Μαχμούτι στο Gazzetta: «H Ελλάδα θα παίξει με την καλύτερη Τουρκία όλων των εποχών»!
Ο βετεράνος Τούρκος προπονητής Οκτάι Μαχμούτι μίλησε στο Gazzetta για τον σπουδαίο ημιτελικό του EuroBasket ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία (12/9, 21:00, LIVE από το Gazzetta), προτρέποντας όλες τις πλευρές σε ψυχραιμία και σχολιάζοντας τις τρομερές εμφανίσεις του Αλπερέν Σενγκούν.
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΡΙΓΑ: Γιάννης Σταυρουλάκης
Το διακύβευμα στον ημιτελικό Ελλάδα–Τουρκία, το βράδυ της Παρασκευής στην Arena Riga (12/9, 21:00, LIVE από το Gazzetta), δεν είναι μόνο η πρόκριση στον τελικό του EuroBasket, αλλά και το αφήγημα που θα μείνει για το μπάσκετ σε κάθε χώρα τα επόμενα χρόνια. Η Εθνική Ελλάδας απέχει από τα μετάλλια εδώ και 16 χρόνια, ενώ η Τουρκία έχει κατακτήσει δύο ασημένια μετάλλια στη χώρα της (EuroBasket 2001, Mundobasket 2010). Το μεταξύ τους συναπάντημα κουβαλά επιπλέον ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς η ιστορική αντιπαλότητα σέρνεται μέσω των social media και στα παρκέ.
Από την πλευρά του, ο βετεράνος Τούρκος προπονητής Οκτάι Μαχμούτι, με μακρά διαδρομή σε ομάδες όπως η Αναντολού Εφές, η Γαλατάσαραϊ και η Νταρουσάφακα, μίλησε στο Gazzetta για τον σπουδαίο ημιτελικό του EuroBasket 2025, τη μεγάλη ευκαιρία της Τουρκίας, τον Αλπερέν Σενγκούν, το μεγαλύτερο ταλέντο που έχει βγάλει το τουρκικό μπάσκετ, και το ματσάρισμα απέναντι στον Γιάννη Αντετοκούνμπο.
Πιστεύετε ότι αυτό το τουρνουά μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για το τουρκικό μπάσκετ, μετά τη σπουδαία δεκαετία του 2000, με εκείνη την ομάδα που έφτασε μέχρι τον τελικό του Μουντομπάσκετ;
«Ξέρετε, εκείνη η ομάδα της Τουρκίας ποτέ δεν κατέκτησε το χρυσό. Έφτασε μέχρι το ασημένιο… Και τότε αυτό έμοιαζε σαν άθλος. Τώρα όμως γράφεται μια καινούργια ιστορία. Μια διαφορετική ομάδα. Το μπάσκετ έχει αλλάξει από τότε, έχουν περάσει 15 χρόνια. Και, κατά τη γνώμη μου, αυτή είναι η καλύτερη Εθνική Τουρκίας που έχουμε δει ποτέ! Υπάρχει ποιότητα, υπάρχει ταλέντο, υπάρχει ενέργεια. Έχουν και πολύ καλό προπονητή. Οπότε, πραγματικά πιστεύω πως μιλάμε για την καλύτερη εθνική ομάδα που έχει εμφανιστεί στην ιστορία του τουρκικού μπάσκετ. Βέβαια, σε αυτή τη φάση του EuroBasket δεν υπάρχει πια δεύτερη ευκαιρία. Δεν μπορείς να προβλέψεις εύκολα ποιος θα φτάσει στον ημιτελικό ή στον τελικό, είναι σχεδόν αδύνατο. Το είδαμε ήδη μέσα στο τουρνουά. Πολλές εκπλήξεις, αποτελέσματα που δεν τα περίμενε κανείς, αλλά στο παρκέ αποδείχτηκε αλλιώς. Κι αυτό είναι το όμορφο. Όλοι μπορούν να παίξουν, όλοι μπορούν να σταθούν απέναντι σε όλους. Δεν υπάρχει περιθώριο να πεις σήμερα "δεν πειράζει". Κάθε αγώνας είναι κρίσιμος».
Αν κερδίσετε, η Τουρκία θα βρεθεί σε έναν τελικό EuroBasket. Αν χάσετε, θα μείνει μια διαδρομή γεμάτη εμπειρίες. Τι θεωρείτε τελικά επιτυχία σε αυτό το επίπεδο;
«Νομίζω πως το μετάλλιο είναι η πραγματική επιτυχία. Όταν ξεκινάς ένα τέτοιο τουρνουά, ο στόχος είναι να παλέψεις για ένα μετάλλιο. Κι αν το καταφέρεις, αυτό είναι επιτυχία. Από εκεί και πέρα, όμως, ως αθλητής πάντα θες να φτάσεις όσο πιο μακριά γίνεται. Κι εκεί είναι που τα πράγματα αλλάζουν. Κι αυτό είναι, τελικά, η ομορφιά του αθλητισμού».
Με δεδομένο, λοιπόν, ότι σέρνεται πάντα μια ιστορική αντιπαλότητα πίσω από αυτό το παιχνίδι, τι μήνυμα θα θέλατε να περάσετε εσείς;
«Το πιο απλό θα ήταν να πω: παιδιά, ηρεμία! Είναι απλώς ένα παιχνίδι μπάσκετ. Μόνο αυτό. Στο τέλος της ημέρας, δεν είναι τίποτα παραπάνω. Η ιστορική πραγματικότητα και οι μεγάλες κουβέντες συνήθως έρχονται από ανθρώπους που βρίσκονται εκτός του στενού κύκλου του μπάσκετ. Για εμάς, είναι απλά ένα παιχνίδι. Τελεία. Κι εκεί χρειάζεται προσοχή: η πραγματικότητα, όταν τη ζεις σωστά, είναι κάτι όμορφο. Όταν όμως μπαίνουν άλλες ερμηνείες και φορτία, για μένα δεν υπάρχει λόγος. Το μπάσκετ είναι μπάσκετ, κι αυτό πρέπει να μείνει στο επίκεντρο».
Αναρωτιέμαι πώς μπορούν οι παίκτες, από τη μία και την άλλη πλευρά, να μείνουν προσηλωμένοι στο μπάσκετ και όχι στο ιδιαίτερο βάρος που κουβαλά μια τέτοια αναμέτρηση…
«Ξέρετε, αυτοί οι παίκτες έχουν ήδη εκατοντάδες παιχνίδια στα πόδια τους. Δεν τους επηρεάζουν τέτοια πράγματα, δεν τους νοιάζει. Το μόνο που τους νοιάζει είναι να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό. Και φανταστείτε να άφηναν αυτό το βάρος να τους κυριεύσει. Δεν θα μπορούσαν να αποδώσουν. Το γεγονός και μόνο ότι βρίσκονται εδώ, ότι παίζουν σε εθνικές ομάδες, ότι έχουν ήδη πίσω τους μια σπουδαία διαδρομή, δείχνει πως ξέρουν πώς να διαχειριστούν τέτοιες καταστάσεις. Κι αυτό ακριβώς κάνουν».
Με όλο τον σεβασμό στον Γιάννη και στον Αλπερέν, υπάρχουν κι άλλοι παίκτες
Είναι ακόμα πολύ πρόωρο, αλλά ο Αλπερέν Σενγκούν μπορεί να μπει από τώρα στην ίδια πρόταση με τον Χέντο Τούρκογλου ή τον Μέμο Οκούρ; Ίσως και να τους ξεπεράσει;
«Εκείνοι ήταν σπουδαίοι παίκτες. Σπουδαίοι για την εποχή τους. Όπως σας είπα και πριν, από τότε το μπάσκετ έχει αλλάξει. Νομίζω πως ο Αλπερέν έχει μπροστά του τεράστιο περιθώριο βελτίωσης. Το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, θα το δούμε όλοι στην πορεία. Αλλά το γεγονός ότι, σε αυτή την ηλικία, βρίσκεται ήδη σε τέτοια θέση και με τέτοια σημασία για το παιχνίδι, δείχνει ξεκάθαρα πόσο μεγάλος παίκτης είναι».
Το τουρνουά στη Λετονία είναι η μεγάλη ευκαιρία για την Τουρκία να δείξει ότι μπορεί να διακριθεί και μακριά από την έδρα της, ειδικά αν αναλογιστούμε ότι τα δύο μετάλλια της Εθνικής ήρθαν στη χώρα σας;
«Έχετε δίκιο, αλλά δεν υπάρχει όριο σε αυτό. Επαναλαμβάνω, μιλάμε για μια ομάδα που ξεχειλίζει από ενέργεια, αλλά ταυτόχρονα και μεγάλη εμπειρία και αυτοπεποίθηση. Μπορούν να τα καταφέρουν. Και όλα αυτά που αναφέρατε έχουν σημασία. Δεν μιλώ για γεωγραφικά ζητήματα. Η τοποθεσία δεν παίζει τόσο ρόλο όσο η ποιότητα της ομάδας».
Τι είναι αυτό που σας αρέσει περισσότερο στην Εθνική Ελλάδας;
«Νομίζω ότι πρόκειται για μια σπουδαία ομάδα. Ο Σπανούλης κάνει εξαιρετική δουλειά, και οι παίκτες διαθέτουν μεγάλη εμπειρία και έχουν χαρακτηριστικό τρόπο παιχνιδιού. Παίζουν σκληρό μπάσκετ και είναι ταυτόχρονα πολύ καλοί στην τακτική, οπότε δεν μπορείς εύκολα να εντοπίσεις αδύναμο σημείο. Ή τουλάχιστον δεν υπάρχει πραγματικά αδύναμο σημείο σε μια τόσο μεγάλη ομάδα».
Όσον αφορά τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ποιο είναι το μεγαλύτερο στοίχημα για έναν προπονητή; Να περιορίσει τα νούμερά του ή να κρατήσει την ομάδα του πειθαρχημένη απέναντι στη δυναμική του;
«Νομίζω ότι, αν μείνεις μόνο σε έναν παίκτη, τότε θα κάνεις λάθος. Αυτό είναι ένα παιχνίδι ανάμεσα στην Τουρκία και την Ελλάδα. Δεν αφορά μόνο δύο παίκτες. Δεν πρόκειται για Τουρκία εναντίον Γιάννη. Αυτό είναι λάθος γιατί όλοι οι παίκτες συμμετέχουν. Είναι ένα παιχνίδι ανάμεσα σε δύο πολύ καλές ομάδες. Και, με όλο τον σεβασμό στον Αλπερέν και στον Γιάννη, υπάρχουν κι άλλοι πολλοί παίκτες που μπορούν να καθορίσουν το παιχνίδι και να αλλάξουν την πορεία του».