Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης των εκπομπών του Gazzetta, αλλά και της φιλικής αναμέτρησης της εθνικής μας ομάδας κόντρα στη Σουηδία.

Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας ξεκινά με τους Galacticos by Interwetten, που έρχονται στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube στις 14:00 με τα πρώτα μεταγραφικά νέα των ομάδων της Superleague και στις 16:15 ακολουθεί το Gazz Floor by Novibet με όλο το ρεπορτάζ και το παρασκήνιο από τη νίκη του Ολυμπιακού στο Game 1 των τελικών της Stoiximan GBL.

Η δράση στο ποδόσφαιρο ξεκινάει στις 19:00, με τη Σλοβενία να φιλοξενεί τη Κύπρο (Nova Sports Start), ενώ στις 20:00 (Alpha) η Εθνική μας ομάδα θα αναμετρηθεί στη Σόλνα με τη Σουηδία. Αργότερα στις 22:00, η Ισπανία θα φιλοξενήσει το Ιρακ (Nova Sports Start) και στις 22:15 η Γαλλία την Ακτή Ελεφαντοστού (Nova Sports Prime).

Στο μπάσκετ, η Μπεσίκτας θα αντιμετωπίσει τη Μπαχτσασεχίρ (20:00, Cosmote Sport 7), η Μπαρτσελόνα τη Μουρθία (20:00, Cosmote Sport 6), η Βενέτσια τη Βίρτους Μπολόνια (21:00, Cosmote Sport 8) και η Τενερίφη τη Ρεάλ Μαδρίτης (22:00, Cosmote Sport 5).

Ακόμη στις 22:00 (ΕΡΤ2) θα διεξαχθεί στη Ρώμη η IAAF Diamond League.

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας