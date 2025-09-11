Ο Εργκίν Αταμάν ζήτησε έξτρα πτήσεις για τους Τούρκους φιλάθλους και αυτό έγινε πράξη, ενόψει του ημιτελικού του EuroBasket 2025 απέναντι στην Ελλάδα.

Ο μεγάλος ημιτελικός της Ελλάδας με την Τουρκία (12/9 - 21:00) στο EuroBasket 2025 αναμένεται με ανυπομονησία και στις δύο χώρες.

Με τους Τούρκους αλλά και τους Έλληνες φιλάθλους να σκοπεύουν να κάνουν το ταξίδι στη Ρίγα, για να παρακολουθήσουν από κοντά αυτό το μεγάλο ραντεβού.

Στην Τουρκία άκουσαν την επιθυμία του Εργκίν Αταμάν και έτσι μία έξτρα πτήση τσάρτερ από την Κωνσταντινούπολη για τη Λετονία, θα μεταφέρει φίλους της ομάδας.

«Περιμένω από τις αεροπορικές μας εταιρείες να οργανώσουν έξτρα πτήσεις προς τη Ρίγα για να μας υποστηρίξουν πολλοί οπαδοί μας από την Τουρκία σε αυτόν τον αγώνα. Θα παίξουμε έναν ιστορικό ημιτελικό εναντίον της Ελλάδας. Η υποστήριξη των οπαδών είναι πολύ σημαντική» ήταν τα λόγια του Εργκίν Αταμάν, με την πτήση να προγραμματίζεται τελικά στις 08:05 το πρωί της Παρασκευής (12/9).

Φυσικά και οι Έλληνες φίλαθλοι θα δώσουν δυναμικό παρών στη Ρίγα. Αφού αναμένεται να είναι περίπου 1.000 στις εξέδρες της Riga Arena, με πτήσεις τόσο μεμονωμένες αλλά και τσάρτερ.