Πικρός καφές με μια κουταλιά ζάχαρη

Ο Νίκος Παπαδογιάννης συνιστά ψυχραιμία και ρεαλισμό εν όψει Ευρωμπάσκετ. Και υπενθυμίζει ότι άλλη ομάδα σαν τη Γαλλία δεν υπάρχει στον ορίζοντα.

H περίοδος της προετοιμασίας της Εθνικής ολοκληρώθηκε -ευτυχώς αναίμακτα- με ένα χρήσιμο μάθημα και με μία οδυνηρή προσγείωση για τους αιθεροβάμονες που πιστεύουν ότι τα μετάλλια κερδίζονται με το μιλητό και με τους ευσεβείς πόθους. «Ειδικά το δεύτερο ημίχρονο ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσε να μας τύχει», τόνισε ο Βασίλης Σπανούλης, μιλώντας για το ανελέητο και ατελείωτο «μπασκετικό ξύλο» που έκανε το γήπεδο να μοιάζει μικρότερο και την Εθνική Γαλλίας να θυμίζει σμήνος από αρπακτικά.

Το επί μέρους σκορ μετά την ανάπαυλα ήταν 28-49, αλλά -για να είμαστε τίμιοι προς την ομάδα- το πρώτο μισό του αγώνα (με σκορ 42-32 και ισορροπία σε όλους τους δείκτες) άφησε αρκετές υποσχέσεις και έριξε μια κουταλιά ζάχαρη στον πικρό καφέ.

Το πρόβλημα της φετινής Εθνικής είχε επισημανθεί εξαρχής και δεν υπάρχει τρόπος να καμουφλαριστεί απέναντι σε ομάδες όπως η Γαλλία. Το έλλειμμα αθλητικότητας είναι κραυγαλέο, όχι τόσο στις ρακέτες, όπου στα ελατήρια που κρύβουν στις κάλτσες τους οι τρεις Αντετοκούνμπο δίνουν λύσεις, όσο στην περιφερειακή γραμμή και ειδικά στη θέση «1».

Ο Βασίλης Σπανούλης καλείται να προστατεύσει τον Κώστα Σλούκα, καταδικασμένο στα 35 του να αντιμετωπίζει συνεχείς παγίδες και ντουμπλαρίσματα με το που πλησιάζει στη σέντρα. Αλλά ο Τολιόπουλος είναι ένας «άσος» με παρόμοια χαρακτηριστικά (και λιγότερο ταλέντο στην οργάνωση), ο Κατσίβελης μοιάζει εξίσου ευάλωτος αν και σιγά σιγά ξεθάρρεψε, ενώ το πείραμα με τον Λαρεντζάκη δεν προχωράει.

Προσωπικά θα ένιωθα πιο αισιόδοξος αν η Εθνική είχε στη σύνθεσή της έναν αθλητικό και σωματώδη χειριστή της μπάλας (τύπου Γουόκαπ ή Καλάθη), ώστε να απελευθερωθεί ο Σλούκας και να αναλάβει τον ίδιο ρόλο που έχει στον Παναθηναϊκό, χωρίς να ιδρωκοπάει για κάθε ντρίμπλα και για κάθε μπάσιμο.

Όταν βέβαια κοιτάξουμε το νόμισμα από την ανάποδη όψη του, θα δούμε μία ομάδα με βελτιωμένο σουτ (11/26 τρίποντα σήμερα, μέσα σε ναρκοπέδιο), ικανότητες στη δημιουργία και έφεση στο μοντέρνο μπάσκετ, με γρήγορο up-tempo παιχνίδι, δίχως τις εμμονές αλλοτινών καιρών. Δεν θα εκπλαγώ αν μεθαύριο δούμε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να αναλαμβάνει επικουρικά ρόλο κουμανταδόρου, ώστε να παίρνει ανάσες ο αναντικατάστατος και αβοήθητος Σλούκας.

Απόψε ο Γιάννης βρήκε μπροστά του κρεάτινο τείχος, το ίδιο που τοιμάζουν όλες ανεξαιρέτως οι ομάδες για να τον περιορίσουν. Καμία όμως από αυτές δεν διαθέτει τα κορμιά των Γάλλων.

Τα 13 λάθη στο αποψινό φιλικό δεν είναι καταστροφικός απολογισμός, αλλά αρκετά από αυτά έγιναν στο κέντρο του γηπέδου και εξαργυρώθηκαν σε σκληρό νόμισμα, με γαλλικούς αιφνιδιασμούς. Όσο πιο γρήγορα λυθεί αυτό το πρόβλημα, τόσο περισσότερες θα είναι οι πιθανότητες διάκρισης.

Προσωπικά δυσκολεύομαι να ασπαστώ το αφήγημα ότι η φετινή Εθνική έχει ισχυρό αμυντικό φίλτρο, αλλά τα 10 κλεψίματα δεν είναι καθόλου λίγα. Στα τρία φιλικά της εβδομάδας, και με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο σε περιορισμένο συνολικά ρόλο, οι Έλληνες διεθνείς έκλεψαν συνολικά 31 μπάλες και αναζήτησαν τον αιφνιδιασμό σε κάθε ευκαιρία.

Ευτυχώς για την Εθνική μας, άλλη Γαλλία στο Ευρωμπάσκετ δεν υπάρχει. Τα πατριωτάκια του Φουρνιέ δεν βλέπουν κανέναν όταν ανάβουν τα τούρμπο, αλλά θα μας απασχολήσουν (αν μας απασχολήσουν) πολύ αργότερα, εκτός πια κι αν κατορθώσουμε να βγούμε τέταρτοι στον Όμιλο της Λεμεσού, οπότε πέφτουμε στην ποδιά τους στο πρώτο κιόλας νοκ-άουτ παιχνίδι. Αλλά αυτό το σενάριο πλησιάζει τα όρια της επιστημονικής φαντασίας.

Στην Κύπρο η Εθνική μας θα αντιμετωπίσει ομάδες πιο γήινες, όπως η Ιταλία (την οποία νικήσαμε προχθές χωρίς Γιάννη, Κώστα, Ντίνο), μία Ισπανία που θυμίζει ομάδα Ελπίδων (αλλά σίγουρα θα είναι ανταγωνιστική) και τις επικίνδυνες αλλά απολύτως βατές Γεωργία, Βοσνία. Πλάκα πλάκα, η δική μας ομάδα θα είναι η πιο αθλητική από τις έξι του Ομίλου της Λεμεσού, αλλά και από τις ομάδες που, ρεαλιστικά, μπορεί να αντιμετωπίσει στους «16» (Σλοβενία, Πολωνία, Ισραήλ, Βέλγιο, Ισλανδία).

Η «πρόβα τζενεράλε» με τους Γάλλους θύμιζε εκείνα τα φιλικά που έδινε κάποτε η Εθνική μας κόντρα σε αμερικανικά πανεπιστήμια, όπου πολλές φορές χανόταν το τόπι. Το αρχειοθετούμε ως τέτοιο και προχωράμε στο επόμενο βήμα, που ίσως να είναι και το πιο κρίσιμο του αρχικού δεκαημέρου: την Πέμπτη απέναντι στους «ατζούρι», σε πιθανό ντέρμπι πρωτιάς.