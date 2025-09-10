Συγκλόνισε όλη τη χώρα ο Παπανικολάου: «Αν εμείς οι γονείς δίνουμε το κακό παράδειγμα, τι περιμένουμε από τα παιδιά μας;»

Αρχηγός όνομα και πράγμα! Οι δηλώσεις του Κώστα Παπανικολάου έκαναν τον... γύρο της Ελλάδας αμέσως μετά το ματς με την Λιθουανία γιατί συγκλόνισαν τους πάντες!

Ο «Παπ» στα όσα είπε μετά το παιχνίδι και την πρόκριση επί της Λιθουανίας υπερασπίστηκε την εθνική Ελλάδος στο ποδόσφαιρο για όσους έσπευσαν να την απαξιώσουν αμέσως μετά τη βαριά ήττα από τη Δανία το βράδυ της περασμένης Δευτέρας. Μέσα στη μεγάλη του χαρά από την πρόκριση στα ημιτελικά του Eurobasket 2025 ο Παπανικολάου έδωσε και ένα μάθημα ήθους επισημαίνοντας: «Χθες το βράδυ παρακολουθώντας το βράδυ το ποδόσφαιρο μετά στα σόσιαλ είδα πολλούς να μειώνουν αυτά τα παιδιά και την προσπάθειά τους, μια πολύ ελπιδοφόρα γενιά που αν μη τι άλλο εκπροσωπούν την Ελλάδα. Το στενάχωρο δεν είναι ότι βλέπω μικρά παιδιά να το κάνουν που έχει γίνει συνήθειο, αλλά βλέπω και μεγαλύτερους σε ηλικία να κρίνουν παιδιά μικρότερα που έχουν διαγράψει μια πορεία και στο τέλος της ημέρας παλεύουν για τη χώρα μας. Όλοι οι γονείς λέμε ότι θέλουμε τα παιδιά μας να γίνουν καλοί άνθρωποι στην κοινωνία και χρήσιμοι. Όταν εμείς σαν παραδείγματα είμαστε έτσι, πώς περιμένουμε τα παιδιά μας να γίνουν αυτό που πρέπει να γίνουν; Κι αυτό έγινε τώρα στον αθλητισμό, αλλά είναι μια μικρογραφία».