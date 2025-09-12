EuroBasket 2025, Ελλάδα - Τουρκία: Όταν ο Σπανούλης «εκτέλεσε» τους Τούρκους στην παράταση
Ελλάδα εναντίον Τουρκίας, σε έναν σπουδαίο ημιτελικό για το φετινό EuroBasket, με την Εθνική να ψάχνει την πρόκριση στον τελικό και την επιστροφή στα μετάλλια μετά το 2009.
Τότε, η Ελλάδα με ηγέτη τον Βασίλη Σπανούλη, υπέταξε και την Τουρκία στον δρόμο για το χάλκινο μετάλλιο, το τελευταίο που έβαλε στη συλλογή της. Οι Τούρκοι ήρθαν στον δρόμο της Εθνικής στον προημιτελικό του Κατοβίτσε, σε ένα ματς που κρίθηκε στην παράταση.
Ο Εντέρ Αρσλάν ισοφάρισε την Ελλάδα σε... νεκρό χρόνο, κάνοντας το 65-65 με το φινάλε της κανονικής διάρκειας. Αλλά ο Βασίλης Σπανούλης με ένα τεράστιο ματς και δύο τεράστια τρίποντα στην παράταση, έβαλε την Ελλάδα στον δρόμο των μεταλλίων.
Ο Σπανούλης ολοκλήρωσε εκείνον τον προημιτελικό με 23 πόντους, έχοντας 6/9 τρίποντα, 5/6 βολές, 7 ασίστ, 4 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα και 7 λάθη, παίζοντας για 41 λεπτά, δύο λιγότερα από τα 43 του Φώτση. Και φυσικά ήταν ο ηγέτης εκείνης της Εθνικής, με τις περισσότερες μπάλες να περνάνε από τα χέρια του.
Φυσικά ο Βασίλης Σπανούλης, πλέον, από άλλο μετερίζι, θέλει κάτι παραπάνω από εκείνο το χάλκινο. Ως προπονητής της Εθνικής, αφήνοντας στην άκρη την αθλητική περιβολή, στοχεύει την κορυφή.
Το boxscore του προημιτελικού Ελλάδας - Τουρκίας από το EuroBasket 2009
|Turkey
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|5
|Sinan Guler
|14:00
|3
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|0
|2
|2
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|5
|7
|Ömer Onan *
|38:00
|13
|5/10
|50%
|2/5
|40%
|3/5
|60%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|2
|3
|2
|2
|0
|0
|10
|8
|Ersan Ilyasova *
|37:00
|9
|4/13
|30.8%
|3/12
|25%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|1
|6
|7
|0
|4
|0
|3
|3
|0
|13
|9
|Semih Erden
|08:00
|2
|1/1
|100%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|2
|2
|0
|4
|0
|0
|0
|0
|4
|10
|Mehmet Kerem Tunçeri *
|36:00
|9
|4/8
|50%
|3/4
|75%
|1/4
|25%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|5
|2
|0
|1
|0
|0
|12
|11
|Oguz Savas
|17:00
|8
|3/7
|42.9%
|3/6
|50%
|0/1
|0%
|2/3
|66.7%
|3
|2
|5
|1
|4
|3
|0
|0
|0
|6
|12
|Ömer F Asik *
|23:00
|9
|4/6
|66.7%
|4/6
|66.7%
|0/0
|0%
|1/6
|16.7%
|3
|1
|4
|1
|3
|1
|0
|0
|0
|6
|13
|Ender Arslan
|19:00
|8
|3/6
|50%
|3/4
|75%
|0/2
|0%
|2/2
|100%
|0
|0
|0
|0
|3
|1
|1
|0
|0
|5
|14
|Baris Hersek
|04:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|1
|0
|0
|0
|15
|Hidayet Türkoglu *
|29:00
|13
|5/14
|35.7%
|3/9
|33.3%
|2/5
|40%
|1/2
|50%
|1
|4
|5
|2
|2
|3
|0
|0
|0
|7
|Team/Coaches
|1
|1
|2
|TOTAL
|225
|74
|30/66
|45.5%
|22/47
|46.8%
|8/19
|42.1%
|6/13
|46.2%
|9
|19
|28
|11
|27
|11
|8
|3
|68
|Greece
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|4
|Ioannis Kalampokis
|04:00
|0
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|-1
|5
|Ioannis Bourousis *
|25:00
|11
|5/14
|35.7%
|5/9
|55.6%
|0/5
|0%
|1/3
|33.3%
|5
|2
|7
|0
|5
|0
|0
|2
|0
|9
|6
|Nikos Zisis *
|38:00
|14
|3/6
|50%
|1/3
|33.3%
|2/3
|66.7%
|6/8
|75%
|0
|7
|7
|1
|2
|4
|2
|0
|0
|15
|7
|Vasilis Spanoulis *
|41:00
|23
|6/11
|54.5%
|0/2
|0%
|6/9
|66.7%
|5/6
|83.3%
|2
|2
|4
|7
|3
|7
|2
|0
|0
|23
|8
|Nick Calathes
|07:00
|0
|0/2
|0%
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|-2
|9
|Antonios Fotsis *
|43:00
|11
|2/5
|40%
|1/1
|100%
|1/4
|25%
|6/6
|100%
|5
|8
|13
|1
|0
|2
|0
|1
|0
|21
|10
|Georgios Printezis
|25:00
|6
|2/4
|50%
|1/3
|33.3%
|1/1
|100%
|1/2
|50%
|1
|2
|3
|1
|2
|0
|0
|0
|0
|7
|14
|Efstratios Perperoglou *
|24:00
|2
|0/4
|0%
|0/1
|0%
|0/3
|0%
|2/2
|100%
|0
|3
|3
|2
|0
|1
|1
|0
|0
|3
|15
|Sofoklis Schortsanitis
|18:00
|9
|2/6
|33.3%
|2/6
|33.3%
|0/0
|0%
|5/8
|62.5%
|3
|3
|6
|1
|3
|4
|0
|1
|0
|6
|Team/Coaches
|1
|3
|4
|0
|1
|TOTAL
|225
|76
|20/53
|37.7%
|10/26
|38.5%
|10/27
|37%
|26/35
|74.3%
|17
|30
|47
|13
|17
|19
|5
|4
|81
