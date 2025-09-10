EuroBasket 2025, Γερμανία - Σλοβενία: Τα... όργια του Ντόντσιτς που δεν ήταν αρκετά για να πάρει την πρόκριση (vid)
Η Γερμανία συμπλήρωσε το bracket των ημιτελικών του EuroBasket 2025 μετά το 99-91 επί της Σλοβενίας και έκλεισε θέση στην τετράδα της διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσει την Φινλανδία.
Η ματσάρα του Λούκα Ντόντσιτς δεν ήταν αρκετή για να χαρίσει στην ομάδα του την πρόκριση παρά το γεγονός ότι κατάθεσε και την ψυχή του στο παρκέ της Xiaomi Arena.
Ο Λούκα Μάτζικ έκανε τρομερή εμφάνιση, παίζοντας με τέσσερα φάουλ από το 23' και γεμίζοντας τη στατιστική του με 39 πόντους, 10 ριμπάουντ και 7 ασίστ σε 32'49" που αγωνίστηκε.
Δείτε την εμφάνισή του
Doncic's incredible #EuroBasket run comes to an end but he had another scoring spree against Germany.— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 10, 2025
📊 39 PTS | 10 REB | 7 AST pic.twitter.com/tVoTQxlv32
