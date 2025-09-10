Οι Έλληνες φίλαθλοι θέλουν να δώσουν δυναμικό «παρών» στη Ρίγα ενόψει του ημιτελικού της Ελλάδας με την Τουρκία.

Η Εθνική μας ομάδα τα κατάφερε. Έκανε το καθήκον της, υπέταξε την Λιθουανία και βρίσκεται στην τετράδα του EuroBasket 2025, όπου θα αντιμετωπίσει την Τουρκία με στόχο το μετάλλιο!

Ήδη ο κόσμος... ζεσταίνεται ενόψει της πολύ σημαντικής αναμέτρησης με την ανταπόκριση να είναι ήδη εντυπωσιακή, αφού για τον ημιτελικό της Παρασκευής (12/09) με την Τουρκία έχουν ήδη διατεθεί 1.000 εισιτήρια σε Έλληνες φιλάθλους που θέλουν να γεμίσουν την «Xiaomi Arena».

Για τη διευκόλυνση της μετακίνησής τους, έχει οργανωθεί ειδική πτήση τσάρτερ που θα αναχωρήσει από την Ελλάδα με προορισμό τη Ρίγα, ώστε οι υποστηρικτές της «γαλανόλευκης» να βρίσκονται κοντά στην ομάδα στη μεγάλη μάχη.

Επιπλέον, υπάρχει σκέψη να κατατεθεί επίσημο αίτημα προς την Aegean για επιπρόσθετες πτήσεις, προκειμένου να καλυφθεί η αυξημένη ζήτηση και να δοθεί η δυνατότητα σε ακόμα περισσότερους Έλληνες να βρεθούν στις εξέδρες.