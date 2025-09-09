EuroBasket 2025: Ο Όσμαν είναι ο πιο αποτελεσματικός παίκτης από την περιφέρεια στη διοργάνωση
Ο πρώτος προημιτελικός του EuroBasket 2025 κρίθηκε πολύ νωρίς, με την Τουρκία να επικρατεί της Πολωνίας με 91-77, σφραγίζοντας την πρόκριση στα ημιτελικά όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Ελλάδα-Λιθουανία (9/9, 21:00).
Ο Τσέντι Όσμαν είναι από τους... άσους στο μανίκι του Εργκίν Αταμάν πραγματοποιώντας καταπληκτικό τουρνουά. Μπορεί να τρόμαξε άπαντες κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τους Πολωνούς, όταν αποχώρησε υποβασταζόμενος, όμως επέστρεψε πραγματοποιώντας άλλη μία γεμάτη εμφάνιση με 10 πόντους (2/6 τρίποντα), 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ στα 24'20" που κατάφερε να αγωνιστεί.
Μάλιστα, ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού είναι ο πιο αποτελεσματικός παίκτης του τουρνουά από την γραμμή του τριπόντου με συνολικά 21/41 τρίποντα και ποσοστό ευστοχίας 51.2%.
Cedi Osman is having a CRAZY tournament from behind the 3-point line:— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 9, 2025
21/40 (52%) 3PTM - Most among all #EuroBasket 🤯
