Το Gazzetta με τη βοήθεια του Hudlinstat ρίχνει αναλυτική ματιά στην Τουρκία, την αντίπαλο της Εθνικής στον σπουδαίο ημιτελικό του EuroBasket 2025.

Η πιο μεγάλη ώρα για την Εθνική στο φετινό EuroBasket είναι τώρα. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Τουρκία σε έναν σπουδαίο, από κάθε άποψη ημιτελικό, με φόντο την πρόκριση στον τελικό της διοργάνωσης.

Με τις δύο ομάδες να «καθαρίζουν» το ταμπλό τους στα νοκ άουτ και να έρχονται με φιλοδοξίες. Η Τουρκία μπορεί να αγχώθηκε λίγο με τη Σουηδία, αλλά κατάφερε να πάρει την πρόκριση και μετέπειτα να επικρατήσει με ανωτερότητα της Πολωνίας. Η Ελλάδα είχε επίσης κυριαρχικό ρόλο στα δύο νοκ άουτ, αφήνοντας έξω Ισραήλ και Λιθουανία.

Πλέον αμφότερες είναι έτοιμες για τη μεγάλη κόντρα, με τον αστερίσκο του Τσέντι Όσμαν, ο οποίος τραυματίστηκε στον προημιτελικό και αυτό μπορεί να λειτουργήσει ανασταλτικά όσον αφορά την απόδοση της Τουρκίας στο παρκέ.

Με τη βοήθεια του Hudlinstat μπορούμε να δούμε το προφίλ της ομάδας του Εργκίν Αταμάν και τα όσα έχει κάνει μέχρι σήμερα, για να τη φέρουν ως εδώ.

Το επιθετικό ριμπάουντ της Τουρκίας απειλεί την Εθνική!

Την πορεία της Εθνικής την έχουμε ακολουθήσει κατά πόδας όλο αυτό το διάστημα. Επισημαίνοντας μέσω των advanced stats το ζήτημα που υπήρχε στο αμυντικό ριμπάουντ, με βάση αυτά που διεκδικούσε η Ελλάδα στη ρακέτα της. Οπότε οφείλουμε να σημειώσουμε εδώ, πως σε αυτό το κομμάτι, η Εθνική έχει βελτιωθεί. Κάτι λογικό, αφού έχει μειωθεί ο αριθμός των αλλαγών στην άμυνα που επιλέγει ο Σπανούλης.

Ωστόσο η Τουρκία μπορεί να φέρει ξανά στο τραπέζι αυτό το πρόβλημα. Διότι πρόκειται για την καλύτερη ομάδα στο τουρνουά, όσον αφορά το επιθετικό ριμπάουντ. Συγκεκριμένα οι Τούρκοι μετρούν 37.5% στο offensive rebound %. Δηλαδή ανανεώνουν 37.5% των κατοχών στα ριμπάουντ τα οποία διεκδικούν στην αντίπαλη ρακέτα.

Η Ελλάδα θέλει να ελέγξει το ριμπάουντ, κάτι που σημαίνει ότι και οι γκαρντ πρέπει να βάλουν πολλές φορές το κορμί τους, αφού η Τουρκία έχει μέγεθος για να πιέσει στο συγκεκριμένο κομμάτι.

Δεν είναι μονάχα η ανανέωση των κατοχών που μπορεί να φέρει ζητήματα στην ελληνική άμυνα. Δίχως την εξασφάλιση του αμυντικού ριμπάουντ, απαγορεύεται στην Εθνική να τρέξει. Κάτι που φυσικά αρέσει πολύ στον Γιάννη Αντετοκούνμπο και το είδαμε στον μέγιστο βαθμό απέναντι στο Ισραήλ. Σε έναν ημιτελικό που αναμένεται κλειστός, όσον αφορά το σκορ, ένας τρόπος για να ξεφύγεις από τις… οδομαχίες είναι το τρανζίσιον.

Πώς εκτελεί η Τουρκία στο EuroBasket

Η παρουσία του Εργκίν Αταμάν στον πάγκο της Τουρκίας, μας δίνει τη δυνατότητα της σύγκρισης. Ένας ακόμα αστερίσκος εδώ. Το δείγμα του Παναθηναϊκού είναι σε έναν μαραθώνιο 41 παιχνιδιών την περσινή σεζόν στην EuroLeague και της Τουρκίας σε ένα τουρνουά με 7 ματς. Οπότε οι δείκτες μπορεί μεν να μαρτυρούν μια υπερβολή, αλλά δεν παύουν να δείχνουν την τάση.

Η Τουρκία του Αταμάν, λοιπόν, δεν έχει τόσες ομοιότητες με τον Παναθηναϊκό. Είναι γνωστό πως ο Τούρκος κόουτς δίνει αρκετές ελευθερίες στους γκαρντ του. Στην Εθνική της χώρας του έχει έναν σπουδαίο baller, τον Σέιν Λάρκιν από τον οποίο εξαρτάται αρκετά, ωστόσο και ο ίδιος ο Αταμάν έχει προσαρμοστεί στα δεδομένα που έχει. Στο άστρο, δηλαδή, του Αλπερέν Σενγκούν που τα κάνει όλα και συμφέρει, έχοντας μεταφέρει το κέντρο βάρους της επίθεσής του στη ρακέτα.

Όπως είναι λογικό λοιπόν, η Τουρκία και ποστάρει περισσότερο και έχει πολύ περισσότερο off ball παιχνίδι, μιας και ο Σενγκούν λειτουργεί ως point of emphasis και οι γύρω του (λέγε με Τσέντι Όσμαν) βρίσκουν αρκετούς χώρους. Φυσικά και υπάρχει πολύ περισσότερο ποστ παιχνίδι για την Τουρκία, πάλι λόγω της παρουσίας του σταρ των Χιούστον Ρόκετς, σε σχέση με αυτό που έχουμε συνηθίσει από τον Παναθηναϊκό του Αταμάν.

Οι εκτελέσεις της Τουρκίας

Catch n’ shoot: 14.9 πόντοι/12.4 κατοχές

Pick n’ roll (χειριστής): 9.4 πόντοι/10.3 κατοχές

Κοψίματα: 9.7 πόντοι/8.6 κατοχές

Drive: 5.1 πόντοι/7.3 κατοχές

Ποστ: 4.3 πόντοι/6.1 κατοχές

Επιθετικό ριμπάουντ: 5.4 πόντοι/5.7 κατοχές

Τρανζίσιον: 4.9 πόντοι/4.7 κατοχές

Πίσω από σκριν: 3.4 πόντοι/4.3 κατοχές

Pick n’ roll (ρόλερ): 4.6 πόντοι/4 κατοχές

Pick n’ pop: 3.7 πόντοι/3.6 κατοχές

Iso: 2.9 πόντοι/3.1 κατοχές

Hand off: 2.6 πόντοι/2.1 κατοχές

Το shot chart της Τουρκίας στο EuroBasket 2025

Ο Σενγκούν και ο παράγοντας Όσμαν

Μιας και μιλήσαμε για τον Αλπερέν Σενγκούν, πάμε να δούμε τους λόγους που εξαρτάται η Τουρκία από αυτόν. Η αλήθεια είναι πως μπορούμε να το πούμε πολύ απλά. Ο Τούρκος σέντερ είναι ένας συγκλονιστικός παικταράς και ο περιορισμός του αποτελεί μεγάλο γρίφο για την Ελλάδα.

Προφανώς και ο Ντίνος Μήτογλου είναι ο πιθανότερος να ξεκινήσει πάνω του στο μαρκάρισμά του. Μπορεί να μην τα κατάφερε με τον Βαλαντσιούνας, αλλά θα ήταν αδύνατο να τον κρατήσει στο ποστ. Το πρόβλημα με τον Μήτογλου ήταν τα εύκολα φάουλ που έδωσε. Ο Σενγκούν δεν είναι τόσο δυνατός, αλλά έχει εκπληκτική αίσθηση για να σκοράρει το εκάστοτε καλάθι.

Σκοράρει με κάθε τρόπο. Απειλεί με πλάτη, με πρόσωπο, στήνει ακόμα και picks για τον εαυτό του έχοντας την μπάλα στα χέρια. Μιλάμε για έναν υπερσύγχρονο ψηλό, ο οποίος στην αλυσίδα παραγωγής των πόντων προσφέρει 38 πόντους (αν προσθέσουμε τους πόντους από ασίστ που δημιουργεί) στην Τουρκία. Θα χρειαστεί μεγάλη προσπάθεια από τους Έλληνες ψηλούς, μιας και οι βοήθειες είναι απαγορευμένες, αφού μιλάμε για έναν σπουδαίο πασέρ.

Οι εκτελέσεις του Σενγκούν στο EuroBasket

Ποστ: 3.1 πόντοι/4 κατοχές

Επιθετικό ριμπάουντ: 3.1 πόντοι/2.9 κατοχές

Κοψίματα: 1.1 πόντοι/1.4 κατοχές

Drive: 0.9 πόντοι/1.4 κατοχές

Pick n’ roll (χειριστής): 2.3 πόντοι/1.3 κατοχές

Pick n’ pop: 2.1 πόντοι/1.3 κατοχές

Iso: 0.9 πόντοι/1.1 κατοχές

Catch n’ shoot: 1.3 πόντοι/1.1 κατοχές

Pick n’ roll (ρόλερ): 0.9 πόντοι/1 κατοχή

Transition: 0.6 πόντοι/0.4 κατοχές

Μιλώντας για την ικανότητα του Σενγκούν στην πάσα, δεν μπορούμε να αφήσουμε εκτός το σουτ της Τουρκίας. Οι πλαϊνοί των Τούρκων σουτάρουν εκπληκτικά. Κορκμάζ, Χαζέρ, Οσμάνι, Σιπάχι, προφανώς ο Λάρκιν που δημιουργεί και το δικό του σουτ. Άπαντες σουτάρουν και εκμεταλλεύονται τα ελεύθερα σουτ. Η Τουρκία εκτελεί με 69.5% True Shooting %, το δεύτερο καλύτερο στη διοργάνωση πίσω μόνο από τη Γερμανία, ενώ μιλάμε μακράν για την καλύτερη ομάδα στο τρίποντο με 44.6%.

Τι δεν αναφέραμε; Την αθλητικότητα των Τούρκων (λέγε με Άνταμ Μπόνα) που θα παίξει ρόλο στην προσπάθεια να περιοριστεί ο Γιάννης. Και φυσικά τον Τσέντι Όσμαν. Ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού κάνει τα πάντα στο παρκέ, δίνει μέγεθος, αθλητικότητα, τρανζίσιον και φυσικά αποτελεί έναν εκπληκτικό cutter στο πλευρό του Σενγκούν.

Μέσα σε όλα αυτά, σουτάρει με 51.2% στο τρίποντο, παίρνοντας μάλιστα 5.9 προσπάθειες ανά αγώνα. Πολλές πίσω από σκριν, σαν κλασικός σουτέρ, ενώ στον Παναθηναϊκό τον βλέπουμε να παίρνουμε προσπάθειες περισσότερο σε spot up καταστάσεις. Ενδεχόμενο απουσίας του θα είναι τεράστια απώλεια για την Τουρκία.

Η σύγκριση Ελλάδας - Τουρκίας