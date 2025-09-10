Ο Λούκα Ντόντσιτς πάλεψε με.. θεούς και δαίμονες, έκανε καταπληκτική εμφάνιση, όμως δεν ήταν αρκετή για να προκριθεί η Σλοβενία στην τετράδα του EuroBasket 2025.

Η Γερμανία συμπλήρωσε το bracket των ημιτελικών του EuroBasket 2025 μετά το 99-91 επί της Σλοβενίας και έκλεισε θέση στην τετράδα της διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσει την Φινλανδία.

Η ματσάρα του Λούκα Ντόντσιτς δεν ήταν αρκετή για να χαρίσει στην ομάδα του την πρόκριση παρά το γεγονός ότι κατάθεσε και την ψυχή του στο παρκέ της Xiaomi Arena.

Ο Λούκα Μάτζικ έκανε τρομερή εμφάνιση, παίζοντας με τέσσερα φάουλ από το 23' και γεμίζοντας τη στατιστική του με 39 πόντους, 10 ριμπάουντ και 7 ασίστ σε 32'49" που αγωνίστηκε.

Δείτε την εμφάνισή του