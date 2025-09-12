EuroBasket 2025, Ελλάδα - Τουρκία: Όταν ο Σπανούλης «εκτέλεσε» τους Τούρκους στην παράταση

Δημήτρης Οικονόμου
Σπανούλης
Αρκετά χρόνια πριν, το μακρινό 2009, στον δρόμο για το τελευταίο μετάλλιο της Εθνικής στο EuroBasket, ο νυν προπονητής της ομάδας Βασίλης Σπανούλης... άνοιξε τον δρόμο με τους 23 πόντους του και δύο μεγάλα τρίποντα στην παράταση απέναντι στην Τουρκία.

Ελλάδα εναντίον Τουρκίας, σε έναν σπουδαίο ημιτελικό για το φετινό EuroBasket, με την Εθνική να ψάχνει την πρόκριση στον τελικό και την επιστροφή στα μετάλλια μετά το 2009.

Τότε, η Ελλάδα με ηγέτη τον Βασίλη Σπανούλη, υπέταξε και την Τουρκία στον δρόμο για το χάλκινο μετάλλιο, το τελευταίο που έβαλε στη συλλογή της. Οι Τούρκοι ήρθαν στον δρόμο της Εθνικής στον προημιτελικό του Κατοβίτσε, σε ένα ματς που κρίθηκε στην παράταση.

Ελλάδα Τουρκία euroBasket 2025

Ο Εντέρ Αρσλάν ισοφάρισε την Ελλάδα σε... νεκρό χρόνο, κάνοντας το 65-65 με το φινάλε της κανονικής διάρκειας. Αλλά ο Βασίλης Σπανούλης με ένα τεράστιο ματς και δύο τεράστια τρίποντα στην παράταση, έβαλε την Ελλάδα στον δρόμο των μεταλλίων.

Ο Σπανούλης ολοκλήρωσε εκείνον τον προημιτελικό με 23 πόντους, έχοντας 6/9 τρίποντα, 5/6 βολές, 7 ασίστ, 4 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα και 7 λάθη, παίζοντας για 41 λεπτά, δύο λιγότερα από τα 43 του Φώτση. Και φυσικά ήταν ο ηγέτης εκείνης της Εθνικής, με τις περισσότερες μπάλες να περνάνε από τα χέρια του.

Φυσικά ο Βασίλης Σπανούλης, πλέον, από άλλο μετερίζι, θέλει κάτι παραπάνω από εκείνο το χάλκινο. Ως προπονητής της Εθνικής, αφήνοντας στην άκρη την αθλητική περιβολή, στοχεύει την κορυφή.

Το boxscore του προημιτελικού Ελλάδας - Τουρκίας από το EuroBasket 2009

TurkeyFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
5Sinan Guler14:0031/1100%0/00%1/1100%0/00%0220100005
7Ömer Onan *38:00135/1050%2/540%3/560%0/00%00023220010
8Ersan Ilyasova *37:0094/1330.8%3/1225%1/1100%0/00%16704033013
9Semih Erden08:0021/1100%1/1100%0/00%0/00%0220400004
10Mehmet Kerem Tunçeri *36:0094/850%3/475%1/425%0/00%01152010012
11Oguz Savas17:0083/742.9%3/650%0/10%2/366.7%3251430006
12Ömer F Asik *23:0094/666.7%4/666.7%0/00%1/616.7%3141310006
13Ender Arslan19:0083/650%3/475%0/20%2/2100%0000311005
14Baris Hersek04:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000111000
15Hidayet Türkoglu *29:00135/1435.7%3/933.3%2/540%1/250%1452230007
Team/Coaches112
TOTAL2257430/6645.5%22/4746.8%8/1942.1%6/1346.2%919281127118368
GreeceFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
4Ioannis Kalampokis04:0000/10%0/00%0/10%0/00%000010000-1
5Ioannis Bourousis *25:00115/1435.7%5/955.6%0/50%1/333.3%5270500209
6Nikos Zisis *38:00143/650%1/333.3%2/366.7%6/875%07712420015
7Vasilis Spanoulis *41:00236/1154.5%0/20%6/966.7%5/683.3%22473720023
8Nick Calathes07:0000/20%0/10%0/10%0/00%000010000-2
9Antonios Fotsis *43:00112/540%1/1100%1/425%6/6100%581310201021
10Georgios Printezis25:0062/450%1/333.3%1/1100%1/250%1231200007
14Efstratios Perperoglou *24:0020/40%0/10%0/30%2/2100%0332011003
15Sofoklis Schortsanitis18:0092/633.3%2/633.3%0/00%5/862.5%3361340106
Team/Coaches13401
TOTAL2257620/5337.7%10/2638.5%10/2737%26/3574.3%1730471317195481
@Photo credits: FIBA
     

