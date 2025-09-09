Eurobasket 2025, Όσμαν: Λήξη συναγερμού, επέστρεψε στο ματς!

Eurobasket 2025, Όσμαν: Λήξη συναγερμού, επέστρεψε στο ματς!

Γιώργος Κούβαρης
Όσμαν
Ο Τσέντι Όσμαν «λαχτάρησε» τους ανθρώπους της Τουρκίας ύστερα από τραυματισμό στην 3η περίοδο ωστόσο στο τελευταίο δεκάλεπτο επέστρεψε στο παρκέ.

Οι καρδιές των Τούρκων επέστρεψαν στις θέσεις τους μετά τον τραυματισμό του Τσέντι Όσμαν στην 3η περίοδο του προημιτελικού με την Πολωνία.

Συγκεκριμένα φάνηκε να χτυπάει σοβαρά στον αστράγαλο ύστερα από «προσγείωση» του Ματέους Πονίτκα στο αριστερό του πόδι με αποτέλεσμα να μεταφερθεί υποβασταζόμενος στα αποδυτήρια.

Όμως τέλος καλό, όλα καλά για τον Όσμαν καθώς στην 4η περίοδο του αγώνα επέστρεψε κανονικά στο παρκέ προκειμένου να βοηθήσει την ομάδα του να φτάσει στη νίκη-πρόκριση στα ημιτελικά του Eurobasket 2025.

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    EUROBASKET Τελευταία Νέα