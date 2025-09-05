Ο Σέρτζιο Σκαριόλο, Ιταλός στην καταγωγή μα Ισπανός στην ψυχή, έζησε 16 χρόνια γεμάτα θριάμβους με τη «Φούρια Ρόχα», ώσπου έφτασε η στιγμή του τελευταίου του χορού και μάλιστα απέναντι στην Ελλάδα. Όμως η ζωή στην Ιβηρική χερσόνησο συνεχίζεται...

Στον παλιό ελληνικό κινηματογράφο, μια «Ιταλίδα από την Κυψέλη» ερχόταν να μπερδέψει κόσμους και ταυτότητες, ενώ χρόνια αργότερα ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας τραγουδούσε για έναν «Τούρκο στο Παρίσι», που κουβαλούσε μαζί του τη μελαγχολία της ξενιτιάς και το κυνήγι του ονείρου.

Κάπως έτσι, στο μπασκετικό σύμπαν, γεννήθηκε κι ένας «Ισπανός από την Μπρέσια» δημιουργώντας τη δική του αλληγορία. Ο Σέρτζιο Σκαριόλο, Ιταλός στην καταγωγή, αλλά Ισπανός στην ψυχή, έγραψε με τη «Φούρια Ρόχα» μια από τις πιο φωτεινές σελίδες στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ποτέ δεν ένιωσε ξένος, αλλά μέσα σε δεκαέξι χρόνια κατάφερε να ταυτιστεί όσο κανείς με την εθνική ομάδα και να αποτελέσει τον πιο επιτυχημένο προπονητή που πέρασε ποτέ από τον πάγκο της.

Η τελευταία σελίδα αυτού του βιβλίου γράφτηκε απέναντι στην Ελλάδα και μάλιστα ήταν... μαύρη. Η Εθνική μας ομάδα ξόρκισε τον κακό της «δαίμονα» πετώντας την Ισπανία εκτός της φάσης των «16» στο EuroBasket 2025, επικρατώντας με 86-90 για να πάρει την πρωτιά στον όμιλο. Αυτό ήταν και το last dance του Σέρτζιο Σκαριόλο, που είδε την ομάδα που προπονούσε εδώ και 16 χρόνια να μένει εκτός των νοκ-άουτ για πρώτη φορά.

Τέλος εποχής για τον «άρχοντα» των μεταλλίων

Στο μπάσκετ ένας είναι ο άρχοντας. Ο άρχοντας των δαχτυλιδιών που ακούει στο όνομα, Ζέλικο Ομπράντοβιτς, έχει κατακτήσει 9 τρόπαια EuroLeague και ανήκει δικαιωματικά στο πάνθεον της Ευρώπης. Σε επίπεδο εθνικών ομάδων, όμως, ο Σκαριόλο έχει γράψει τη δική του ιστορία. Σε 16 χρόνια που ενορχυστρώνει τη «Φούρια Ρόχα» σαν μαέστρος μετράει 8 μετάλλια σε όλες τις διοργανώσεις!

Στο παλμαρέ του έχει τέσσερα χρυσά μετάλλια σε EuroBasket (2009, 2011, 2015, 2022) μαζί με ένα χάλκινο το 2013. Πανηγύρισε το χρυσό μετάλλιο το 2019 στο Παγκόσμιο Κύπελλο μαζί με δύο μετάλλια σε Ολυμπιακούς Αγώνες, το ασημένιο στο Λονδίνο το 2012 και το χάλκινο το 2016 στο Ρίο.

Ο Σκαριόλο μέτρησε 222 πααιχνίδια στον πάγκο της εθνικής, τον λες και αγγελικό αριθμό, σε δύο θητείες (2009-2012 και 2015-2025). Το ρεκόρ του είναι 166 νίκες και 56 ήττες. Το ντεμπούτο του ως ομοσπονδιακός έγινε στις 14 Αυγούστου 2009, σε φιλικό απέναντι στην Κούβα στη Λας Πάλμας της Γκραν Κανάρια και φυσικά ξεκίνησε το κοουτσάρισμα της εθνικής με το... δεξί και το χρυσό στο EuroBasket της ίδιας χρονιάς.

«Προφανώς, κανείς δεν ονειρεύεται να χάσει τον τελευταίο του αγώνα», δήλωσε ο Σκαριόλο μετά την ήττα από την Ελλάδα στον τελευταίο αγώνα της Φάσης των Ομίλων του EuroBasket 2025. «Το όνομα που έχεις στο στήθος σου είναι πιο σημαντικό από αυτό που έχεις στην πλάτη σου. Και αυτοί οι τύποι το έχουν αντανακλάσει και το έχουν δείξει ξανά και ξανά. Γίναμε παγκόσμιοι και ευρωπαίοι πρωταθλητές με το μεγαλύτερο μέρος της θρυλικής γενιάς να έχει αποσυρθεί. Μπορέσαμε να αγωνιστούμε στις τελευταίες διοργανώσεις. Αυτό καταφέραμε και αυτό θέλουμε να μεταφράσουμε σε αυτές τις νεότερες ομάδες που θα έρθουν. Όλοι αισθάνονται μέρος της ίδιας οικογένειας και εργάζονται με προοδευτικό τρόπο. Και ελπίζω ότι αυτή η κληρονομιά θα παραμείνει για πολλά χρόνια πέρα ​​από την εμπειρία μας εδώ», ολοκλήρωσε.

Μάλιστα μετά το κύκνειο άσμα του, ο Σέρτζιο Σκαριόλο καταχειροκροτήθηκε στη συνέντευξη Τύπου μετά το ματς, όπως επίσης και από τον Μπίλι Ερνανγκόμεθ.

🇪🇸👏 Χειροκρότημα στο αντίο του Σκαριόλο στην Εθνικής Ισπανίας! pic.twitter.com/ALuN78IwGg — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 4, 2025

Ένας Ιταλός στην Ισπανία και η σύνδεση με την Ελλάδα

Για χρόνια ολόκληρα η Ισπανία αποτελεί τον κακό «δαίμονα» της Εθνικής μας ομάδας, τον οποίο κατάφερε να ξορκίσει μετά από 12 ολόκληρα χρόνια, καθώς η επίσημη αγαπημένη είχε να νικήσει τη «Φούρια Ρόχα» από το 2013 (χωρίς τον Σκαριόλο στον αντίπαλο πάγκο). Συνολικά σε όλες τις διοργανώσεις, η Ελλάδα και η Ισπανία έχουν κοντραριστεί 48 φορές σε επίπεδο Ανδρών, με την ελληνική ομάδα να μετρά 14 νίκες πλέον, ενώ με τον Ιταλό τεχνικό οι συναντήσεις από το 2009 είναι επτά με μοναδική νίκη την πρόσφατη στο EuroBasket 2025.

Όντας κάτοικος Ισπανίας από το 1997, με μερικά διαλείμματα, ο Σκαριόλο μπορεί να νιώθει πλέον Ισπανός. Για δέκα ολόκληρα χρόνια κοούτσαρε ισπανικές ομάδες (Μπασκόνια, Ρεάλ Μαδρίτης και Μάλαγα) μέχρι να βρεθεί στον δρόμο του η εθνική. Η μοίρα του δεν μπορούσε να τον κρατήσει μακριά από την Ιβηρική χερσόνησο, καθώς βρέθηκε μέχρι και στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού κερδίζοντας το δαχτυλίδι με τους Ράπτορς το 2019 ως βοηθός του Νικ Νερς, όμως η εθνική Ισπανίας δεν έφευγε ποτέ από την καρδιά του.

Μάλιστα, ο γιος του, ο Αλεσάντρο, έχει γεννηθεί στην Ισπανία κι έχει λάβει ισπανική υπηκοότητα, ενώ αγωνιζόταν για τις νεανικές ομάδες της Ρόχα. Ο 24χρονος γκαρντ είχε βρεθεί στο EuroBasket U18 το 2019, όπου η Ισπανία συνάντησε την Ελλάδα στα ημιτελικά σε ματς που διεξήχθη στον Βόλο. Εκεί βρέθηκε και ο Σέρτζιο Σκαριόλο για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση με τους Ισπανούς να κατακτούν το χρυσό στο τουρνουά.

Ο Σέρτζιο Σκαριόλο δεν είναι λοιπόν ένας Ιταλός προπονητής που ο δρόμος του τον οδήγησε στην Ισπανία. Κατέληξε να θεωρείται ένας από τους Ίβηρες μεγαλώνοντας τον γιο του μέσα σε αυτό το περιβάλλον «ριζώνοντας» εκεί, ώστε να φορέσει τελικά τη φανέλα με το εθνόσημο. Μπορεί να αποχαιρέτησε πια την εθνική Ισπανίας, όμως η διαδρομή του θα συνεχιστεί σε γνώριμα μέρη, στην άκρη του πάγκου της Ρεάλ Μαδρίτης. Η καρδιά του λέει «Ισπανία» και ο στόχος είναι ένας, να κατακτήσει τον μοναδικό τίτλο που λείπει από την τροπαιοθήκη του, μία EuroLeague.