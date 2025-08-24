Ελλάδα - Γαλλία 77-92: Τα highlights της ήττας πριν το EuroBasket 2025
Δείτε τα καλύτερα στιγμιότυπα από το τελευταίο φιλικό της Ελλάδας πριν από το EuroBasket 2025, όπου ηττήθηκε 92-77 από τη Γαλλία.
Η Ελλάδα, στο τελευταίο της φιλικό ενόψει του EuroBasket 2025, υποδέχτηκε τη Γαλλία και παρά την καλή εικόνα στο πρώτο ημίχρονο, δεν μπόρεσε να ακολουθήσει τον ρυθμό των «τρικολόρ» και ηττήθηκε με 92-77.
Πλέον η «γαλανόλευκη» ετοιμάζεται για το ταξίδι στην Κύπρο και την έναρξη του τουρνουά, όπου στις 28/8 θα αντιμετωπίσει την Ιταλία στο πλαίσιο της πρεμιέρας.
Τα highlights από το Ελλάδα - Γαλλία
@Photo credits: INTIME, ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΣΜΗΝΗ
