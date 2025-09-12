EuroBasket 2025, Ελλάδα - Τουρκία: Η πιο μεγάλη ώρα για την Εθνική

Δημήτρης Οικονόμου
Γιάννης Αντετοκούνμπο
Η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Τουρκία στον σπουδαίο ημιτελικό της βραδιάς για το EuroBasket 2025, με φόντο την πρόκριση στον τελικό της διοργάνωσης.

Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα στο EuroBasket 2025 για την Εθνική. Με τον ημιτελικό απέναντι στην Τουρκία (21:00, Novasports Start, ERT1 - Live στο Gazzetta) να αποτελεί ένα παιχνίδι το οποίο θα καθηλώσει όλη την Ελλάδα.

Ο Βασίλης Σπανούλης και οι παίκτες του είναι έτοιμοι για αυτό το σπουδαίο ματς, με φόντο τον τελικό της διοργάνωσης. Παρόλα αυτά, στην ομάδα δε σκέφτονται τόσο μακριά, μιας και ο ίδιος ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδωσε το σύνθημα αμέσως μετά την πρόκριση επί της Λιθουανίας.

«Άλλο ένα» είπε ο Greek Freak, δείχνοντας τη δίψα αυτής της ομάδας. Η Εθνική θέλει να πάρει τη νίκη με την Τουρκία, να φτάσει στον μεγάλο τελικό και μετά να σκεφτεί το χρυσό.

Κομβικής σημασίας βέβαια, είναι η κατάσταση του Τσέντι Όσμαν. Ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού είναι βασικός πυλώνας της Τουρκίας, αλλά τραυματίστηκε στον αστράγαλο στο ματς με την Πολωνία και πλέον είναι άγνωστο αν θα αγωνιστεί. Με τον Εργκίν Αταμάν να τονίζει πως η κατάστασή του θα ξεκαθαριστεί την ώρα του αγώνα.

Θυμίζουμε πως στον άλλον ημιτελικό, ο οποίος ξεκινάει στις 17:00, η Φινλανδία αντιμετωπίζει το φαβορί της διοργάνωσης, τη Γερμανία.

Η Φάση των «16» στο Eurobasket

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου

  • Λιθουανία - Λετονία 88-79
  • Γερμανία - Πορτογαλία 85-58
  • Τουρκία - Σουηδία 85-79
  • Σερβία - Φινλανδία 86-92

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου

  • Ελλάδα - Ισραήλ 84-79
  • Πολωνία - Βοσνία 80-72
  • Ιταλία - Σλοβενία 77-84
  • Γαλλία - Γεωργία 70-80

Προημιτελικοί

  • Λιθουανία - Ελλάδα 76-87
  • Τουρκία - Πολωνία 91-77
  • Γερμανία - Σλοβενία 99-91
  • Φινλανδία - Γεωργία 93-79

Ημιτελικοί

  • Ελλάδα - Τουρκία / 15
  • Φινλανδία - Γερμανία /16

Μικρός Τελικός

  • Ηττημένος 15 - Ηττημένος 16

Τελικός

  • Νικητής 15 - Νικητής 16
@Photo credits: INTIME
     

