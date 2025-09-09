EuroBakset 2025, Τουρκία-Πολωνία 91-77: Ξεκούραστα στα ημιτελικά και περιμένει Ελλάδα ή Λιθουανία

Γιάννης Σταυρουλάκης

Η Τουρκία επέστρεψε στα ημιτελικά του EuroBasket για πρώτη φορά μετά το 2001 αφού επικράτησε της Πολωνίας με 91-77 και πλέον περιμένει να μάθει τον αντίπαλό της από τον νικητή του ζευγαριού Ελλάδα-Λιθουανία (9/9, 21:00). Απίθανος Σενγκούν, έκανε triple-double σε 25 λεπτά και έγραψε ιστορία!

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΡΙΓΑ: Γιάννης Σταυρουλάκης

Ο πρώτος προημιτελικός του EuroBasket 2025 κρίθηκε πολύ νωρίς, με την Τουρκία να επικρατεί της Πολωνίας με 91-77, σφραγίζοντας την πρόκριση στα ημιτελικά όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Ελλάδα-Λιθουανία (9/9, 21:00).

Έτσι οι Τούρκοι επέστρεψαν στα ημιτελικά του EuroBasket από το 2001, με τον Τσέντι Όσμαν να αποχωρεί προσωρινά με πρόβλημα τραυματισμού πριν επιστρέψει στα μισά της τέταρτης περιόδου και τον Αλπερέν Σενγκούν να γράφει το πιο γρήγορο triple-double στην ιστορία των EuroBasket σε μόλις 25 λεπτά, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 19 πόντους, 12 ριμπάουντ και 10 ασίστ.

Αλπερέν Σενγκούν

Τουρκία-Πολωνία: Το ματς

Οι Πολωνοί μπήκαν δυναμικά απέναντι στην Τουρκία, με αποτέλεσμα να φορτωθούν με τέσσερα ομαδικά φάουλ μέσα σε 3:10 αγώνα! Πάντως οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ στα πρώτα λεπτά, με τον Χάζερ να διαμορφώνει το 11-11 στο 6’. Η Πολωνία ξεκίνησε με 3/6 τρίποντα σε αυτό το διάστημα, ενώ η Τουρκία απάντησε με 4/5 δίποντα. Το πρώτο δεκάλεπτο στην Arena Riga ολοκληρώθηκε στο 19-19, με τους Όσμαν και Σενγκούν να μένουν άποντοι. Από την άλλη πλευρά, ο Τζιέβα έκανε όλη τη δουλειά για την ομάδα του Ίγκορ Μίλιτιτς.

 

Στη συνέχεια, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν ξέφυγε σε διψήφια διαφορά 3:18 πριν από την ανάπαυλα (36-26), χάρη σε τρίποντο του Κέναν Σιπάχι και καλάθι του Τσέντι Όσμαν στον αιφνιδιασμό, εκμεταλλευόμενη πλήρως τα οκτώ λάθη των Πολωνών που μεταφράστηκαν σε 15 πόντους. Χτίζοντας σταθερά το προβάδισμά της, η Τουρκία πήγε στα αποδυτήρια μπροστά με 46-32, με τον Αλπερέν Σενγκούν που έμεινε άποντος στο πρώτο δεκάλεπτο, να ολοκληρώνει το ημίχρονο με 10 πόντους, 6 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Η Τουρκία έχτισε προβάδισμα ασφαλείας, βάζοντας από νωρίς τις βάσεις πρόκρισης στα ημιτελικά του EuroBasket. Ωστόσο, ο Τσέντι Όσμαν αποχώρησε τραυματίας στα μέσα της τρίτης περιόδου. Ο Τούρκος φόργουορντ τραυματίστηκε στο αριστερό του πόδι και με τη βοήθεια του σταφ της Τουρκίας πήγε στα αποδυτήρια, πριν επιστρέψει στα μισά της τελευταίας περιόδου. Η Πολωνία έκανε την ύστατη προσπάθεια μειώνοντας σε 78-70 όμως η Τουρκία επικράτησε με 91-77 και σφράγισε την πρόκριση στα ημιτελικά.

Τα δεκάλεπτα: 19-19, 46-32, 65-50, 91-77

  • ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Ήταν στα χαρτιά ανώτερη και το επιβεβαίωσε με τον πλέον εμφατικό τρόπο στον προημιτελικό, έχοντας σε εξαιρετική κατάσταση τους σταρ της.
  • ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Αλπερέν Σενγκούν πέτυχε triple double με 19 πόντους (6/12 2π., 7/9 1π.), 12 ριμπάουντ και 10 ασίστ, 3 κλεψίματα, ένα λάθος.
  • ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Ακόμα πέντε διψήφιους η Τουρκία. Λάρκιν, Χαζέρ με 13, Σιπάχι με 11 και Οσμάνι, Κορκμάζ με 10.
  • ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Μόλις 3 πόντους πέτυχε ο Αλεκσάνταρ Μπαλτσερόφσκι, ο οποίος τα έβαλε με τους ψηλούς της Τουρκίας.
  • ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... Εκπληκτικός ο Ματέους Πονίτκα με 19 πόντους, όσους πέτυχε και ο Τζόρνταν Λόιντ.
  • ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Ακόμα μία παράσταση του Αλπερέν Σενγκούν, ο οποίος το πέτυχε τελικά το triple double, όπως είπε και ο Αταμάν πριν κάτι μέρες.
  • ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Περιμέναμε πιο ανταγωνιστικό ματς σε προημιτελικό EuroBasket.
