Eurobasket 2025: Τα κανάλια των δύο ημιτελικών!

Πλέον είναι γνωστοί οι δύο ημιτελικοί του Eurobasket 2025 με τη συμμετοχή της Ελλάδας, ενώ πέρα από τις ώρες, έγιναν γνωστά και τα κανάλια που θα δείξουν live τα δύο σπουδαία παιχνίδια!

Να τονιστεί ότι πλέον και οι δύο ημιτελικοί θα μεταδοθουν LIVE τόσο από ελεύθερο, όσο κι από συνδρομητικό κανάλι. Συγκεκριμένα ο ημιτελικός της Ελλάδας με την Τουρκία πήγε στην «prime time» της Παρασκευής (12/9) και θα δοθεί το τζάμπολ στις 21:00 με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ-1 και το Novasports Start. Το ίδιο ισχύει και για τον πρώτο ημιτελικό ανάμεσα σε Γερμανία και Φινλανδία που θα ξεκινήσει στις 17.00μμ!