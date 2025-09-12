Η Γερμανία μετέτρεψε τον ημιτελικό του Eurobasket σε... δική της υπόθεση και επικράτησε της Φινλανδίας με 98-86 επιστρέφοντας στον μεγάλο τελικό ύστερα από 20 χρόνια όπου θα διεκδικήσουν το βαρύτιμο τρόπαιο για δεύτερη φορά στην ιστορία της απέναντι στην Ελλάδα ή στην Τουρκία.

Η Γερμανία επιβεβαίωσε την ανωτερότητά της από το ξεκίνημα του φετινού Eurobasket και έφτασε στη νίκη-πρόκριση επί της Φινλανδίας στον πρώτο ημιτελικό.

Το τελικό 98-86 και η διαφορά των 12 πόντων ενδεχομένως να μην αντικατοπτρίζουν πλήρως την εικόνα του αγώνα καθώς οι Γερμανοί είχαν στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα την διαφορά στις παρυφές των 20 πόντων. Ο Ντένις Σρούντερ τα...έκανε όλα έχοντας 26 πόντους με 2/6 δίποντα, 4/9 τρίποντα, 10/10 βολές, 12 ασίστ και 5 ριμπάουντ, ενώ ο Φραντζ Βάγκνερ πρόσθεσε άλλους 22 πόντους, οι 20 εκ των οποίων στο πρώτο ημίχρονο.

Η Γερμανία είχε 14/35 τρίποντα συνεχίζοντας την επιθετική της παραγωγή σε υψηλά επίπεδα ενώ κατάφερε να περιορίσει τη δράση του Λάουρι Μάρκανεν ο οποίος είχε 16 πόντους με 6/17 εντός παιδιάς, με τον Ολιβιέ Νκαμούα να παίρνει τον τίτλο του πρώτου σκόρερ της Φινλανδίας με 21 πόντους.

Γερμανία – Φινλανδία: Το ματς

Η Φινλανδία προσπάθησε να αιφνιδιάσει την Γερμανία λίγο μετά το πρώτο τζάμπολ του αγώνα και βρέθηκε να προηγείται με +7 πόντους (4-11) ύστερα από τέσσερα λεπτά στον ημιτελικό. Όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων ήταν και η τελευταία φορά που κατάφερε να ελέγξει το παιχνίδι διότι η Γερμανία άρχισε να παίρνει τα πάνω της και να πατάει το πόδι στο γκάζι. Με επιμέρους σκορ 18-8 μετέτρεψε το -7 σε +7 (26-19) και ουσιαστικά άρχισε να ελέγχει το παιχνίδι. Το δεκάλεπτο έκλεισε στο +4 για την «Basketball – Nationalmannschaft» (30-26) έχοντας 8/15 δίποντα και 3/6 τρίποντα, με τον Σρούντερ να είχε μοιράσει επτά ασίστ.

Ακόμα μεγαλύτερη ήταν η αντεπίθεση των Γερμανών οι οποίοι έτρεξαν επιμέρους σκορ 19-4 και εκτόξευσαν τον δείκτη του σκορ στο +19 (49-30) έχοντας κυριαρχήσει απόλυτα μέσα στις τέσσερις γραμμές του παρκέ. Ο Φραντζ Βάγκνερ έκανε... όργια (20π., 3/7δίπ., 3/6τρ., 5/5β.), ο Σρούντερ τον ακολουθούσε (13π., 8ασ.) και ουσιαστικά είχαν αρχίσει να «κλειδώνουν» τη νίκη και την πρόκριση της Γερμανίας στον μεγάλο τελικό. Ειδικά από τη στιγμή που ο Μάρκανεν είχε μείνει στους 8 πόντους με 0/4 τρίποντα, με τον Νκαμούα (13π.) να ήταν εκείνος που προσπαθούσε περισσότερο από πλευράς των Φινλανδών.

Το ημίχρονο έκλεισε στο 61-47, με τη Γερμανία να είχε τρομερά ποσοστά ευστοχίας (12/19 δίποντα, 8/16 τρίποντα, 13/14 βολές και 15 ασίστ για μόλις τρία λάθη) ενώ η Φινλανδία είχε μόλις 5/14 τρίποντα και έτσι δεν μπόρεσε να εξαργυρώσει τα 13/18 δίποντα.

Στο ξεκίνημα της 3ης περιόδου η Φινλανδία μείωσε αρχικά στους εννέα πόντους (61-52) αλλά δεν υπήρξε συνέχεια στην αρχική της αντεπίθεση. Η «απάντηση» της Γερμανίας ήταν άμεση η οποία και επανέφερε τον δείκτη του σκορ στις παρυφές των 20 πόντων (70-52) τρέχοντας σερί 9-0! Και όμως. Αν και όλα έδειχναν ότι η ομάδα του Λάσι Τουόβι θα παρέδιδε ψυχή και πνεύμα, κάτι τέτοιο δεν έγινε ποτέ! Με τους Μάρκανεν, Γιάντουνεν και Ματσούνι να αναλαμβάνουν δράση η Φινλανδία «ροκάνισε» την διαφορά και κατάφερε να μειώσει στις δύο κατοχές (77-71) δίνοντας νέο ενδιαφέρον στον ημιτελικό του Eurobasket.

To τρίτο δεκάλεπτο έκλεισε στο +8 για την Γερμανία (81-73) η οποία κρατούσε το προβάδισμα στο σκορ και παρέμενε ψύχραιμη από τον ενθουσιασμό των Φινλανδών. Παρόλα αυτά δεν υπήρξε συνέχεια καθώς η Γερμανία συνέχισε να ελέγχει το παιχνίδι στο +16 (96-80) έχοντας απλοποιήσει πλήρως την κατάσταση έως τη νίκη και τη πρόκριση στον μεγάλο τελικό της Κυριακής (14/9, 21:00).

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... επιθετικά δεν υπήρχε κανένας τρόπος να μπει «φρένο» από τους Φινλανδούς, έχοντας 40% στα τρίποντα με 14/35! Σημαντικό ρόλο έπαιξε και η τρομερή αναλογία μεταξύ ασίστ (23) και λαθών (μόλις 7).

ΕΚΑΝΕ TΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Ντένις Σρούντερ τα... έκανε όλα στο ματς έχοντας 26 πόντους, 12 ασίστ και 5 ριμπάουντ.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ... ο Φραντζ Βάγκνερ έκανε τρομερό πρώτο ημίχρονο έχοντας σημειώσει τους 20 από τους 22 πόντους του (3/11δίπ., 3/8τρ.,7/9β., 5ριμπ.). Πολύ καλό ματς και από τον Τρίσταν Ντα Σίλβα (13π., 3ριμπ.)

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Λάουρι Μάρκανεν. Ναι μεν πέτυχε 16 πόντους αλλά η εμφάνισή του (6/17 σουτ) ήταν πολύ μακριά από τα στάνταρ του.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... ο Ολιβιέ Ματσούνι προσπάθησε για τους Φινλανδούς έχοντας 21 πόντους, 9 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... η προσπάθεια που έκανε η Φινλανδία, παρά το γεγονός ότι ο Μάρκανεν δεν βρέθηκε και στην καλύτερη μέρα του. Ναι μεν έχασε με διαφορά αλλά υπήρχαν σημεία στο ματς που προσπαθούσαν να επιστρέψουν στο σκορ.

ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... το -24 στο +/- του Λάουρι Μάρκανεν την ώρα που βρισκόταν στο παρκέ. Και αυτό τα λέει όλα για την ήττα των Φινλανδών.

Τα δεκάλεπτα: 30-26, 61-47, 81-73, 98-86.

Germany FG 2PT FG 3PT FG FT REB AST PF TO STL BLK +/- EFF View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 0 Isaac Bonga * 30:00 10 4/7 57% 2/3 67% 2/4 50% 0/0 0% 1 4 5 2 3 0 0 0 8 15 1 Oscar Da Silva 06:28 2 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 -2 2 4 Maodo Lo 17:18 2 0/2 0% 0/1 0% 0/1 0% 2/2 100% 0 0 0 3 1 0 0 0 -5 4 5 Tristan Da Silva 18:40 13 4/7 57% 1/2 50% 3/5 60% 2/2 100% 0 3 3 1 3 0 2 1 8 17 9 Franz Wagner * 32:23 22 6/19 32% 3/11 27% 3/8 38% 7/9 78% 0 5 5 2 2 1 1 0 14 10 17 Daniel Theis * 18:40 10 4/8 50% 4/7 57% 0/1 0% 2/2 100% 6 5 11 0 4 0 0 0 15 19 17 Dennis Schroder * 31:29 26 6/15 40% 2/6 33% 4/9 44% 10/10 100% 0 5 5 12 3 5 0 0 22 29 32 Johannes Thiemann 18:10 6 2/2 100% 2/2 100% 0/0 0% 2/5 40% 1 1 2 3 3 0 0 0 4 8 34 Leon Kratzer 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 Andreas Obst * 26:52 7 2/7 29% 0/0 0% 2/7 29% 1/1 100% 0 2 2 0 1 0 0 0 10 4 Team/Coaches 1 3 4 TOTAL 200 98 29/68 43% 15/33 45% 14/35 40% 26/31 84% 9 28 37 23 19 7 5 4