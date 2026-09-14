Ο Κώστας Σλούκας μίλησε για το κεφάλαιο Εθνική ομάδα, αλλά και την επόμενη μέρα.

Ο Παναθηναϊκός δουλεύει σκληρά υπό τις οδηγίες του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, προκειμένου να είναι έτοιμος για την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων. Ένας παίκτης που είναι εκτός και αναμένεται να επιστρέψει μέσα στις επόμενες βδομάδες, είναι ο Κώστας Σλούκας.

Ο αρχηγός του «τριφυλλιού», μίλησε στην κάμερα του Gazzetta για όλα τα θέματα που αφορούν τον Παναθηναϊκό, αλλά και για την Εθνική ομάδα, τόσο για το αν θα συνεχίσει, όσο και για τα σχόλια του κόσμου.

Όσα είπε ο Σλούκας για την Εθνική

Θέλω να κάνω μία παρένθεση για την Εθνική ομάδα, γιατί πολλά ακούστηκαν μέσα στο καλοκαίρι. Σε μία συνέντευξη που είχαμε κάνει τον Φεβρουάριο, είχες πει ότι δεν ξέρεις αν έχει αδειάσει ακόμη το ντεπόζιτο σου για την Εθνική ομάδα. Δεν έχεις ανακοινώσει κάτι επίσημα.

«Όχι, ακόμη δεν έχω ανακοινώσει κάτι επίσημα. Πιθανόν να ανακοινώσω τις επόμενες μέρες, τους επόμενους μήνες. Θεωρώ ότι ό,τι είχα να δώσω στην Εθνική ομάδα, πιθανόν το έχω δώσει. Έχω πολύ καλή σχέση και με τον Βασίλη και με τα παιδιά της Εθνικής Ομάδας».

Άρα το έχεις συζητήσει;

«Ναι, το έχουμε συζητήσει».

Γιατί το καλοκαίρι ακουγόταν “που είναι ο Σλούκας στην Εθνική” αλλά ο Σλούκας ήταν τραυματίας, έτσι;

«Εγώ τελείωσα μία χρονιά που δεν έπαιξα σημαντικά παιχνίδια. Ο καθένας που θέλει να σχολιάσει κάτι κακό, θα το κάνει. Δεν τελείωσα με την ομάδα μου. Δεν είμαι έτοιμος και θα αγωνιστώ με την Εθνική ομάδα. Τέλος πάντων Πιθανόν να ανακοινώσω κάτι αργότερα. Είμαι της άποψης ότι πρέπει να ξέρεις πότε να σταματήσεις. Είναι καλό να δώσουμε χώρο στα νέα παιδιά, στη νέα γενιά. Μέσα από τις αποτυχίες θα χτίσουν χαρακτήρα για τις επόμενες επιτυχίες αργότερα».