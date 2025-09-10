Η Ελλάδα ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει την Τουρκία για τα ημιτελικά του EuroBasket 2025 και η μεταξύ τους παράδοση είναι υπέρ της «γαλανόλευκης».

Οι αγώνες ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία έχουν πάντοτε το δικό τους ξεχωριστό ενδιαφέρον, ανεξάρτητα από το άθλημα στο οποίο γίνονται. Η αναμέτρηση ωστόσο για το EuroBasket 2025 θα έχει ακόμη μία ιδιαίτερη σημασία.

Ο λόγος; Το γεγονός ότι οι δύο γειτονικές χώρες βρίσκονται στα ημιτελικά του EuroBasket 2025 και το γεγονός ότι αμφότεροι βρίσκονται ξανά στη ζώνη των μεταλλίων ύστερα από πολλά χρόνια (από το 2009 η Ελλάδα, από το 2001 η Τουρκία). Με αυτόν τον τρόπο γίνεται λοιπόν αντιληπτό το πόσο ιδιαίτερη σημασία έχει ο αγώνας της Παρασκευής (12/9) για τις δύο εθνικές καθώς ο ηττημένος θα πρέπει να παλέψει για την τρίτη θέση ενώ ο νικητής θα περάσει στον μεγάλο τελικό όπου θα μπορεί να ελπίζει ακόμη και για το χρυσό.

Ας δούμε λοιπόν ποιες είναι οι προηγούμενες φορές όπου η Ελλάδα και η Τουρκία κοντραρίστηκαν σε επίσημες διοργανώσεις της FIBA, τόσο σε επίπεδο EuroBasket όσο και γενικότερα στα μεταξύ τους παιχνίδια, με την παράδοση να είναι υπέρ της «γαλανόλευκης».

Τα παιχνίδια σε EuroBasket

Στο επίπεδο του EuroBasket η Ελλάδα και η Τουρκία έχουν αναμετρηθεί συνολικά τρεις φορές. Και στους τρεις αγώνες, νικήτρια είχε αναδειχθεί η Εθνική μας. Τελευταία φορά όπου οι δύο τους βρέθηκαν αντιμέτωποι ήταν στο EuroBasket του 2013, όταν η Ελλάδα είχε επικρατήσει με 84-61.

Η πρώτη μεταξύ τους συνάντηση ήταν το 2003 όταν η Ελλάδα είχε πάρει τη νίκη με 75-70 ενώ το 2009 είχαν διασταυρώσει ξανά τα «ξίφη» τους. Πιο συγκεκριμένα, ήταν το EuroBasket όπου πραγματοποιήθηκε στην Πολωνία και οι δύο χώρες έπρεπε να ξεκαθαρίσουν ποια από τις δύο θα περάσει στα ημιτελικά.

Η κανονική διάρκεια εκείνου του παιχνιδιού είχε λήξει 65-65 και ο νικητής αναδείχθηκε από την παράταση. Εκεί ο ρυθμός ήταν συναρπαστικός. Η Ελλάδα βρέθηκε και μπροστά με μεγάλα καλάθια του Βασίλη Σπανούλη αλλά τα λάθη κράτησαν κοντά την Τουρκία. Τελικά ο Νίκος Ζήσης στα τελευταία δευτερόλεπτα ήταν εύστοχος στις βολές και έγραψε το τελικό 76-74.

2013 Τουρκία – Ελλάδα 61-84

2009 Τουρκία – Ελλάδα 76-74 προημιτελικά

2003 Τουρκία – Ελλάδα 70-75

Η παράδοση στις διοργανώσεις της FIBA

Η Ελλάδα και η Τουρκία συνολικά εννέα αγώνες μετράνε ως αντίπαλοι σε επίσημες διοργανώσεις της FIBA. Σε όλα αυτά τα παιχνίδια, η παράδοση είναι υπέρ της Εθνικής μας. Πιο συγκεκριμένα μετράει οκτώ νίκες και μόλις μία ήττα.

Τελευταίο παιχνίδι ήταν το 2022 για τα προκριματικά ου EuroBasket 2023 όταν και η «γαλανόλευκη» είχε επικρατήσει με 76-67. Μοναδική ήττα ήταν τον Σεπτέμβριο του 2010 και το Παγκόσμιο Κύπελλο όπου η Τουρκία είχε επικρατήσει με 76-65.

2022 Τουρκία - Ελλάδα 67-76

2022 Ελλάδα - Τουρκία 72-71

2021 Τουρκία - Ελλάδα 83-61

2013 Τουρκία - Ελλάδα 61-84

2010 Ελλάδα - Τουρκία 65-76

2009 Τουρκία - Ελλάδα 74-76

2006 Ελλάδα - Τουρκία 76-69

2003 Τουρκία - Ελλάδα 70-75

1984 Ελλάδα - Τουρκία 83-73

Η συνολική παράδοση

Εάν πέρα από τα επίσημα παιχνίδια της FIBA προσθέσουμε τους φιλικούς αγώνες, εκείνους για βαλκανικά πρωταθλήματα, τους μεσογειακούς αγώνες και συνολικά όλες τις αναμετρήσεις που υπάρχουν στο αρχείο της ΕΟΚ, τότε ο συνολικός αριθμός των αγώνων φτάνει τους 68.

Ακόμα και έτσι όμως, η παράδοση είναι με το μέρος της «γαλανόλευκης» αφού οι νίκες υπερτερούν των ηττών. Πιο συγκεκριμένα, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έχει μετρήσει 45 νίκες και 23 ήττες.