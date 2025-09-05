Μετά το κύκνειο άσμα του στον πάγκο της εθνικής Ισπανίας, ο Σέρτζιο Σκαριόλο χειροκροτήθηκε στην συνέντευξη Τύπου.

Ο επί σειρά τεχνικός στην εθνική ομάδα της Ισπανίας θα αποτελέσει παρελθόν από τη «ρόχα», σίγουρα όχι με τον τρόπο τον οποίο θα ήθελε και θα περίμενε.

Ο αποκλεισμός των Ισπανών από τη συνέχεια του Eurobasket σήμανε και το τέλος εποχης του έμπειρου τεχνικού, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Μετά το τέλος της συνέντευξης Τύπου, ο Σέρτζιο Σκαριόλο καταχειροκροτήθηκε στη συνέντευξη Τύπου, όπως επίσης και από τον Μπίλι Ερνανγκόμεθ.