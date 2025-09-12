Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ψάχνει την πρώτη του μεγάλη διάκριση με τη «γαλανόλευκη», ο Αλπερέν Σενγκούν θέλει να οδηγήσει κι εκείνος με τη σειρά του την Τουρκία στην κορυφή. Δύο σταρ του ΝΒΑ και δύο εθνικές που διψούν για διάκριση κοντράρονται σε έναν ημιτελικό που αναμένεται... καυτός.

Η Ελλάδα είναι ξανά στα ημιτελικά του EuroBasket μετά από 16 ολόκληρα χρόνια! Σε μια ατμόσφαιρα που θύμιζε… Βίλνιους, με τις εξέδρες της Xiaomi Arena γεμάτες Λιθουανούς, η «επίσημη αγαπημένη» δεν λύγισε και επικράτησε με 76-87, παίρνοντας το «χρυσό» εισιτήριο για τους «4». Εκεί την περιμένει η Τουρκία του Εργκίν Αταμάν, που ξεπέρασε το εμπόδιο της Πολωνίας.

Η αναμέτρηση έχει πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία, καθώς αρχικά ο Τούρκος κόουτς θα βρεθεί απέναντι σε πέντε δικούς του παίκτες από τον Παναθηναϊκό AKTOR, ενώ θα αντιμετωπίσει από την άκρη του πάγκου έναν παίκτη που ήθελε πάντα να προπονήσει, τον Βασίλη Σπανούλη. Το μεγάλο highlight της αναμέτρησης, όμως, δεν είναι στον πάγκο, αλλά στο παρκέ και δεν είναι άλλο από τη μονομαχία του Γιάννη Αντετοκούνμπο με τον Αλπερέν Σενγκούν. Δύο αντίπαλοι που έχουν διαγράψει ήδη τον δικό τους δρόμο στο ΝΒΑ και περιμένουν να κάνουν το κάτι παραπάνω με την Εθνική τους ομάδα.

Η αλήθεια είναι πως η κορυφή του ΝΒΑ ανήκει πλέον στους Ευρωπαίους και δικαιωματικά. Η κυριαρχία των Γιάννη Αντετοκούνμπο, Λούκα Ντόντσιτς και Νίκολα Γιόκιτς είναι δεδομένη και φυσικά η Εθνική Ελλάδας μπορεί να υπερηφανεύεται ότι έχει στην ομάδα της έναν από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο. Παρά την κυριαρχία λοιπόν στο κορυφαίο πρωτάθλημα στον κόσμο, αυτές οι μοναδικές μονομαχίες μεταξύ κορυφαίων σταρ σπάνια παίρνουν σάρκα και οστά σε επίπεδο εθνικών ομάδων.

Ο Γιάννης κυνηγά την κορυφή και το φαινόμενο «Σενγκούν»

Ο «Greek Freak» έχει πάρει στις πλάτες του την γαλανόλευκη ομάδα συγκεντρώνοντας μέσο όρο 29.8 πόντους, 9 ριμπάουντ, 3.6 ασίστ και 1.4 κλεψίματα σε μόλις 29 λεπτά συμμετοχής στο φετινό EuroBasket αποτελώντας το απόλυτο σημείο αναφοράς. Δύο φορές MVP στο ΝΒΑ, Finals MVP, πρωταθλητής με τους Μπακς, αλλά σε διεθνές επίπεδο δεν έχει ακόμα πιστωθεί κάποια επιτυχία, όμως τώρα είναι πιο κοντά απός ποτέ.

Απέναντί του στέκεται ένας 23χρονος που έχει εξελιχθεί σε παγκόσμιο φαινόμενο. Ο Αλπερέν Σενγκούν στο EuroBasket 2025 έχει κάνει ήδη... πράγματα και θαύματα. Με 21.6 πόντους (64% εντός παιδιάς), 10.9 ριμπάουντ, 7.1 ασίστ οδηγώντας αήττητη την Τουρκία. Το efficiency του (32) είναι ίδιο με του Γιάννη και μόνο ο Λούκα Ντόντσιτς τους ξεπερνούσε (36.6). Από... Baby Γιόκιτς μετατράπηκε σε «Daddy Σενγκούν».

Μην ξεχνάμε και το διαστημικό του triple double στον προημιτελικό κόντρα στην Πολωνία που ο Σενγκούν το έκανε πραγματικότητα με 19 πόντους, 12 ριμπάουντ και 10 ασίστ. Έτσι ο 23χρονος Τούρκος έγινε ο έκτος παίκτης με τριπλά νούμερα στη στατιστική του σε ματς του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος και μάλιστα ο νεότερος που το πετυχαίνει.

Η κόντρα σε επίπεδο NBA

Η σύγκριση είναι σαγηνευτική γιατί οι δυο τους κυριαρχούν με κάθε ευκαιρία. Ο Γιάννης είναι ο απόλυτος... οδοστρωτήρας. Είναι ασταμάτητος, με τα καρφώματά του και τις απολαυστικές του alley oop συνεργασίες, ενώ η Ελλάδα είναι δεύτερη σε ευστοχία τριπόντων (39.1%). Ο Σενγκούν με τη σειρά του οδηγεί την Τουρκία να έχει τη δεύτερη καλύτερη επίθεση του τουρνουά και την κορυφαία ευστοχία στα τρίποντα (44.6%).

Στις μεταξύ τους μονομαχίες στο ΝΒΑ, ο Γιάννης έχει το πάνω χέρι και μάλιστα με διαφορά 31.7 πόντους, 14.9 ριμπάουντ, 3.9 ασίστ σε 7 αγώνες. Ο Σενγκούν από την άλλη έχει 16.3 πόντους, 8.4 ριμπάουντ, 3.1 ασίστ στις επτά φορές που έχουν κοντραριστεί στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού. Οι Μπακς μάλιστα έχουν επικρατήσει των Ρόκετς στις τέσσερεις από τις επτά φορές που αυτοί οι δύο παικταράδες έχουν τεθεί αντιμέτωποι στο παρκέ.

Να σημειωθεί ότι, οι δυο τους έχουν συναντηθεί και ως... συμπαίκτες στο All-Star Game του 2025, όταν βρέθηκαν στο ίδιο ρόστερ υπό τις οδηγίες του Τσαρλς Μπάρκλεϊ. Ο Αντετοκούνμπο βέβαια δεν αγωνίστηκε λόγω τραυματισμού, αλλά είχε μία πολύ ξεχωριστή αλληλεπίδραση με τον Σενγκούν. Ο Τούρκος γνωρίζοντας αποφάσισε να «πειράξει» τον Γιάννη με λίγες τούρκικες λέξεις που φαντάστηκε ότι θα γνωρίζει λόγω ομοιότητας με τα ελληνικά. Ο Αντετοκούνμπο αμέσως ανταποκρίθηκε λέγοντας «Άντε» κι έπειτα φώναξε «Μπακλαβάς», με τον παίκτη των Ρόκετς να του δίνει τα εύσημα.

Dev maç öncesinde yakın tarihe bir uğrayalım…



2025 NBA All-Star maçı öncesinde Alperen Şengün, Giannis Antetokounmpo’ya bildiği Türkçe kelimeleri soruyor 😂 pic.twitter.com/PlwFHMacfx — NBA Türkiye (@NBATurkiye) September 11, 2025

Το μεγάλο ραντεβού ωστόσο, είναι εδώ και όπως είναι λογικό το Ελλάδα – Τουρκία είναι πάντα κάτι παραπάνω από ένα παιχνίδι, αλλά, η μονομαχία Γιάννη – Σενγκούν είναι αυτή που θα κλέψει την παράσταση. Δύο παίκτες που ανήκουν ήδη στην ελίτ του ΝΒΑ και δύο εθνικές που διψούν για διάκριση αναμένεται να μας χαρίσουν ένα απίστευτο θέαμα.