Όσμαν στο Gazzetta: «Θέλω πολύ να παίξουμε με την Ελλάδα για τους συμπαίκτες μου στον Παναθηναϊκό»!
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΡΙΓΑ: Γιάννης Σταυρουλάκης
Η Τουρκία έγινε η πρώτη ομάδα που εξασφάλισε την πρόκρισή της στα ημιτελικά του EuroBasket 2025 μετά το 91-77 επί της Πολωνίας, επιστρέφοντας στις τέσσερις καλύτερες ομάδες του τουρνουά για πρώτη φορά έπειτα από 24 χρόνια.
Από την πλευρά του, ο Τσέντι Όσμαν απάντησε στις ερωτήσεις του Gazzetta στη μεικτή ζώνη της Arena Riga για την σπουδαία πρόκριση της Τουρκίας, τον τραυματισμό του και το ενδεχόνενο να αντιμετωπίσει την Ελλάδα στα ημιτελικά του EuroBasket 2025.
🇹🇷 Όσμαν στο Gazzetta: «Θέλω πολύ να παίξουμε με την Ελλάδα για τους συμπαίκτες μου στον Παναθηναϊκό»!#Hellas #EuroBasket #EuroBasket2025 pic.twitter.com/Ld8qM7vRUN— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 9, 2025
Η Τουρκία επέστρεψε στα ημιτελικά του EuroBasket έπειτα από το 2001. Τι σημαίνει λοιπόν για την πατρίδα σου και για σένα προσωπικά αυτή η επιτυχία;
«Είναι τεράστιο, πραγματικά τεράστιο. Έχουμε σπουδαία ομάδα, υπέροχη ατμόσφαιρα μεταξύ μας και, ξέρετε, το πιο σημαντικό είναι ότι έχουμε τη στήριξη όλων. Παίζουμε με ψυχή σε κάθε ματς και αυτό σημαίνει πολλά για εμάς».
Όπως ένιωσες εκείνα τα δευτερόλεπτα που πήγες στα αποδυτήρια, είπες μέσα σου ότι δεν θέλεις να τελειώσει έτσι;
«Ναι, είχα πολύ πόνο, αλλά προσπαθούσα να βοηθήσω την ομάδα. Δεν θέλαμε να ρισκάρουμε, γιατί μας περιμένει ο ημιτελικός. Θα ξεκουραστώ, θα ακολουθήσω θεραπεία και θα είμαι έτοιμος για το παιχνίδι».
Λογικά, όλοι ξέρουμε ποια ομάδα θα υποστηρίξεις απόψε στο Ελλάδα–Λιθουανία;
«Σίγουρα θα κερδίσει η καλύτερη ομάδα. Αλλά, λόγω των συμπαικτών μου, θα ήθελα πολύ να παίξουμε απέναντι στην Ελλάδα! Θα δούμε όμως. Έχουν δύσκολο αγώνα μπροστά τους, η Λιθουανία παίζει εξαιρετικά, ακόμη και χωρίς τον Γιοκουμπάιτις. Όποιος κι αν περάσει, θα είναι ένα σπουδαίο παιχνίδι».
