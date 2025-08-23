EuroBasket 2025, Εθνική Ελλάδας: Οι προβλέψεις του Μάικ Τζέιμς για το βάθρο και τον MVP
Το EuroBasket 2025 βρίσκεται προ των πυλών με πολλούς αστέρες να δίνουν το «παρών» εκπροσωπώντας την πατρίδα τους και πολλές ομάδες ήδη να έχουν αρχίσει να ξεχωρίζουν.
Η FIBA ρώτησε τον Μάικ Τζέιμς για τις δικές του προβλέψεις σχετικά με τα τρία μετάλλια του τουρνουά, όσο και για το βραβείο του MVP της διοργάνωσης. Ο γκαρντ της Μονακό επέλεξε την Σερβία για το χρυσό, την Γαλλία για το ασημένιο και το χάλκινο το «έδωσε» στην Εθνική Ελλάδας στηρίζοντας έτσι τον προπονητή του, Βασίλη Σπανούλη.
Όσο για το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη, προέβλεψε πως θα πάει στα χέρια του Νίκολα Γιόκιτς.
Mike James picked Serbia to win #EuroBasket 2025, Greece for the podium.— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 23, 2025
Spot on? 🏅 pic.twitter.com/bJb81T8wBU
