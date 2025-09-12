Η Γερμανία επιβεβαίωσε την ανωτερότητά της από το ξεκίνημα του φετινού Eurobasket και έφτασε στη νίκη-πρόκριση επί της Φινλανδίας στον πρώτο ημιτελικό.
Το τελικό 98-86 και η διαφορά των 12 πόντων ενδεχομένως να μην αντικατοπτρίζουν πλήρως την εικόνα του αγώνα καθώς οι Γερμανοί είχαν στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα την διαφορά στις παρυφές των 20 πόντων. Ο Ντένις Σρούντερ τα...έκανε όλα έχοντας 26 πόντους με 2/6 δίποντα, 4/9 τρίποντα, 10/10 βολές, 12 ασίστ και 5 ριμπάουντ, ενώ ο Φραντζ Βάγκνερ πρόσθεσε άλλους 22 πόντους, οι 20 εκ των οποίων στο πρώτο ημίχρονο.
Η Γερμανία είχε 14/35 τρίποντα συνεχίζοντας την επιθετική της παραγωγή σε υψηλά επίπεδα ενώ κατάφερε να περιορίσει τη δράση του Λάουρι Μάρκανεν ο οποίος είχε 16 πόντους με 6/17 εντός παιδιάς, με τον Ολιβιέ Νκαμούα να παίρνει τον τίτλο του πρώτου σκόρερ της Φινλανδίας με 21 πόντους.
Γερμανία – Φινλανδία: Το ματς
Η Φινλανδία προσπάθησε να αιφνιδιάσει την Γερμανία λίγο μετά το πρώτο τζάμπολ του αγώνα και βρέθηκε να προηγείται με +7 πόντους (4-11) ύστερα από τέσσερα λεπτά στον ημιτελικό. Όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων ήταν και η τελευταία φορά που κατάφερε να ελέγξει το παιχνίδι διότι η Γερμανία άρχισε να παίρνει τα πάνω της και να πατάει το πόδι στο γκάζι. Με επιμέρους σκορ 18-8 μετέτρεψε το -7 σε +7 (26-19) και ουσιαστικά άρχισε να ελέγχει το παιχνίδι. Το δεκάλεπτο έκλεισε στο +4 για την «Basketball – Nationalmannschaft» (30-26) έχοντας 8/15 δίποντα και 3/6 τρίποντα, με τον Σρούντερ να είχε μοιράσει επτά ασίστ.
Ακόμα μεγαλύτερη ήταν η αντεπίθεση των Γερμανών οι οποίοι έτρεξαν επιμέρους σκορ 19-4 και εκτόξευσαν τον δείκτη του σκορ στο +19 (49-30) έχοντας κυριαρχήσει απόλυτα μέσα στις τέσσερις γραμμές του παρκέ. Ο Φραντζ Βάγκνερ έκανε... όργια (20π., 3/7δίπ., 3/6τρ., 5/5β.), ο Σρούντερ τον ακολουθούσε (13π., 8ασ.) και ουσιαστικά είχαν αρχίσει να «κλειδώνουν» τη νίκη και την πρόκριση της Γερμανίας στον μεγάλο τελικό. Ειδικά από τη στιγμή που ο Μάρκανεν είχε μείνει στους 8 πόντους με 0/4 τρίποντα, με τον Νκαμούα (13π.) να ήταν εκείνος που προσπαθούσε περισσότερο από πλευράς των Φινλανδών.
Το ημίχρονο έκλεισε στο 61-47, με τη Γερμανία να είχε τρομερά ποσοστά ευστοχίας (12/19 δίποντα, 8/16 τρίποντα, 13/14 βολές και 15 ασίστ για μόλις τρία λάθη) ενώ η Φινλανδία είχε μόλις 5/14 τρίποντα και έτσι δεν μπόρεσε να εξαργυρώσει τα 13/18 δίποντα.
Στο ξεκίνημα της 3ης περιόδου η Φινλανδία μείωσε αρχικά στους εννέα πόντους (61-52) αλλά δεν υπήρξε συνέχεια στην αρχική της αντεπίθεση. Η «απάντηση» της Γερμανίας ήταν άμεση η οποία και επανέφερε τον δείκτη του σκορ στις παρυφές των 20 πόντων (70-52) τρέχοντας σερί 9-0! Και όμως. Αν και όλα έδειχναν ότι η ομάδα του Λάσι Τουόβι θα παρέδιδε ψυχή και πνεύμα, κάτι τέτοιο δεν έγινε ποτέ! Με τους Μάρκανεν, Γιάντουνεν και Ματσούνι να αναλαμβάνουν δράση η Φινλανδία «ροκάνισε» την διαφορά και κατάφερε να μειώσει στις δύο κατοχές (77-71) δίνοντας νέο ενδιαφέρον στον ημιτελικό του Eurobasket.
To τρίτο δεκάλεπτο έκλεισε στο +8 για την Γερμανία (81-73) η οποία κρατούσε το προβάδισμα στο σκορ και παρέμενε ψύχραιμη από τον ενθουσιασμό των Φινλανδών. Παρόλα αυτά δεν υπήρξε συνέχεια καθώς η Γερμανία συνέχισε να ελέγχει το παιχνίδι στο +16 (96-80) έχοντας απλοποιήσει πλήρως την κατάσταση έως τη νίκη και τη πρόκριση στον μεγάλο τελικό της Κυριακής (14/9, 21:00).
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... επιθετικά δεν υπήρχε κανένας τρόπος να μπει «φρένο» από τους Φινλανδούς, έχοντας 40% στα τρίποντα με 14/35! Σημαντικό ρόλο έπαιξε και η τρομερή αναλογία μεταξύ ασίστ (23) και λαθών (μόλις 7).
ΕΚΑΝΕ TΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Ντένις Σρούντερ τα... έκανε όλα στο ματς έχοντας 26 πόντους, 12 ασίστ και 5 ριμπάουντ.
ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ... ο Φραντζ Βάγκνερ έκανε τρομερό πρώτο ημίχρονο έχοντας σημειώσει τους 20 από τους 22 πόντους του (3/11δίπ., 3/8τρ.,7/9β., 5ριμπ.). Πολύ καλό ματς και από τον Τρίσταν Ντα Σίλβα (13π., 3ριμπ.)
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Λάουρι Μάρκανεν. Ναι μεν πέτυχε 16 πόντους αλλά η εμφάνισή του (6/17 σουτ) ήταν πολύ μακριά από τα στάνταρ του.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... ο Ολιβιέ Ματσούνι προσπάθησε για τους Φινλανδούς έχοντας 21 πόντους, 9 ριμπάουντ και 3 ασίστ.
ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... η προσπάθεια που έκανε η Φινλανδία, παρά το γεγονός ότι ο Μάρκανεν δεν βρέθηκε και στην καλύτερη μέρα του. Ναι μεν έχασε με διαφορά αλλά υπήρχαν σημεία στο ματς που προσπαθούσαν να επιστρέψουν στο σκορ.
ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... το -24 στο +/- του Λάουρι Μάρκανεν την ώρα που βρισκόταν στο παρκέ. Και αυτό τα λέει όλα για την ήττα των Φινλανδών.
Τα δεκάλεπτα: 30-26, 61-47, 81-73, 98-86.
|Germany
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|0
|Isaac Bonga *
|30:00
|10
|4/7
|57%
|2/3
|67%
|2/4
|50%
|0/0
|0%
|1
|4
|5
|2
|3
|0
|0
|0
|8
|15
|1
|Oscar Da Silva
|06:28
|2
|1/1
|100%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|-2
|2
|4
|Maodo Lo
|17:18
|2
|0/2
|0%
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|2/2
|100%
|0
|0
|0
|3
|1
|0
|0
|0
|-5
|4
|5
|Tristan Da Silva
|18:40
|13
|4/7
|57%
|1/2
|50%
|3/5
|60%
|2/2
|100%
|0
|3
|3
|1
|3
|0
|2
|1
|8
|17
|9
|Franz Wagner *
|32:23
|22
|6/19
|32%
|3/11
|27%
|3/8
|38%
|7/9
|78%
|0
|5
|5
|2
|2
|1
|1
|0
|14
|10
|17
|Daniel Theis *
|18:40
|10
|4/8
|50%
|4/7
|57%
|0/1
|0%
|2/2
|100%
|6
|5
|11
|0
|4
|0
|0
|0
|15
|19
|17
|Dennis Schroder *
|31:29
|26
|6/15
|40%
|2/6
|33%
|4/9
|44%
|10/10
|100%
|0
|5
|5
|12
|3
|5
|0
|0
|22
|29
|32
|Johannes Thiemann
|18:10
|6
|2/2
|100%
|2/2
|100%
|0/0
|0%
|2/5
|40%
|1
|1
|2
|3
|3
|0
|0
|0
|4
|8
|34
|Leon Kratzer
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|42
|Andreas Obst *
|26:52
|7
|2/7
|29%
|0/0
|0%
|2/7
|29%
|1/1
|100%
|0
|2
|2
|0
|1
|0
|0
|0
|10
|4
|Team/Coaches
|1
|3
|4
|TOTAL
|200
|98
|29/68
|43%
|15/33
|45%
|14/35
|40%
|26/31
|84%
|9
|28
|37
|23
|19
|7
|5
|4
|Finland
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|1
|Miro Little *
|21:35
|5
|2/5
|40%
|1/3
|33%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|3
|3
|5
|4
|2
|2
|1
|0
|-4
|11
|9
|Sasu Salin
|16:15
|0
|0/3
|0%
|0/1
|0%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|2
|1
|3
|3
|2
|1
|0
|0
|-7
|2
|13
|Olivier Nkamhoua
|25:27
|21
|6/8
|75%
|4/5
|80%
|2/3
|67%
|7/7
|100%
|1
|8
|9
|3
|2
|2
|0
|0
|-8
|29
|14
|Mikael Jantunen *
|28:20
|12
|5/9
|56%
|4/5
|80%
|1/4
|25%
|1/1
|100%
|1
|5
|6
|2
|3
|1
|0
|0
|-2
|12
|20
|Elias Valtonen *
|23:17
|6
|3/7
|43%
|3/4
|75%
|0/3
|0%
|0/1
|0%
|2
|2
|2
|4
|1
|1
|0
|0
|-2
|5
|21
|Alexander Madsen
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|23
|Edon Maxhuni
|17:26
|9
|3/10
|30%
|2/3
|67%
|1/7
|14%
|2/2
|100%
|1
|1
|3
|1
|1
|0
|0
|0
|-6
|6
|24
|Lauri Markkanen *
|27:38
|16
|6/17
|35%
|4/8
|50%
|2/9
|22%
|2/3
|67%
|3
|5
|8
|1
|2
|0
|0
|0
|-24
|11
|30
|Miikka Muurinen
|18:25
|12
|4/6
|67%
|1/2
|50%
|3/4
|75%
|1/4
|25%
|1
|1
|2
|4
|1
|0
|0
|0
|10
|30
|34
|Andre Gustavson
|03:15
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|1
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|-10
|1
|35
|Jacob Grandison *
|18:22
|5
|2/3
|67%
|1/2
|50%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|0
|3
|3
|2
|3
|1
|0
|0
|8
|3
|91
|Ilari Seppala
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Team/Coaches
|1
|3
|4
|1
|1
|TOTAL
|200
|86
|31/68
|46%
|20/33
|61%
|11/35
|31%
|13/18
|72%
|11
|31
|42
|19
|22
|15
|4
|4
