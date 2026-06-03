Η ΕΟΚ ανακοίνωσε πως τραβά χωριστούς δρόμους με τον Πέτρο Πρέκα, ο οποίος ήταν head coach στην Εθνική Γυναικών.

Χωρίς τον Πέτρο Πρέκα θα πορευτεί από εδώ και στο εξής η Εθνική Γυναικών. Η ΕΟΚ ανακοίνωσε πως ο Έλληνας προπονητής δεν θα συνεχίσει στον πάγκο της Εθνικής Γυναικών.

«Ευχαριστούμε κόουτς», έγραψε η ΕΟΚ και τον ευχαρίστησε για την προσφορά του.

Ο Πρέκας ανέλαβε τις τύχες της Εθνικής Γυναικών το 2021 και πλέον η πορεία του σε αυτή τη θέση σταματά. Τελευταία του μεγάλη διοργάνωση το Eurobasket του 2025, το οποίο διεξήχθη στην Ελλάδα και το ΣΕΦ.