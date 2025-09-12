Μαχμούτι στο Gazzetta: «H Ελλάδα θα παίξει με την καλύτερη Τουρκία όλων των εποχών»!

Ο βετεράνος Τούρκος προπονητής Οκτάι Μαχμούτι μίλησε στο Gazzetta για τον σπουδαίο ημιτελικό του EuroBasket ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία (12/9, 21:00, LIVE από το Gazzetta), προτρέποντας όλες τις πλευρές σε ψυχραιμία και σχολιάζοντας τις τρομερές εμφανίσεις του Αλπερέν Σενγκούν.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΡΙΓΑ: Γιάννης Σταυρουλάκης

Το διακύβευμα στον ημιτελικό Ελλάδα–Τουρκία, το βράδυ της Παρασκευής στην Arena Riga (12/9, 21:00, LIVE από το Gazzetta), δεν είναι μόνο η πρόκριση στον τελικό του EuroBasket, αλλά και το αφήγημα που θα μείνει για το μπάσκετ σε κάθε χώρα τα επόμενα χρόνια. Η Εθνική Ελλάδας απέχει από τα μετάλλια εδώ και 16 χρόνια, ενώ η Τουρκία έχει κατακτήσει δύο ασημένια μετάλλια στη χώρα της (EuroBasket 2001, Mundobasket 2010). Το μεταξύ τους συναπάντημα κουβαλά επιπλέον ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς η ιστορική αντιπαλότητα σέρνεται μέσω των social media και στα παρκέ.

Από την πλευρά του, ο βετεράνος Τούρκος προπονητής Οκτάι Μαχμούτι, με μακρά διαδρομή σε ομάδες όπως η Αναντολού Εφές, η Γαλατάσαραϊ και η Νταρουσάφακα, μίλησε στο Gazzetta για τον σπουδαίο ημιτελικό του EuroBasket 2025, τη μεγάλη ευκαιρία της Τουρκίας, τον Αλπερέν Σενγκούν, το μεγαλύτερο ταλέντο που έχει βγάλει το τουρκικό μπάσκετ, και το ματσάρισμα απέναντι στον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Πιστεύετε ότι αυτό το τουρνουά μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για το τουρκικό μπάσκετ, μετά τη σπουδαία δεκαετία του 2000, με εκείνη την ομάδα που έφτασε μέχρι τον τελικό του Μουντομπάσκετ;

«Ξέρετε, εκείνη η ομάδα της Τουρκίας ποτέ δεν κατέκτησε το χρυσό. Έφτασε μέχρι το ασημένιο… Και τότε αυτό έμοιαζε σαν άθλος. Τώρα όμως γράφεται μια καινούργια ιστορία. Μια διαφορετική ομάδα. Το μπάσκετ έχει αλλάξει από τότε, έχουν περάσει 15 χρόνια. Και, κατά τη γνώμη μου, αυτή είναι η καλύτερη Εθνική Τουρκίας που έχουμε δει ποτέ! Υπάρχει ποιότητα, υπάρχει ταλέντο, υπάρχει ενέργεια. Έχουν και πολύ καλό προπονητή. Οπότε, πραγματικά πιστεύω πως μιλάμε για την καλύτερη εθνική ομάδα που έχει εμφανιστεί στην ιστορία του τουρκικού μπάσκετ. Βέβαια, σε αυτή τη φάση του EuroBasket δεν υπάρχει πια δεύτερη ευκαιρία. Δεν μπορείς να προβλέψεις εύκολα ποιος θα φτάσει στον ημιτελικό ή στον τελικό, είναι σχεδόν αδύνατο. Το είδαμε ήδη μέσα στο τουρνουά. Πολλές εκπλήξεις, αποτελέσματα που δεν τα περίμενε κανείς, αλλά στο παρκέ αποδείχτηκε αλλιώς. Κι αυτό είναι το όμορφο. Όλοι μπορούν να παίξουν, όλοι μπορούν να σταθούν απέναντι σε όλους. Δεν υπάρχει περιθώριο να πεις σήμερα "δεν πειράζει". Κάθε αγώνας είναι κρίσιμος».