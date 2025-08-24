Δείτε τα καλύτερα στιγμιότυπα από το τελευταίο φιλικό της Ελλάδας πριν από το EuroBasket 2025, όπου ηττήθηκε 92-77 από τη Γαλλία.

Η Ελλάδα, στο τελευταίο της φιλικό ενόψει του EuroBasket 2025, υποδέχτηκε τη Γαλλία και παρά την καλή εικόνα στο πρώτο ημίχρονο, δεν μπόρεσε να ακολουθήσει τον ρυθμό των «τρικολόρ» και ηττήθηκε με 92-77.

Πλέον η «γαλανόλευκη» ετοιμάζεται για το ταξίδι στην Κύπρο και την έναρξη του τουρνουά, όπου στις 28/8 θα αντιμετωπίσει την Ιταλία στο πλαίσιο της πρεμιέρας.