Τελικά τους πήραμε εμείς τον αέρα...

Ο Νίκος Παπαδογιάννης σχολιάζει την απρόσμενα ενθαρρυντική εικόνα της Εθνικής απέναντι σε απειλητικό αντίπαλο και στηλιτεύει την εισπρακτική τακτική της Ομοσπονδίας.

Εάν αυτή η κουτσουρεμένη βερσιόν της Εθνικής μας, χωρίς Γιάννη, Σλούκα και Μήτογλου, μοιάζει ανήμπορη να κοιτάξει στα μάτια αντίπαλο επιπέδου Ισραήλ, θα ήταν υπερβολή να περιμένουμε νίκη ή έστω ανταγωνιστική παρουσία απέναντι στην Ιταλία. Σωστά; Λάθος. Ένα λάθος που επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά. Την Εθνική μπάσκετ της Ελλάδας δεν την υποτιμάς ποτέ.

Οι «ατζούρι» είναι ένα από τα μαύρα άλογα του Ευρωμπάσκετ, αλλά αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα νικήσουν την πλήρη ελληνική ομάδα στην πρεμιέρα, όποιους παίκτες και αν κατεβάσει αυτή. Δικαίως αποφάσισε απόψε ο Βασίλης Σπανούλης να κρατήσει τους βασικούς του εκτός αγώνα, αφού ο σκοπός αγιάζει τα μέσα και το ονόρε των φιλικών αγώνων είναι μέγεθος μικρότερο και από το μηδέν.

Αλλά ποιος επέλεξε την Ιταλία για παρτενέρ στο φετινό «Ακρόπολις» και μάλιστα έξι μέρες πριν από το επίσημο τζάμπολ; Γιατί δώσαμε την ευκαιρία, να μας πάρει τον αέρα μία ομάδα που στη Λεμεσό θα πρέπει να βιώσει συνθήκες ασφυξίας;

Αφήνω κατά μέρος τις ρητορικές ερωτήσεις, αφού άλλωστε η διοίκηση της Ομοσπονδίας έχει αλλεργία στην κριτική και απαντάει μόνο στο λιβανιστήρι. Άλλωστε, τον ούριο άνεμο που φύσηξε βράδυ Παρασκευής στα βόρεια προάστια τον έχει στην πλάτη της η δική μας ομάδα και όχι η Ιταλία. Κόντρα σε κάθε προγνωστικό…

Από όσα είδαμε στο παρκέ, υποψιάζομαι ότι η αμυντική επίδοση της Εθνικής στην γ’ περίοδο (με επί μέρους σκορ 27-12) έβαλε στο αεροπλάνο όλους όσοι συμμετείχαν σε αυτή την επίδειξη μπάσκετ ελληνικής σχολής, ασχέτως ηλικίας και ονόματος: τον Ζούγρη, τον Κατσίβελη, τον Σαμοντούροφ, τον Κώστα Αντετοκούνμπο, εννοείται και τον Καλαϊτζάκη.

Ποιος από τους 13 γενναίους θα κοπεί όμως; Με βάση τους παραπάνω υπολογισμούς φαίνεται να περισσεύει ο Θανάσης, ο οποίος άλλωστε δεν ήταν στην αρχική επιλογή και προέρχεται από 1,5 μήνα αποχής. Αλλά πώς θα κοπεί αυτός που δίνει όλη του την ψυχή σε κάθε φάση και έχει τα πόδια για να αλλοιώσει σουτ και πάσες στους αιθέρες;

Ο πολύτιμος Τολιόπουλος επέστρεψε από τον τραυματισμό του και υπενθύμισε ότι μπορεί να προσφέρει ακόμα και στη θέση «1», ενώ και ο Λαρεντζάκης (που απόψε υστέρησε) μοιάζει αμετακίνητος ένεκα εμπειρίας και ευψυχίας. Ας περιμένουμε, λοιπόν, την κυριακάτικη πρόβα τζενεράλε με τους Γάλλους, όπου θα παιχτεί η τελευταία ζαριά για όλους τους μνηστήρες. Μόνο οι Μπαζίνας, Χουγκάζ, Νετζήπογλου βρέθηκαν στο περιθώριο.

Ο Σπανούλης θυμήθηκε τον αλήστου μνήμης αγώνα με το Ισραήλ και μίλησε για «τεράστια βήματα προόδου», ενώ δήλωσε «πάρα πολύ ευχαριστημένος από τον τρόπο που οι παίκτες δέχονται την πληροφορία και την επεξεργάζονται».

Παρόντος του Τολιόπουλου η Εθνική είχε και αυτή τη φορά πολύ καλά ποσοστά στο τρίποντο, χωρίς να υπάρχει Γιάννης για να ανοίγει την αντίπαλη άμυνα: 11 στα 19. Οι ασίστ ήταν πολλές (19), τα κλεψίματα πάμπολλα (11), ενώ ο αρνητικός απολογισμός στα ριμπάουντ θα πρέπει να σταθμιστεί με γνώμονα την απουσία των δύο βασικών ψηλών. Το σκορ του Τάιλερ Ντόρσεϊ -και δεν εννοώ μόνο το μακρινό σουτ, αλλά και την προσωπική φάση- ξεκλειδώνει τους πάντες, αφού άλλον σαν αυτόν δεν έχουμε.

Σχεδόν όλοι οι παίκτες νιώθουν καλύτερα όσο προστίθενται χιλιόμετρα στο κοντέρ τους, αφού προέρχονται από άδειες χρονιές. Πόσο έπαιζαν στον Ολυμπιακό ο Λαρεντζάκης με τον Ντόρσεϊ και κάθε πότε πατούσαν παρκέ στον Παναθηναϊκό ο Καλαϊτζάκης και ο Σαμοντούροφ; Ο Θανάσης μέτρησε 1,5 χρόνο στα φυσιοθεραπευτήρια, ενώ και ο Κώστας έπαιξε ελάχιστο μπάσκετ μέσα στη σεζόν.

Ίσως είναι άδικο να περιμένουμε πολλά από παίκτες με υποτυπώδη παρουσία στις ομάδες τους. Ίσως είναι άδικο να περιμένουμε οτιδήποτε. εμείς οι αθεράπευτα καλομαθημένοι.

Και κάτι τελευταίο. Η απόφαση του προπονητή για εξαίρεση των Σλούκα, Μήτογλου και Γ. Αντετοκούνμπο από το αποψινό φιλικό ήταν προφανώς προειλημμένη, αφού ειδικά η συμμετοχή του Γιάννη σε τρία απανωτά φιλικά θα στοιχειοθετούσε αχρείαστο ρίσκο. Την είχα προαναγγείλει, άλλωστε, υπό μορφή εικασίας, στο προχθεσινό σχόλιό μου.

Πότε ανακοίνωσε η ΕΟΚ την αποψινή σύνθεση της Εθνικής; Μόλις μία ώρα πριν από το τζάμπολ, όταν τα 14.000 πανάκριβα εισιτήρια της βραδιάς είχαν ήδη αγοραστεί και ήταν πολύ αργά για να αλλάξει κανείς τα σχέδιά του.

Οι υπόλοιποι παίκτες αποζημίωσαν τους θεατές, αλλά αυτό δεν μετριάζει τις εντυπώσεις. Θα έλεγα ότι ο χειρισμός της υπότροπης στο ίδιο παράπτωμα ΕΟΚ αποτελεί ντροπή, αλλά δεν θέλω να δημιουργήσω σύγχυση με τέτοιες άγνωστες λέξεις.

