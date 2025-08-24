Σπανούλης: «Η Γαλλία μας έριξε μπασκετικό ξύλο, είδαμε τι θα συναντήσουμε στο Eurobasket»

Ο Βασίλης Σπανούλης στάθηκε μετά το τέλος του φιλικού με την Γαλλία στην αμυντική συμπεριφορά των αντιπάλων και στην μη αντίδραση της Εθνικής.

Μετά την ήττα της Ελλάδας από την Γαλλία στο «Telekom Center Athens» στην πρόβα τζενεράλε ενόψει Eurobasket, ο ομοσπονδιακός προπονητής είπε αρχικά στην κάμερα της ΕΡΤ:

«Ηταν ένα φιλικό παιχνίδι από το οποίο θέλαμε να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα. Ήθελα να δοκιμάσω κάποια σχήματα δίνοντας χρόνο στα παιδιά. Κάποιοι έρχονται από τραυματισμό, ενώ κάποιοι έχουν παίξει συνεχόμενα ματς».

Και συνέχισε: «Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσε να μας τύχει. Η Γαλλία μας έριξε μπασκετικό ξύλο, δεν αντιδράσαμε σωστά και ήταν το τελευταίο τεστ ώστε να καταλάβουμε τι πρόκειται να συναντήσουμε στο Eurobasket».

Όσο για την τελική 12άδα; «Έχω καταλήξει στη δωδεκάδα και θα τη μάθετε».