Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο είναι ο κολλητός που όλοι θα θέλαμε να έχουμε, και ο Γιάννης Σταυρουλάκης γράφει από τη Λεμεσό για τον τύπο που μπήκε τελευταίος στην προετοιμασία και επιβεβαιώνει σε κάθε ευκαιρία πόσο γουστάρει που φοράει τα γαλανόλευκα.

Παίκτες σαν τον Θανάση Αντετοκούνμπο είναι κομβικοί. Όχι στο σκοράρισμα, ούτε στις ασίστ, αλλά στο να αλλάζουν το μομέντουμ. Το έκανε χθες κόντρα στην Ιταλία, με μια κραυγή και έναν πανηγυρισμό έπειτα από το μεγάλο τρίποντο στα τελευταία λεπτά και την άμυνα που έβγαλε στην επόμενη φάση.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν είχε αντίπαλο, ο Κώστας Παπανικολάου ήταν εκπληκτικός, ο Τολιόπουλος ήταν σημαντικός, η άμυνα της Εθνικής κράτησε τον Φοντέκιο στα 1/11 σουτ και αυτός ο ωραίος τύπος βρέθηκε στο επίκεντρο, όταν ο Βασίλης Σπανούλης εξήγησε στη συνέντευξη Τύπου πως έκανε καταπληκτική προετοιμασία και κέρδισε τη θέση του στην ομάδα.

Ο Θανάσης είναι εκείνος που μπαίνει σε κάθε παιχνίδι και καλείται κάθε φορά να γκρεμίσει το… στερεότυπο που τον συνοδεύει. Ότι, δηλαδή, είναι εκεί μόνο γιατί δίνει ενέργεια. Ο ίδιος πάντως δεν δείχνει να προβληματίζεται ιδιαίτερα γύρω από την αμφισβήτηση και την αμφιβολία που συνοδεύουν τον ίδιο αλλά και την Εθνική από το ξεκίνημα αυτού του ταξιδιού. «Οποιοσδήποτε μας αμφισβητεί, και μόνο που μας βλέπει στην τηλεόραση, μάλλον βλέπει ότι κάτι κάνουμε καλά» εξήγησε ορθά κοφτά στη μεικτή ζώνη.

Σε κάθε περίπτωση, η Ελλάδα πέτυχε νίκη στην πρεμιέρα, που πάντα μετράει, ακόμα κι αν ήρθε σε ένα κακό ματς. Την ίδια στιγμή, ο Σπανούλης ξέρει ότι η ομάδα του πρέπει να βελτιωθεί μέσα από τα παιχνίδια και ειδικά στην περιφερειακή άμυνα, βρίσκοντας παράλληλα καλύτερο ρυθμό στην επίθεση.

Στο μεταξύ, η κατάσταση στον Γ’ όμιλο στη Λεμεσό απέκτησε τρομερό ενδιαφέρον από την πρώτη μέρα, αφού η σκληροτράχηλη Γεωργία έβαλε σε περιπέτειες τους Ισπανούς. Με δεδομένο ότι μιλάμε για πέντε ομάδες που διεκδικούν τέσσερις θέσεις στα νοκ-άουτ, με όλη την αγάπη και συμπάθεια στην Κύπρο, που κάνει τη δική της αξιοπρεπή προσπάθεια, η νίκη επί της Ιταλίας είναι υπερπολύτιμη για πολλούς λόγους.

Αρχικώς, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδειξε από νωρίς ότι είναι εκείνος που ορίζει τις βλέψεις και τις προσδοκίες της Εθνικής, δίνοντας την πρώτη μεγάλη παράσταση στη Λεμεσό και δείχνοντας ότι είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Η Ελλάδα έκανε το χρέος της και κέρδισε μια ομάδα με ένα ισχυρό ρόστερ, με ταλέντο και εμπειρία, βγάζοντας ένταση και παίζοντας εξαιρετική άμυνα απέναντι στον αντίπαλο σούπερ σταρ.

Είναι φανερό ότι πρέπει να βρει καλύτερο ρυθμό στην επίθεση όμως έδειξε χαρακτήρα και ξέρει ότι πρέπει να βελτιώνεται παιχνίδι με παιχνίδι ώστε να είναι πανέτοιμη στα νοκ άουτ. Tα 12 επιθετικά ριμπάουντ της Ιταλίας είναι ένα ζήτημα, με δεδομένο μάλιστα ότι στο μεθεπόμενο ματς η Ελλάδα θα βρει απέναντί της τον Μαμουκελασβίλι, τον Σενγκέλια, τον Μπιτάτζε και τον Σερμαντίνι.

Όπως και να 'χει, η Εθνική έχει κάθε δικαίωμα να ονειρεύεται. Έχοντας στο ρόστερ της έναν τύπο που κάνει αυτά που πρέπει. Μα πάνω από όλα, που γουστάρει που βρίσκεται εδώ.

