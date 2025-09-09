Η Τουρκία προκρίθηκε στα ημιτελικά για πρώτη φορά από το 2001 και ο Τσέντι Όσμαν πραγματοποιεί με διαφορά το καλύτερο τουρνουά της καριέρας του.

Ο πρώτος προημιτελικός του EuroBasket 2025 κρίθηκε πολύ νωρίς, με την Τουρκία να επικρατεί της Πολωνίας με 91-77, σφραγίζοντας την πρόκριση στα ημιτελικά όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Ελλάδα-Λιθουανία (9/9, 21:00).

Ο Τσέντι Όσμαν είναι από τους... άσους στο μανίκι του Εργκίν Αταμάν πραγματοποιώντας καταπληκτικό τουρνουά. Μπορεί να τρόμαξε άπαντες κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τους Πολωνούς, όταν αποχώρησε υποβασταζόμενος, όμως επέστρεψε πραγματοποιώντας άλλη μία γεμάτη εμφάνιση με 10 πόντους (2/6 τρίποντα), 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ στα 24'20" που κατάφερε να αγωνιστεί.

Μάλιστα, ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού είναι ο πιο αποτελεσματικός παίκτης του τουρνουά από την γραμμή του τριπόντου με συνολικά 21/41 τρίποντα και ποσοστό ευστοχίας 51.2%.