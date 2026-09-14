ΕΟΚ: Το βίντεο με αφορμή το χάλκινο μετάλλιο της Ελλάδας στη Ρίγα

ΕΟΚ: Το βίντεο με αφορμή το χάλκινο μετάλλιο της Ελλάδας στη Ρίγα

Παναγιώτης Αρταβάνης
ΕΟΚ: Το βίντεο με αφορμή το χάλκινο μετάλλιο της Ελλάδας στη Ρίγα

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Δείτε το βίντεο που ανάρτησε η ΕΟΚ, με αφορμή τον έναν χρόνο από το χάλκινο μετάλλιο που κατέκτησε η Εθνική Ελλάδος μπάσκετ στη Ρίγα.

Η Εθνική Ελλάδος μπάσκετ πριν από έναν χρόνο ακριβώς, κατέκτησε στη Ρίγα της Λετονίας το χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket 2025.

Οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη, επικρατώντας της Φινλανδίας με 92-89, πανηγύρισαν στο φινάλε την επιστροφή της «γαλανόλευκης» στα βάθρο, έπειτα από 16 χρόνια.

Η ΕΟΚ με αφορμή τον έναν χρόνο, ανάρτησε βίντεο στα social media με ορισμένες από τις καλύτερες στιγμές.

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Δείτε το βίντεο της ΕΟΚ:

 
@Photo credits: INTIME, NTIME SPORTS / ΒΗΧΟΣ ΝΙΚΟΣ VICHOS NIKOS
     

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