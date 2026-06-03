Εθνική Γυναικών: Παρελθόν ο Πρέκας
Χωρίς τον Πέτρο Πρέκα θα πορευτεί από εδώ και στο εξής η Εθνική Γυναικών. Η ΕΟΚ ανακοίνωσε πως ο Έλληνας προπονητής δεν θα συνεχίσει στον πάγκο της Εθνικής Γυναικών.
«Ευχαριστούμε κόουτς», έγραψε η ΕΟΚ και τον ευχαρίστησε για την προσφορά του.
Ο Πρέκας ανέλαβε τις τύχες της Εθνικής Γυναικών το 2021 και πλέον η πορεία του σε αυτή τη θέση σταματά. Τελευταία του μεγάλη διοργάνωση το Eurobasket του 2025, το οποίο διεξήχθη στην Ελλάδα και το ΣΕΦ.
Ευχαριστούμε, κόουτς. #HellenicBF #mazi #HellasBasketball 🏀🇬🇷 pic.twitter.com/l7uyYKiqZn— HellenicBF (@HellenicBF) June 3, 2026
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