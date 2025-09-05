Ιδιαίτερα καυστικός ήταν ο ισπανικός Τύπος μετά τον αποκλεισμό της Ισπανίας από το EuroBasket 2025 μετά την ήττα από την Ελλάδα με 90-86.

Η Ελλάδα τα κατάφερε. Μετά από πολύ μεγάλο κόπο κατάφερε να πάρει τη νίκη επί της Ισπανίας με 90-86 και μπόρεσε με αυτόν τον τρόπο παράλληλα να πανηγυρίσει για την κατάκτηση της πρώτης θέσης στον όμιλο της Λεμεσού στο EuroBasket 2025.

Αυτή η νίκη μάλιστα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία από το γεγονός ότι αυτή είναι η πρώτη φορά όπου η χώρα από την Ιβηρική χερσόνησο δεν πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση του τουρνουά.

Αυτό φυσικά έχει προκαλέσει αντιδράσεις στον Τύπο της Ισπανίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η «Marca», η οποία ανέβασε το κείμενο του αγώνα με τίτλο «Η Ισπανία θάβει τη χρυσή εποχή της» και στη συνέχεια ανέφερε «Στις πύλες του κλειστού "Σπύρος Κυπριανού", θα μπορούσε να τοποθετηθεί μια πλάκα που να γράφει: "Εδώ κείτεται η Ισπανία, η ομάδα που κυριάρχησε στην Ευρώπη για 25 χρόνια. Γιατί η χρυσή εποχή του ισπανικού μπάσκετ θάφτηκε στη Λεμεσό με μια τιμητική ήττα από την Ελλάδα (86-90), η οποία την απέκλεισε από το Ευρωμπάσκετ. Η εποχή του Σκαριόλο τελειώνει επίσης, καθώς δέχεται ένα σκληρό αντίο, που δεν αρμόζει στην καριέρα του στην ομάδα.».

«Η Ισπανία ζει τη Μαύρη Πέμπτη της»

Από την πλευρά της η «AS» με τίτλο «Το τέλος μιας εποχής», σε πολύ πιο ήρεμο τόνο σημειώνει «Τώρα είναι πολύ αργά». Η «Pais» υπογραμμίζει το τέλος μίας εποχής: «Μια εποχή φτάνει στο τέλος της στο Στάδιο Σπύρου Κυπριανού στη Λεμεσό. Η Ισπανία, η πρωταθλήτρια ηπείρου, χάνει από την Ελλάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο και αποκλείεται στον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος. Είναι η χειρότερη κατάταξή της σε Ευρωμπάσκετ, Παγκόσμιο Κύπελλο ή Ολυμπιακούς Αγώνες, και σηματοδοτεί τον αποχαιρετισμό του Σέρτζιο Σκαριόλο στην εθνική ομάδα μετά από 15 χρόνια. Είναι κάτι περισσότερο από τον αποχαιρετισμό ενός προπονητή που έδωσε στην ομάδα ταυτότητα και τίτλους. Η Ισπανία βιώνει μια διαφορετική πραγματικότητα σήμερα, έξω από την τελική φάση του τελευταίου Παγκοσμίου Κυπέλλου, τους προηγούμενους Ολυμπιακούς Αγώνες και αυτό το Ευρωμπάσκετ, τυλιγμένη σε μια βαθιά γενεαλογική αλλαγή και σε αναζήτηση ηγετών. Επίσης, τερματίζει ένα σερί που είναι σχεδόν αδύνατο να πιστέψει κανείς: από το 1999, έφταναν πάντα στα ημιτελικά της Ευρώπης και μόνο το 2005 έχασαν ένα μετάλλιο. Από τώρα και στο εξής, ξεκινά μια νέα εποχή».

Η «Mundo Deportivo» στον τίτλο της ανέφερε: «Η Ισπανία ζει τη Μαύρη Πέμπτη της και αποκλείεται», η «El Espanol» λέει: «Η Ισπανία συντρίβεται εναντίον της Ελλάδας και κλείνει την εποχή του Σκαριόλο με το χειρότερο αποτέλεσμά της σε EuroBasket όλων των εποχών» ενώ η «El Mundo»: «Μέσα σε σκληρότητα και ανημποριά, η Ελλάδα αποκλείει την Ισπανία από το Eurobasket σε ένα ακόμη οδυνηρό φινάλε».