράνου προπονητή, ο οποίος πέρασε συνολικά 16 χρόνια από την Εφές Αναντολού και δικαιώθηκε πλήρως από την εικόνα του αγώνα.

Η Τουρκία δεν μας νίκησε απλά κατά κράτος με 94-68 κι επέστρεψε θριαμβευτικά σε τελικό Eurobasket, για πρώτη φορά μετά από 24 χρόνια (2001) και μακριά από τουρκικό έδαφος, αλλά με το στήσιμο που και είχε το μπάσκετ που έπαιξε, κατέστησε σαφές τοις πάσι ότι ήταν ένας πολύ ανώτερος αντίπαλος, τον οποίο η Ελλάδα της δεδομένης σύνθεσης, δεν μπορούσε να κοιτάξει στα μάτια!

Χωρίς τα λάθη και τα χαμένα ριμπάουντ του 1ου μέρους και με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο σε καλή βραδιά, θα ήμασταν σίγουρα πολύ πιο ανταγωνιστικοί. Αλλά με τόσα πολλά “mismatch” και με την συνολική απόδοση που είχαμε στον δεύτερο ημιτελικό, «δέκα χρόνια να παίζαμε, δέκα χρόνια θα χάναμε», που λέει και ο λόγος!

Κοινώς, όταν μπαίνεις στον αγωνιστικό χώρο και γνωρίζεις ότι υστερείς σε σημαντικά κομμάτια του παιχνιδιού, όπως στο μέγεθος και την δυναμική των δύο Τούρκων guard (Χαζέρ και Σιπάχι), στα γρήγορα πόδια του «νατουραλιζέ», Σέιν Λάρκιν, στην έκρηξη και την αθλητικότητα του Όσμαν (που ήταν και τραυματίας, τρομάρα του!), στο μακρινό σουτ του Οσμανί αλλά και στις επιλογές στους ψηλούς (Σενγκούν και Μπόνα), τότε οφείλεις να έχεις συνειδητοποιήσει ότι είσαι «καταδικασμένος» να μην πετάξεις τις λεπτομέρειες στα… σκουπίδια.

Δεν έχεις περιθώριο να το κάνεις εύκολο στον αντίπαλο, γιατί τότε θα σε τιμωρήσει σκληρά και αν η διαφορά ανοίξει από νωρίς, τότε προϊόντος του χρόνου δεν θα έχεις την ψυχολογία να το γυρίσεις! Γιατί όση διάθεση και να υπάρχει στην άμυνα, είναι τόσο υψηλός ο βαθμός δυσκολίας του εγχειρήματος που οι πιθανότητες είναι εις βάρος σου…

Ε, λοιπόν, όλο αυτό που περιέγραψα στις δύο παραπάνω παραγράφους ήταν η ιστορία του εφιαλτικού ημιτελικού με την Τουρκία, που επαναλαμβάνω ήταν ένας ματς που ήθελε μεγάλη «συνωμοσία του σύμπαντος» για να το «χτυπήσουμε»!

Επομένως, αν το παθητικό των 26 πόντων στην πρώτη περίοδο με μόλις 5 λάθη και ισάριθμα χαμένα ριμπάουντ, κατέγραψαν τους πρώτους κακούς οιωνούς, υποθέτω ότι ελάχιστοι ήταν εκείνοι που θα μπορούσαν να προβλέψουν την… κατηφόρα της συνέχειας!

Η οποία στηρίχθηκε στην πολύ επιθετική άμυνα των Τούρκων guard και τα πολύ δυναμικά hedge out των ψηλών τους, που είχαν ως αποτέλεσμα να «πούλησουμε» συνολικά επτά (!) μπάλες στην 2η περίοδο, με τις περισσότερες εξ’ αυτών να καταλήγουν σε εύκολο καλάθι των αντιπάλων μας στο ανοιχτό γήπεδο!

Ήταν που ήταν εις βάρος μας όλα τα «ματσαρίσματα» των παικτών-κλειδιά του Αταμάν, μας σημάδεψαν και τους δύο κοντούς (Σλούκα και Τολιόπουλο), οπότε δυστυχώς τους δώσαμε το φαγητό στο πιάτο και μετά, το ποτάμι δεν γυρνούσε πίσω με τίποτε! Σε αυτό το επίπεδο και απέναντι σε τόσο ποιοτικές ομάδες, διαφορές της τάξως των 18 πόντων στην ανάπαυλα (31-49), είναι δύσκολο να μαζευτούν και σχεδόν αδύνατον να ανατραπούν μέσα σε 20 λεπτά!

Στην περίπτωσή μας, όμως, το πιο αποκαρδιωτικό είναι ότι δεν μπορέσαμε να αντιδράσουμε σε κανένα σημείο δευτέρου ημιχρόνου και η μικρότερη διαφορά που καταγράφηκε ήταν το -19 (53-72 στο 31’). Όσο για την μεγαλύτερη; Το -30 (61-91) στο 39ο λεπτό!

Από που να το πιάσει και από που να το αφήσει κανείς; Από το ότι υπήρχαν στιγμές που η ασφυκτική πίεση των Τούρκων περιφερειακών πάνω στην ντρίμπλα έβγαλαν τους κοντούς μας εκτός γηπέδου; Από το ότι οι εντελώς λανθασμένες βοήθειες στο μαρκάρισμα του Σενγκούν έβγαζαν συνέχεια μόνο του τον Οσμανί (ο Μήτογλου τον έχασε τις περισσότερες φορές), ο οποίος έκανε το παιχνίδι της ζωής του (26 πόντους και 6 ριμπάουντ με 6/8 τρίποντα);

Από το ότι ηττηθήκαμε κατά κράτος στο μαρκάρισμα του Λάρκιν και του Όσμαν (Ντόρσεϊ και Παπανικολάου υστέρησαν χαρακτηριστικά), οι οποίοι ήταν συνεχώς ένα βήμα μπροστά μας ή από το ότι ο ηγέτης μας, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βγήκε εντελώς από το παιχνίδι του από την προσαρμοσμένη άμυνά πάνω του και δεν μπόρεσε να έχει ουσιαστική επίδραση;

Συμπερασματικά, ο ημιτελικός με την Τουρκία ήταν ένα χαμένο ματς από τα… αποδυτήρια! Απλά εμείς δεν διαγνώσαμε τον βαθμό της δυσκολίας και πιστέψαμε ή για την ακρίβεια υπερεκτιμήσαμε τις πιθανότητές μας!

Με αυτά και με εκείνα, ίσως η ολοκληρωτική τουρκική «αιχμαλωσία» (βρε παιδιά, ας χάσουμε, αλλά όχι κι έτσι) και το πλήγμα που κατάφερε στον φυσιολογικό εγωισμό που έχει η εκάστοτε ομάδα, ίσως μας αφυπνίσει και μας βοηθήσει να προσεγγίσουμε με μεγαλύτερη συγκέντρωση την Φινλανδία.

Το ότι ανάγκασε την Γερμανία να παρουσιάσει την καλύτερή της εικόνα στην Ρίγα για να την αποκλείσει (98-86) στον πρώτο ημιτελικό και το ότι άφησε έξω την Σερβία, την καθιστούν εξαιρετικά επικίνδυνη! Σε συνδυασμό με το ότι το στυλ παιχνιδιού τους (τρέχουν, σουτάρουν από μακριά και πηγαίνουν σε όλα τα επιθετικά ριμπάουντ), δεν ταιριάζει καθόλου στο δικό μας προφίλ.

Οι “suomi” έχουν μπροστά τους την μεγαλύτερη πρόκληση στην ιστορία τους (και πολύ μέλλον) και θα κάνουν ό,τι περνάει από το πάνω τους για να την αρπάξουν από τα μαλλιά! Κι εμείς ίσως μία σπάνια ευκαιρία, που δύσκολα θα μας ξαναδοθεί σύντομα… Να πάρουμε μετάλλιο για να βάλουμε, με πολύ έντονα γράμματα την λέξη επιτυχία (είναι ήδη δεδομένη), δίπλα στο εφετινό εγχείρημα.

Γιατί η πρόκριση στην 4άδα μπορεί να είναι από μόνη της μία υπέρβαση, ειδικότερα με το υπάρχον ρόστερ και με Σέρβους, Γάλλους, Ιταλούς, Ισπανούς και Σλοβένους, να έχουν κατέβει νωρίς από το τρένο, χωρίς βάθρο, όμως, θα τελειώσουμε με γλυκόπικρη γεύση και ποιος ξέρει πότε θα πλησιάσουμε ξανά στο μετάλλιο

Το Pamestoixima.gr στην καρδιά του Eurobasket 2025

Η μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι εδώ! Ζεις κι εσύ τον παλμό του Eurobasket 2025 μαζί με το Pamestoixima.gr, εκεί που θα βρεις εκατοντάδες επιλογές για στοίχημα στο Eurobasket τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Στο Pamestoixima.gr είναι εξασφαλισμένη μια μοναδική στοιχηματική εμπειρία με μακροχρόνια & ειδικά στοιχήματα Eurobasket και μοναδικές προσφορές για όλους!

