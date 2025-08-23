Ο Μάικ Τζέιμς έκανε τις προβλέψεις του για τις τρεις θέσεις του βάθρου και τον MVP του EuroBasket 2025. Πού τοποθέτησε την Ελλάδα.

Το EuroBasket 2025 βρίσκεται προ των πυλών με πολλούς αστέρες να δίνουν το «παρών» εκπροσωπώντας την πατρίδα τους και πολλές ομάδες ήδη να έχουν αρχίσει να ξεχωρίζουν.

Η FIBA ρώτησε τον Μάικ Τζέιμς για τις δικές του προβλέψεις σχετικά με τα τρία μετάλλια του τουρνουά, όσο και για το βραβείο του MVP της διοργάνωσης. Ο γκαρντ της Μονακό επέλεξε την Σερβία για το χρυσό, την Γαλλία για το ασημένιο και το χάλκινο το «έδωσε» στην Εθνική Ελλάδας στηρίζοντας έτσι τον προπονητή του, Βασίλη Σπανούλη.

Όσο για το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη, προέβλεψε πως θα πάει στα χέρια του Νίκολα Γιόκιτς.