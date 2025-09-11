Mε αφορμή (και) τις συγκλονιστικές δηλώσεις του Κώστα Παπανικολάου, ο Μιχάλης Τσαμπάς γράφει στο Gazzetta για τους... βόθρους των SoMe που τους γιγαντώνει η δημοσιότητα!

Σε κάθε αγώνα της Εθνικής Ελλάδος στο Eurobasket2025, η πρώτη σύνδεση της εκπομπής με τους απεσταλμένους του Gazzetta είτε επί κυπριακού εδάφους, είτε στα δύο τελευταία ματς (με Ισραήλ και Λιθουανία) στη Ρίγα της Λετονίας, κινούνταν πάντα στο ίδιο μοτίβο.

Από το «παράθυρο» ο Νίκος Παπαδογιάννης να προσπαθεί να μαζέψει μερικούς επαίνους παραπάνω για την «επίσημη αγαπημένη» και από το studio, ο διευθυντής του Gazzetta, Δημήτρης Κωνσταντινίδης να του εξηγεί (ή να προσπαθεί να του εξηγήσει) πως αδίκως ειδικά μετά από σπουδαίες νύχτες, χάνουμε χρόνο και καταναλώνουμε «εργατοώρες» ασχολούμενοι με όσα γράφουν διάφοροι... ηλίθιοι που κατοικοεδρεύουν στους «βόθρους» των social media.

Αλλωστε αυτό δεν είναι ούτε φαινόμενο στο φετινό Eurobasket, ούτε έχει να κάνει με την Εθνική ομάδα του μπάσκετ. Στα δωρεάν μαθήματα ήθους που παρέδωσε μετά τον προημιτελικό με την Λιθουανία ο Κώστας Παπανικολάου, τα εξήγησε μια χαρά. Τα έκανε «πενηνταράκια» κι απέδειξε πως οι... βόθροι είναι μόνιμα γεμάτοι ανεξαρτήτως διοργάνωσης, αθλήματος, αθλητή, σπουδαιότητας του αγώνα.

Είτε βάλει 30 πόντους, είτε 40, είτε κρεμάσει μετάλλιο στο στήθος του είτε όχι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα είναι για... εκείνους ο Νιγηριανός που δεν έχει θέση στην εθνική. Ο Παπανικολάου και ο Σλούκας θα είναι οι... παλαίμαχοι που «τι δουλειά έχουν ακόμη και παίζουν;». Τι κι αν η Εθνική ομάδα έχει φτάσει στους «4» της Ευρώπης και έχει κάθε δικαίωμα να ονειρεύεται, την ώρα που Γάλλοι, Σέρβοι και Ισπανοί είναι... από μέρες σπίτι τους; Αν το βράδυ της Παρασκευής (9μμ, το τζάμπολ) δεν τα καταφέρει απέναντι στην Τουρκία, τότε η στάμπα των «loosers» θα βγει φαρδιά πλατιά και το ιντερνετικό δηλητήριο θα σχηματίσει ποτάμια στις οθόνες των κινητών!

Αυτό δεν συνέβη και στο ποδόσφαιρο; Μετά τα διπλά στο Γουέμπλεϊ και την Γλασκώβη, μετά την πεντάρα επί της Λευκορωσίας η Εθνική ήταν μια «χρυσή φουρνιά» που ξεχειλίζει το ταλέντο και είναι έτοιμη για μεγάλα πράγματα. Όταν ήρθε η ήττα – προσγείωση από τη Δανία ο Γιοβάνοβιτς έγινε... Καρβέλας και οι παίκτες «καβαλημένες μετριότητες». Δεν είναι κανένα μυστικό του κράτους ότι ως ο λαός δεν λατρεύουμε τον αθλητισμό, αλλά τις νίκες. Αυτές μας... τρέφουν.

Οι χαρές και τα πανηγύρια μας ελκύουν, όχι η προσπάθεια, ο αγώνας, η διαδρομή. Αυτό δεν αλλάζει όσα χρόνια και να περάσουν. Όσα live μαθήματα και να παραδώσει ο Παπανικολάου ή άλλοι σπουδαίοι που διαθέτει ο ελληνικός αθλητισμός στο μπάσκετ, το ποδόσφαιρο, τον στίβο, το βόλεϊ, το πόλο, την κολύμβηση, λίγα πράγματα να αλλάξουν.

Μακάρι τα λόγια του «Παπ» να έκανε και 10 ανθρώπους να το... δουν αλλιώς. Κέρδος θα είναι. Για τους ίδιους, για τα παιδιά τους, για την κοινωνία. Αισιόδοξος δεν είμαι. Όσο ανεξέλεγκτα το «τέρας των social media» τρέφεται από ποταπά σχόλια, τόσο πιο μεγάλο γίνεται και κυρίως μην αντιμετωπίσιμο. Μήπως τελικά η λύση είναι απλά η χλεύη;

Η απαξίωση; Μήπως όσο περισσότερο διάφορα ιντερνετικά σκουπίδια (ανώνυμοι λογαριασμοί, fake προφίλ, γκρουπάκια κλπ) νιώθουν «σπουδαία» τόσο γιγαντώνονται; Μήπως όλοι όσοι ασχολούνται (παίκτες, παράγοντες, δημοσιογράφοι) δεν χρειάζεται πια να τους επικαλεστούν; Σαν να μη τους βλέπουν. Αλλωστε δεν προσφέρουν τίποτα.