ΕΟΚ: Το βίντεο με αφορμή το χάλκινο μετάλλιο της Ελλάδας στη Ρίγα
Η Εθνική Ελλάδος μπάσκετ πριν από έναν χρόνο ακριβώς, κατέκτησε στη Ρίγα της Λετονίας το χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket 2025.
Οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη, επικρατώντας της Φινλανδίας με 92-89, πανηγύρισαν στο φινάλε την επιστροφή της «γαλανόλευκης» στα βάθρο, έπειτα από 16 χρόνια.
Η ΕΟΚ με αφορμή τον έναν χρόνο, ανάρτησε βίντεο στα social media με ορισμένες από τις καλύτερες στιγμές.
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Δείτε το βίντεο της ΕΟΚ:
Ένας χρόνος μετά… Η Εθνική Ανδρών επέστρεψε στο βάθρο στο Ευρωμπάσκετ, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο στη Λετονία 🥉🇬🇷🏀#HellasBasketball#EuroBasket #PantaDipla pic.twitter.com/3IWIhON3se— HellenicBF (@HellenicBF) September 14, 2026
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