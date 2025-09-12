Αρκετοί Έλληνες θα βρεθούν στον μεγάλο ημιτελικό του EuroBasket 2025, της Εθνικής απέναντι στην Τουρκία στη Ρίγα, με τις τελευταίες πτήσεις τσάρτερ να έχουν αναχωρήσει.

Ο μεγάλος ημιτελικός της Ελλάδας απέναντι στην Τουρκία για το EuroBasket 2025 (21:00, Novasports Start, ERT1 - Live στο Gazzetta) αναμένεται να καθηλώσει τους απανταχού Έλληνες στις οθόνες τους.

Εκτός από αυτούς που έκαναν ή κάνουν το ταξίδι στη Ρίγα. Γιατί δεν είναι λίγοι αυτοί, οι οποίοι αποφάσισαν νωρίς το πρωί της Παρασκευής να μπουν σε ένα αεροπλάνο και να ταξιδέψουν στη Λετονία, ενόψει του μεγάλου αυτού ημιτελικού.

Όπως σας ενημέρωσε από χθες το Gazzetta, περίπου 1.000 Έλληνες φίλαθλοι θα βρεθούν στη Riga Arena. Δύο τσάρτερ είχαν ήδη ναυλωθεί, ενώ αρκετοί ήταν αυτοί που επέλεξαν να ταξιδέψουν μεμονωμένα, κανονίζοντας το ταξίδι τους στη Λετονία. ακόμα και με ανταποκρίσεις.

Οι Έλληνες φίλαθλοι μάλιστα δείχνουν αρκετά αισιόδοξοι ενόψει του ημιτελικού, κάνοντας το ταξίδι τόσο από την Αθήνα, όσο και από τη Θεσσαλονίκη. Τρεις πτήσεις έχουν αναχωρήσει από την Αθήνα, ενώ έχει φύγει ήδη και η τέταρτη από τη Θεσσαλονίκη.