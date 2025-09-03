Η Εθνική Ομάδα έχει μπροστά της το μεγάλο (όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα) ματς κόντρα στην Ισπανία και ο Γιώργος Κούβαρης γράφει για το πόσο δύσκολο θα είναι το έργο της “γαλανόλευκης”, ειδικά εάν η “ρόχα” γνωρίζει ότι μπορεί να “παίζει” και τη ζωή της!

Πόσο διαφορετικά και ωραία θα μπορούσαν να είναι τα πράγματα τώρα και πόσο διαφορετικά και… αγχωτικά έχουν γίνει ενόψει του αγώνα με την Ισπανία!

Εάν η Ελλάδα είχε επικρατήσει της Βοσνίας στο παιχνίδι για την 4η αγωνιστική του Γ’ Ομίλου, αυτήν την στιγμή η Εθνική μας θα είχε “καπαρώσει” την 1η θέση και ο Βασίλης Σπανούλης θα σκεφτόταν ένα ωραιότατο rotation απέναντι στους Ίβηρες. Και αυτό λόγω του ότι μετά τη νίκη της Ιταλίας επί της Ισπανίας, η ελληνική ομάδα θα είχε εξασφαλίσει και μαθηματικά την πρωτιά του ομίλου.

Όμως, με τα “εάν” και τα “εφόσον” δεν γράφεται καμία ιστορία, κάτι που σημαίνει ότι η Εθνική μας όπως έστρωσε καλείται να κοιμηθεί κιόλας. Μάλλον για να το θέσω καλύτερα. Όπως διαμόρφωσε από μόνη της την κατάσταση, έτσι καλείται και πάλι από μόνη της να την διορθώσει. Παρά την απρόσμενη (;) ίσως ήττα από τους Βόσνιους, η Ελλάδα εξακολουθεί να κρατάει την τύχη στα χέρια της χωρίς να την νοιάζει κανένα άλλο αποτέλεσμα.

Όχι και η καλύτερη ιδέα...

Τα πράγματα είναι πολύ απλά και δεν χρειάζεται να τα κάνουμε σύνθετα: Κερδίζει την Ισπανία; Κατακτά την 1η θέση και στρώνει καλύτερα τον δρόμο για τη συνέχεια του Eurobasket και τα διασταυρώματα που θα προκύψουν στην συνέχεια και πολύ περισσότερο στα προημιτελικά εάν λάβουμε ως υπόθεση εργασίας την πρόκριση από τη φάση των “16”. Χάνει από την Ισπανία; Χάνει την 1η θέση και καλείται στη συνέχεια να περάσει από συμπληγάδες (και λίγα λέω) προκειμένου να βρεθεί στην “ζώνη” των μεταλλίων ύστερα από 16 χρόνια.

Έμπλεξε; Ας ξεμπλέξει. Όμως για κακή τύχη της Εθνικής μας μπορεί να βρει απέναντι της μια Ισπανία η οποία μπορεί και να “παίζει” την ύπαρξη της στο Eurobasket. Γνωρίζαμε ότι οι Ίβηρες δεν “κατέβασαν” καλή ομάδα ύστερα από τις πολλές απουσίες και το γεγονός ότι οι “κακοί μας δαίμονες” (τύπου Ρούντι, Γιουλ, Σέρχιο) δεν θα ξαναφορέσουν τη φανέλα της εθνικής τους ομάδας.

Παρόλα αυτά, και όσο πιο απλά μπορώ να το θέσω, η Ισπανία θα είναι πάντα η… Ισπανία. Και δεν ήταν καθόλου καλή ιδέα να την βρούμε μπροστά μας σ’ έναν πρώιμο (όχι τόσο για εμάς όσο για τους Ίβηρες) τελικό. Εάν νωρίτερα η Βοσνία επικρατήσει της Γεωργίας, η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο θα γνωρίζει ότι με ήττα θα πάρει το αεροπλάνο της επιστροφής στη χώρα, χωρίς καν να “πακετάρει” για την τελική φάση στη Ρίγα και τα νοκ άουτ παιχνίδια. Και θα είναι κάτι που έχει να συμβεί 33 ολόκληρα χρόνια και πιο συγκεκριμένα από τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελώνης, ενώ σε Eurobasket από το πολύ μακρινό 1989 στο Ζάγκρεμπ.

Αν εμείς θέλουμε μία φορά τη νίκη, οι Ισπανοί θα τη θέλουν 10 φορές καθώς διακυβεύεται το μέλλον τους στη διοργάνωση ενώ κινδυνεύει και η υστεροφημία τους. Κάτι που -εκ των πραγμάτων- θα κάνει πιο δύσκολο το έργο μας σε αυτό το ματς. Από την άλλη ωστόσο και ο πιο αδαής με το μπάσκετ γνωρίζει πολύ καλά ότι τελείως διαφορετική ομάδα είναι η Εθνική με τον Γιάννη και τελείως διαφορετική χωρίς τον Γιάννη. Χωρίς φυσικά να μειώνω την τεράστια προσπάθεια όλων των παιδιών που βρίσκονται στο Eurobasket, αλλά να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους.

Η διαφορά με και χωρίς τον Γιάννη

Και θεωρώ ότι έχει φανεί ξεκάθαρα η διαφορά. Τόσο από τα φιλικά προετοιμασίας, όσο και στο πρόσφατο ματς με την Βοσνία. Η πληθωρική και επιβλητική παρουσία του Αντετοκούνμπο δεν αντιμετωπίζεται εύκολα. Από καμία ομάδα. Είτε μιλάμε σε εθνικό επίπεδο και το FIBA basketball, είτε μιλάμε για το NBA. Ο άνθρωπος είναι θαύμα της φύσης. Και όπως είναι λογικό και επόμενο το πλάνο των αντίπαλων ομάδων εστιάζεται πάνω στον Γιάννη.

Τι σημαίνει αυτό; Περισσότεροι χώροι για τους υπόλοιπους, περισσότερα ελεύθερα σουτ, καλύτερες επιλογές στην επίθεση, ενώ αμυντικά προστίθεται ο καλύτερος ριμπάουντερ της Εθνικής και ένας παίκτης ο οποίος βάζει σε δεύτερες και τρίτες σκέψεις τους αντιπάλους τους να πλησιάσουν στο καλάθι. Όμως το κυριότερο είναι ότι δίπλα στον Γιάννη, όλοι μπορούν να γίνουν πολύ καλύτεροι.

Το ευχάριστο είναι ότι θα παίξει απέναντι στην Ισπανία. Κακά τα ψέματα. Όσο “κακοί μας δαίμονες” και αν είναι οι Ισπανοί, όσο και αν “καίγονται” για τη νίκη δεν πιστεύω ότι μπορούν να μας νικήσουν με τον Γιάννη παρόντα. Τουλάχιστον ως μια πρώτη ανάγνωση. Μέσα στις τέσσερις γραμμές του παρκέ θα παίξουν πολλά ρόλο, όπως για παράδειγμα η μέρα που θα βρεθούν κάποιοι παίκτες. Αν μπουν τα σουτ. Αν χαθούν πολλά ριμπάουντ. Αν υπάρχει αστοχία στις βολές.

Η μέρα των αντιπάλων. Να, πάρτε παράδειγμα τον 37χρονο “νατουλαριζέ” της Βοσνίας, Τζος Ρόμπερσον ο οποίος είχε ευστοχήσει σε πέντε συνολικά τρίποντα στα τρία προηγούμενα ματς (5/18) και απέναντι στην Ελλάδα είχε 4/11. Φταίει η ελληνική άμυνα γι’ αυτά τα σουτ; Σαφέστατα και φταίει. Και ελπίζω αύριο να μην βρουν και οι Ισπανοί ελεύθερα σουτ. Μέχρι στιγμής σουτάρουν με 32% έχοντας 11.5 εύστοχα ανά 36 προσπάθειες. Ε, μην τους κάνουμε να μοιάζουν με (τους πάλαι ποτέ καλούς) Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς. Δεν χρειάζεται…

