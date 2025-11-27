Η Ισπανία επικράτησε της Δανίας με 74-64, στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής των προκριματικών, ενόψει Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Με νίκη ξεκίνησε η Ισπανία τις υποχρεώσεις της στα «παράθυρα» του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027, επικρατώντας με 74-64 με της Δανίας με τον Άλβαρο Καρντένας να γεμίζει τη στατιστική του.

Το σύνολο του Τσους Ματέο κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Δανίας, τελιώνοντας την αναμέτρηση με συνολική διαφορά 10 πόντων.

Η καλή κυκλοφορία μαζί με το κομμάτι της συγκέντρωσης, ήταν τα στοιχεία που έπαιξαν ρόλο στην πρώτη νίκη των «ρόχας» στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027.

Τι έκανε ο Καρντένας:

Ο Άλβαρο Καρντένας πραγματοποίησε μια γεμάτη εμφάνιση, στην παρουσία του απέναντι στη Δανία.

Ο γκαρντ του Περιστερίου, πέτυχε 6 πόντους, έχοντας 2 ριμπάουντ, ενώ μοίρασε και 4 ασίστ σε 19 λεπτά συμμετοχής.

Κορυφαίος για τους Ισπανούς, ο Χάιμε Φερνάντεθ, με 15 πόντους, 1 ριμπάουντ και μία ασίστ.

Για τους γηπεδούχους, ξεχώρισε ο Γένσεν, πετυχαίνοντας 20 πόντους, 6 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: (23-25),(33-45),(47-60),(64-74)

