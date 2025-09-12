EuroBasket 2025, Ελλάδα - Τουρκία: Αναχώρησαν για Ρίγα με τσάρτερ οι Έλληνες φίλαθλοι ενόψει του μεγάλου ημιτελικού
Ο μεγάλος ημιτελικός της Ελλάδας απέναντι στην Τουρκία για το EuroBasket 2025 (21:00, Novasports Start, ERT1 - Live στο Gazzetta) αναμένεται να καθηλώσει τους απανταχού Έλληνες στις οθόνες τους.
Εκτός από αυτούς που έκαναν ή κάνουν το ταξίδι στη Ρίγα. Γιατί δεν είναι λίγοι αυτοί, οι οποίοι αποφάσισαν νωρίς το πρωί της Παρασκευής να μπουν σε ένα αεροπλάνο και να ταξιδέψουν στη Λετονία, ενόψει του μεγάλου αυτού ημιτελικού.
- EuroBasket 2025, Τουρκία: Πτήση τσάρτερ από Κωνσταντινούπολη για τον ημιτελικό, όπως επιθυμούσε ο Αταμάν
Όπως σας ενημέρωσε από χθες το Gazzetta, περίπου 1.000 Έλληνες φίλαθλοι θα βρεθούν στη Riga Arena. Δύο τσάρτερ είχαν ήδη ναυλωθεί, ενώ αρκετοί ήταν αυτοί που επέλεξαν να ταξιδέψουν μεμονωμένα, κανονίζοντας το ταξίδι τους στη Λετονία. ακόμα και με ανταποκρίσεις.
Οι Έλληνες φίλαθλοι μάλιστα δείχνουν αρκετά αισιόδοξοι ενόψει του ημιτελικού, κάνοντας το ταξίδι τόσο από την Αθήνα, όσο και από τη Θεσσαλονίκη. Τρεις πτήσεις έχουν αναχωρήσει από την Αθήνα, ενώ έχει φύγει ήδη και η τέταρτη από τη Θεσσαλονίκη.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- EuroBasket 2025, Εθνική: Πόσοι Έλληνες αναμένονται στις εξέδρες για τη μεγάλη στιγμή κόντρα στην Τουρκία
- Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Η μεγάλη μάχη της Εθνικής για την πρόκριση στο τελικό του Eurobasket και οι μάχες στα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης
- EuroBasket 2025, Ελλάδα - Τουρκία: Η πιο μεγάλη ώρα για την Εθνική