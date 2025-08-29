Eurobasket 2025: Θανάσης Αντετοκούνμπο: «Κάποια στιγμή η Εθνική θα τελειώσει, αλλά το να παίζω με αυτά τα παιδιά είναι όνειρο»
Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο μίλησε για τη νίκη της Ελλάδας επί της Ιταλίας στην πρεμιέρα του Eurobasket 2025, αλλά και την σημασία που έχει για εκείνον το να παίζει για την Εθνική.
Μεταξύ άλλων, ο Θανάσης Αντετοκούνμπο τόνισε ότι ξέρει πως η Εθνική κάποια στιγμή τελειώνει, όμως για εκείνον, το να παίζει με αυτούς τους συμπαίκτες για τη χώρα του είναι όνειρο.
Αναλυτικά τα όσα είπε ο Θανάσης Αντετοκούνμπο:
«Η Ιταλία είναι πολύ καλή ομάδα, προσέθεσαν τώρα και τον Γκαλινάρι. Εμείς είχαμε κάνει πολύ καλό scouting. Το πιο σημαντικό για μας είναι πως κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό και συνεχώς θα πρέπει να βρίσκουμε σχήματα διαφορετικά.
Δείτε ΕπίσηςEuroBasket 2025, Παπανικολάου στο Gazzetta: «Παλεύουμε για το παιδάκι που ονειρεύεται να γίνει σαν τον Γιάννη, τον Κώστα, τον Ντίνο... » (vid)
Είμαι πάρα πολύ ευγνώμων και το εκτιμάω που παίζω στην Εθνική. Για αυτό παίζω, για αυτό τα δίνω όλα. Ξέρω πως κάποια στιγμή θα τελειώσει, δεν είναι για πάντα. Πάντα υπάρχουν κρυάδες και πάνω-κάτω. Σε κάθε τουρνουά. Είμαστε συγκεντρωμένοι σε κάθε παιχνίδι, σημασία έχει ότι κερδίσαμε. Όποιος μας βλέπει το καταλαβαίνει πως τα δίνουμε όλα. Το να παίζω με αυτά τα παιδιά, είναι κάτι το απίστευτο. Πόσο μάλλον να παίζω με τα αδέρφια μου. Είναι όνειρο!»
