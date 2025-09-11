Περίπου 1000 Έλληνες θα βρεθούν στις εξέδρες της Riga Arena για να ενισχύσουν την προσπάθεια της Εθνικής, στον ημιτελικό του EuroBasket 2025 απέναντι στην Τουρκία. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΡΙΓΑ: Αντώνης Καλκαβούρας.

Η Ελλάδα βρίσκεται μπροστά σε ένα πολύ σπουδαίο παιχνίδι, με τον ημιτελικό του EuroBasket 2025, απέναντι στην Τουρκία να έχει οριστεί το βράδυ της Παρασκευής (12/9 - 21:00). Κάτι που φυσικά έχει βάλει το... μικρόβιο σε αρκετούς Έλληνες, να οργανώσουν το ταξίδι για τη Ρίγα και να βρεθούν στον ημιτελικό και μακάρι και στον τελικό, ώστε να παρακολουθήσουν από κοντά τις προσπάθειες της Ελλάδας.

Με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για περίπου 1000 άτομα που θα φορούν τα «γαλανόλευκα» στις εξέδρες της Arena Riga, ενισχύοντας τις προσπάθειες των παικτών του Βασίλη Σπανούλη.

Συγκεκριμένα έχουν μπει δύο τσάρτερ από την Αθήνα, με προορισμό τη Ρίγα. Με τον κύριο όγκο των Ελλήνων φιλάθλων να ταξιδεύει προς τη Βαλτική με τις συγκεκριμένες πτήσεις. Ενώ δεν είναι λίγοι οι Έλληνες που έχουν κλείσει μεμονωμένα το ταξίδι τους.

Με τις πτήσεις τόσο σήμερα, όσο και αύριο με προορισμό τη Ρίγα, να έχουν αρκετούς... μπασκετόφιλους που ανυπομονούν να βρεθούν από κοντά στο σπουδαίο ραντεβού με την Τουρκία.