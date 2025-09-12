EuroBasket 2025, Ελλάδα - Τουρκία: Η πιο μεγάλη ώρα για την Εθνική
Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα στο EuroBasket 2025 για την Εθνική. Με τον ημιτελικό απέναντι στην Τουρκία (21:00, Novasports Start, ERT1 - Live στο Gazzetta) να αποτελεί ένα παιχνίδι το οποίο θα καθηλώσει όλη την Ελλάδα.
Ο Βασίλης Σπανούλης και οι παίκτες του είναι έτοιμοι για αυτό το σπουδαίο ματς, με φόντο τον τελικό της διοργάνωσης. Παρόλα αυτά, στην ομάδα δε σκέφτονται τόσο μακριά, μιας και ο ίδιος ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδωσε το σύνθημα αμέσως μετά την πρόκριση επί της Λιθουανίας.
«Άλλο ένα» είπε ο Greek Freak, δείχνοντας τη δίψα αυτής της ομάδας. Η Εθνική θέλει να πάρει τη νίκη με την Τουρκία, να φτάσει στον μεγάλο τελικό και μετά να σκεφτεί το χρυσό.
- Eurobasket 2025: Ποιο είναι το κορυφαίο δίδυμο των ημιτελικών; (poll)
- EuroBasket 2025, Λάρκιν για Γιάννη: «Δεν είναι εύκολο να τον σταματήσεις, είμαι έτοιμος για την πρόκληση» (vid)
Κομβικής σημασίας βέβαια, είναι η κατάσταση του Τσέντι Όσμαν. Ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού είναι βασικός πυλώνας της Τουρκίας, αλλά τραυματίστηκε στον αστράγαλο στο ματς με την Πολωνία και πλέον είναι άγνωστο αν θα αγωνιστεί. Με τον Εργκίν Αταμάν να τονίζει πως η κατάστασή του θα ξεκαθαριστεί την ώρα του αγώνα.
🏥🇹🇷 Εκτός προπόνησης ο Όσμαν και με εμφανή δυσκολία στο περπάτημα! pic.twitter.com/GdQHFvSon5— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 11, 2025
Θυμίζουμε πως στον άλλον ημιτελικό, ο οποίος ξεκινάει στις 17:00, η Φινλανδία αντιμετωπίζει το φαβορί της διοργάνωσης, τη Γερμανία.
Η Φάση των «16» στο Eurobasket
Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου
Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου
Προημιτελικοί
Ημιτελικοί
- Ελλάδα - Τουρκία / 15
- Φινλανδία - Γερμανία /16
Μικρός Τελικός
Ηττημένος 15 - Ηττημένος 16
Τελικός
- Νικητής 15 - Νικητής 16
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- EuroBasket 2025, Ελλάδα - Τουρκία: Αναχώρησαν για Ρίγα με τσάρτερ οι Έλληνες φίλαθλοι ενόψει του μεγάλου ημιτελικού
- EuroBasket 2025, Εθνική: Πόσοι Έλληνες αναμένονται στις εξέδρες για τη μεγάλη στιγμή κόντρα στην Τουρκία
- Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Η μεγάλη μάχη της Εθνικής για την πρόκριση στο τελικό του Eurobasket και οι μάχες στα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης