Αρκετά χρόνια πριν, το μακρινό 2009, στον δρόμο για το τελευταίο μετάλλιο της Εθνικής στο EuroBasket, ο νυν προπονητής της ομάδας Βασίλης Σπανούλης... άνοιξε τον δρόμο με τους 23 πόντους του και δύο μεγάλα τρίποντα στην παράταση απέναντι στην Τουρκία.

Ελλάδα εναντίον Τουρκίας, σε έναν σπουδαίο ημιτελικό για το φετινό EuroBasket, με την Εθνική να ψάχνει την πρόκριση στον τελικό και την επιστροφή στα μετάλλια μετά το 2009.

Τότε, η Ελλάδα με ηγέτη τον Βασίλη Σπανούλη, υπέταξε και την Τουρκία στον δρόμο για το χάλκινο μετάλλιο, το τελευταίο που έβαλε στη συλλογή της. Οι Τούρκοι ήρθαν στον δρόμο της Εθνικής στον προημιτελικό του Κατοβίτσε, σε ένα ματς που κρίθηκε στην παράταση.

Ο Εντέρ Αρσλάν ισοφάρισε την Ελλάδα σε... νεκρό χρόνο, κάνοντας το 65-65 με το φινάλε της κανονικής διάρκειας. Αλλά ο Βασίλης Σπανούλης με ένα τεράστιο ματς και δύο τεράστια τρίποντα στην παράταση, έβαλε την Ελλάδα στον δρόμο των μεταλλίων.

Ο Σπανούλης ολοκλήρωσε εκείνον τον προημιτελικό με 23 πόντους, έχοντας 6/9 τρίποντα, 5/6 βολές, 7 ασίστ, 4 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα και 7 λάθη, παίζοντας για 41 λεπτά, δύο λιγότερα από τα 43 του Φώτση. Και φυσικά ήταν ο ηγέτης εκείνης της Εθνικής, με τις περισσότερες μπάλες να περνάνε από τα χέρια του.

Φυσικά ο Βασίλης Σπανούλης, πλέον, από άλλο μετερίζι, θέλει κάτι παραπάνω από εκείνο το χάλκινο. Ως προπονητής της Εθνικής, αφήνοντας στην άκρη την αθλητική περιβολή, στοχεύει την κορυφή.

Το boxscore του προημιτελικού Ελλάδας - Τουρκίας από το EuroBasket 2009

Turkey FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 5 Sinan Guler 14:00 3 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 0 2 2 0 1 0 0 0 0 5 7 Ömer Onan * 38:00 13 5/10 50% 2/5 40% 3/5 60% 0/0 0% 0 0 0 2 3 2 2 0 0 10 8 Ersan Ilyasova * 37:00 9 4/13 30.8% 3/12 25% 1/1 100% 0/0 0% 1 6 7 0 4 0 3 3 0 13 9 Semih Erden 08:00 2 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 0 2 2 0 4 0 0 0 0 4 10 Mehmet Kerem Tunçeri * 36:00 9 4/8 50% 3/4 75% 1/4 25% 0/0 0% 0 1 1 5 2 0 1 0 0 12 11 Oguz Savas 17:00 8 3/7 42.9% 3/6 50% 0/1 0% 2/3 66.7% 3 2 5 1 4 3 0 0 0 6 12 Ömer F Asik * 23:00 9 4/6 66.7% 4/6 66.7% 0/0 0% 1/6 16.7% 3 1 4 1 3 1 0 0 0 6 13 Ender Arslan 19:00 8 3/6 50% 3/4 75% 0/2 0% 2/2 100% 0 0 0 0 3 1 1 0 0 5 14 Baris Hersek 04:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 15 Hidayet Türkoglu * 29:00 13 5/14 35.7% 3/9 33.3% 2/5 40% 1/2 50% 1 4 5 2 2 3 0 0 0 7 Team/Coaches 1 1 2 TOTAL 225 74 30/66 45.5% 22/47 46.8% 8/19 42.1% 6/13 46.2% 9 19 28 11 27 11 8 3 68