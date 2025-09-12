Η Εθνική παραδόθηκε στην ανωτερότητα της Τουρκίας, γνωρίζοντας την ήττα με 68-94 και πλέον θα παλέψει κόντρα στη Φινλανδία (14/9, 17:00) για το χάλκινο μετάλλιο στο EuroBasket 2025. Έχασε το μυαλό της από το ξεκίνημα η ελληνική ομάδα, την πλήγωσε από το… πουθενά ο Οσμάνι.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΡΙΓΑ: Γιάννης Σταυρουλάκης

Η ανώτερη Τουρκία δεν άφησε περιθώριο αμφισβήτησης στην Εθνική και επικράτησε με 68-94, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στον τελικό του EuroBasket 2025, όπου θα αντιμετωπίσει τη Γερμανία (14/9, 21:00).

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν, με τον Τσέντι Όσμαν να αγωνίζεται κανονικά, τον Ερτσάν Οσμάνι να εξελίσσεται σε ήρωα της μιας βραδιάς με 28 πόντους και 6/8 τρίποντα και τον Αλπερέν Σενγκούν να σημειώνει double-double 15 πόντων και 12 ριμπάουντ, έχτισε από νωρίς διαφορά ασφαλείας απέναντι στην Ελλάδα, η οποία έχασε από νωρίς τον προσανατολισμό της και πλέον θα παλέψει κόντρα στη Φινλανδία (14/9, 17:00) για το χάλκινο μετάλλιο.

Η Εθνική παρουσιάστηκε απέναντι στην Τουρκία χωρίς όλα εκείνα τα στοιχεία που την έφεραν μέχρι εδώ, γνωρίζοντας την ήττα από μία ανώτερη ομάδα που είχε τον έλεγχο από τα πρώτα λεπτά.

Ελλάδα-Τουρκία: Το ματς

Η Εθνική έκανε κακό ξεκίνημα στο πρώτο δεκάλεπτο, παρουσιάζοντας προβλήματα στις επιστροφές και κάνοντας εύκολα λάθη απέναντι στην Τουρκία που βρήκε λύσεις από την περιφέρεια. Η Ελλάδα κατάφερε να κρατήσει άποντο τον Αλπερέν Σενγκούν (0/5 δίποντα), αλλά πλήρωσε την αστοχία και τα αμυντικά κενά, με αποτέλεσμα να δεχτεί 14 πόντους με 4/4 τρίποντα από τον Ερτσάν Οσμάνι! Κι όλα αυτά ενώ ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αγωνίστηκε και τα δέκα λεπτά της πρώτης περιόδου, μένοντας στους 2 πόντους, με 5 ριμπάουντ.

Η Τουρκία εκμεταλλεύτηκε το νευρικό ξεκίνημα της Εθνικής, που είχε 0/3 λέι απ και ένα άστοχο σουτ του Ντίνου Μήτογλου, για να προηγηθεί με 0-7. Η ελληνική άμυνα είχε σοβαρές αδυναμίες στην άμυνα, ενώ το κακό ξεκίνημα δημιούργησε νευρικότητα και στην επίθεση. Μάλιστα ο Οσμάνι εκτόξευσε τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα, κάνοντας το 10-22 στο 8ο λεπτό. Ο ψηλός της Εφές έμοιαζε ασταμάτητος, καθώς η Τουρκία έβρισκε ελεύθερα σουτ κι εκείνος δεν αστοχούσε.

Στη συνέχεια, ο Βασίλης Σπανούλης προσπάθησε να ανακατέψει την τράπουλα, ψάχνοντας το πιο λειτουργικό σχήμα. Πέρασε στον αγώνα τους Σαμοντούροβ και Καλαϊτζάκη, με τον τελευταίο να σκοράρει για το 20-26 στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου. Παρ’ όλα αυτά, η Τουρκία ξέφυγε και πάλι με διψήφια διαφορά. Είναι χαρακτηριστικό ότι μετά από 14 λεπτά αγώνα, η Ελλάδα είχε 9 λάθη, την ώρα που η ομάδα του Εργκίν Αταμάν μετρούσε μόλις 1!

Την ίδια στιγμή, ο Οσμάνι συνέχισε να… ξεχειλίζει αυτοπεποίθηση, με την Τουρκία να δείχνει δύο επίπεδα ανώτερη σε ένταση και ρυθμό. Ο Όσμαν σκόραρε για το 28-47, με την Τουρκία να έχει ήδη πάρει 17 πόντους από λάθη της Ελλάδας, ενώ η «γαλανόλευκη» μόλις 2! Παρά το γεγονός ότι ο Σενγκούν ήταν πολύ άστοχος (2/11 σουτ), η Τουρκία έκλεισε το πρώτο ημίχρονο στο +18 (31-49). Ο Οσμάνι ήταν εντυπωσιακός με 3/4 δίποντα και 4/4 τρίποντα, ενώ η τουρκική άμυνα κατάφερε να περιορίσει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στους 4 πόντους με 2/7 σουτ.

Η Εθνική δεν κατάφερε να βγάλει αντίδραση μετά την ανάπαυλα και ο Σέιν Λάρκιν ευστόχησε σε τρίποντο για το 38-62, επιβεβαιώνοντας την απόλυτη υπεροχή της Τουρκίας. Οι Τούρκοι ήταν κυρίαρχοι σε όλα τα κομμάτια του παιχνιδιού, σκοράροντας με κάθε τρόπο και διατηρώντας πλήρη έλεγχο του ρυθμού. Το ματς είχε ξεφύγει από νωρίς και ο Αλπερέν Σενγκούν διαμόρφωσε το 46-71 με 2/2 βολές στο 29’. Ο Τσέντι Όσμαν σκόραρε για το 55-77 στο 33’, με την Τουρκία να φτάνει στη νίκη με ΧΧ-ΧΧ, στέλνοντας την Ελλάδα στον μικρό τελικό του EuroBasket 2025.

Τα δεκάλεπτα: 16-26, 31-49, 51-72, 68-94

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... ανάγκασε την Ελλάδα σε 22 λάθη και σε εντελώς ασυντόνιστες άμυνες και επιθέσεις.

ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Ο Ερκάν Οσμάνι με 28 πόντους και 6/8 τρίποντα.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Αλπερέν Σενγκούν με 15 πόντους και 12 ριμπάουντ και ο Τσέντι Όσμαν με 17.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Κώστας Παπανικολάου που έμεινε στους 2 πόντους τα 20 λεπτά που αγωνίστηκε.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... ο Κώστας Σλούκας προσπάθησε να βγάλει κάποια αντίδραση με 15 πόντους και 3 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... το γεγονός ότι η Τουρκία ήταν μαχητική και μπήκε θέλοντας οπωσδηποτε να πάρει το ματς.

ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... η ήττα με κατεβασμένα τα χερια από την Ελλάδα.



Greece FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 2 Tyler Dorsey * 26:58 9 3/8 38% 0/3 0% 3/5 60% 2 2 3 2 -26 7 5 Giannoulis Larentzakis 15:39 3 1/4 25% 1/4 25% 1 1 2 4 2 -8 1 7 Vasileios Toliopoulos 14:28 0 0/2 0% 0/2 0% 1 1 1 2 3 -1 -3 10 Kostas Sloukas * 24:38 15 6/8 75% 3/5 60% 3/3 100% 1 2 3 4 2 2 1 -18 19 11 Panagiotis Kalaitzakis 14:22 11 4/6 67% 3/4 75% 1/2 50% 2/2 100% 1 1 2 1 1 -5 11 16 Kostas Papanikolaou * 20:47 2 1/6 17% 1/2 50% 0/4 0% 1 2 3 3 1 1 -22 0 19 Dimitrios Katsivelis 03:34 0 1 1 0 1 20 Alexandros Samodurov 09:47 3 0/1 0% 0/1 0% 3/4 75% 1 2 3 1 1 1 0 4 34 Giannis Antetokounmpo * 29:36 12 6/13 46% 6/13 46% 0/1 0% 4 8 12 5 2 5 2 -30 18 37 Kostas Antetokounmpo 12:14 6 3/3 100% 3/3 100% 4 4 5 1 2 3 -1 14 43 Thanasis Antetokounmpo 09:14 4 2/2 100% 2/2 100% 5 1 2 -3 5 44 Konstantinos Mitoglou * 18:43 3 1/8 13% 1/5 20% 0/3 0% 1/2 50% 3 1 4 2 1 1 -16 -1 Team/Coaches 1 1 2 TOTAL 200 68 27/61 44% 19/37 51% 8/24 33% 6/9 67% 12 25 37 16 26 22 7 6