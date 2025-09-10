Ο Giannis οδηγεί την Ελλάδα εκ του ασφαλούς στο... δρόμο προς τη δόξα και στην εκπομπή του Gazzetta «Eurobasket Live by Novibet» μνημονεύτηκε η πηγή έμπνευσής του στα πρώτο του μπασκετικά βήματα!

Μια ακόμη συγκλονιστική εμφάνιση από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στο Eurobasket 2025. Mε 29 πόντους κόντρα στη Λιθουανία έδωσε... το σύνθημα για τη μεγάλη νίκη που έστειλε την Εθνική ομάδα στα ημιτελικά και την κάνει να ονειρεύεται ότι μπορεί να βρεθεί στον τελικό της Κυριακής και το πιο ψηλό σκαλί του βάθρου. Όνειρα που άλλωστε ο μεγάλος super star έκανε ακόμη από τα παιδικά του χρόνια.

Όπως ανέφερε ο Αντώνης Καλκαβούρας, από τη Ρίγα της Λετονιάς, στην εκπομπή του Gazzetta «Eurobasket Live by Novibet», ο Giannis εμπνεύστηκε βλέποντας στο Παγκόσμιο της Σαϊτάμα τον Σοφοκλή Σχορτσιανίτη! Στο... μακρινό 2006, όταν στον ιστορικό ημιτελικό με τις ΗΠΑ ο Big Sofo... έβαλε τους Αμερικάνους ΝΒΑers στα καλάθια και μετά χόρεψε συρτάκι. Τότε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σκέφτηκε πως κι αυτός ως παιδί μεταναστών (όπως κι ο Σοφοκλής) μπορεί να κάνει το ίδιο με την «γαλανόλευκη». Η ιστορία γράφεται εκ νέου...



