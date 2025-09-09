Eurobasket 2025, Όσμαν: Λήξη συναγερμού, επέστρεψε στο ματς!
Οι καρδιές των Τούρκων επέστρεψαν στις θέσεις τους μετά τον τραυματισμό του Τσέντι Όσμαν στην 3η περίοδο του προημιτελικού με την Πολωνία.
Συγκεκριμένα φάνηκε να χτυπάει σοβαρά στον αστράγαλο ύστερα από «προσγείωση» του Ματέους Πονίτκα στο αριστερό του πόδι με αποτέλεσμα να μεταφερθεί υποβασταζόμενος στα αποδυτήρια.
Όμως τέλος καλό, όλα καλά για τον Όσμαν καθώς στην 4η περίοδο του αγώνα επέστρεψε κανονικά στο παρκέ προκειμένου να βοηθήσει την ομάδα του να φτάσει στη νίκη-πρόκριση στα ημιτελικά του Eurobasket 2025.
