Αποθέωση Άταμαν για Όσμαν: «Ο κορυφαίος στην Ευρώπη στη θέση του»

Ο Εργκίν Άταμαν αποθέωσε τον Τσέντι Όσμαν σε δηλώσεις μετά την άνετη νίκη της Τουρκίας επί της Λιθουανίας.

Με τον Τσέντι Όσμαν να πραγματοποιεί μια ακόμα τρομερή εμφάνιση με την εθνική ομάδα της χώρας του, η Τουρκία διέλυσε στην Κωνσταντινούπολη την Λιθουανία με 94-66 και παρέμεινε αήττητη στον όμιλό της.

Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού και νυν του ΠΑΟΚ, είχε 22 πόντους με 4/5 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 5/6 βολές, 6 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα και μόλις ένα λάθος.

Μετά το τέλος του ματς, ο Εργκίν Άταμαν έβγαλε τον καπέλο στον Όσμαν.

«Συγχαίρω τον Τσέντι. Κάνει φανταστική δουλειά ως αρχηγός της ομάδας. Τα δίνει όλα, φυσικά μπορεί να υπάρξουν στιγμές που η απόδοσή του θα πέσει, αλλά σήμερα ήταν και πάλι σε πολύ υψηλό επίπεδο. Ο Τσέντι είναι ο καλύτερος παίκτης στην Ευρώπη στη θέση του. Όταν του μαθαίνεις το σωστό είδος μπάσκετ, το αντανακλά τέλεια στο γήπεδο. Παίζει και κάνει τους συμπαίκτες του να παίζουν. Συνεισφέρει τα μέγιστα με τον θετικό χαρακτήρα. Συνεισφέρει πολλά στην ομάδα και ελπίζω να συνεχίσει να είναι ο αρχηγός σε πολλά ματς ακόμα».